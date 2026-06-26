BALIOS S LUX CREAT SPECIAL PENTRU VIAȚA DE ORAȘ

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CYBEX BALIOS S LUX este creat pentru a trăi viața de oraș la maximum, oferind toată flexibilitatea și confortul luxos pe care părinții și copiii și le pot dori, încă din prima zi a bebelușului. Pe lângă faptul că arată la fel de bine pe cât se manevrează, designul elegant și culorile moderne îl fac perfect pentru oraș.

Sistem de călătorie

Un singur cărucior, trei moduri de utilizare. BALIOS S LUX oferă diferite opțiuni de deplasare pe un singur șasiu, astfel încât toți părinții urbani să poată beneficia de cea mai bună soluție, în funcție de nevoile lor individuale. Sistemul permite alegerea între landoul COT S LUX, orice scaun auto CYBEX pentru bebeluși sau unitatea de șezut a căruciorului.

· Un partener zilnic ce ofera flexibilitate și stil

Bordurile, piatra cubică sau trotuarele denivelate sunt ușor de parcurs datorită suspensiei avansate, pregătite pentru oraș. Poziția ergonomică cu poziția complet întinsă permite chiar și celor mai mici bebeluși să se bucure de plimbări line, iar sistemul de centuri unic cu ajustare dintr-o singură tragere oferă cea mai sigură și confortabilă fixare în doar câteva secunde. În funcție de aventurile zilei, familiile pot schimba ușor poziția scaunului, fie cu fața spre părinte, fie cu fața spre direcția de mers.

· Gamă de culori

BALIOS S LUX este disponibil în șapte culori moderne: noile nuanțe la modă Chocolate Brown și Moss Green, precum și clasicele elegante: Almond Beige, Stormy Blue, Seashell Beige, Stone Gray și Moon Black.

CYBEX BALIOS S LUX are pretul de 499.95 EUR și este disponibil online și în magazinele fzice partenere.

Pentru mai multe informații vă rugăm să vizitați: www.cybex-online.com

Despre compania CYBEX

Compania germană, fondată în 2005 de cehul Martin Poš, este cunoscută la nivel mondial pentru dezvoltarea de produse care se integrează perfect în stilul de viață al părinților și le oferă acestora o viață mai plăcută și mai ușoară, în maxim confort și siguranță. Toate produsele CYBEX sunt ghidate de principiul inovator D.S.F., care reprezintă o combinație unică de design distinct (Design), cele mai înalte standarde de siguranță (Safety) și funcționalități inteligente (Functionality). – „For all tomorrows people!

Sursa foto: www.cybex-online.com

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