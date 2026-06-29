Înscrierile la masterclass-urile Concursului Internațional George Enescu 2026 au fost prelungite până la 15 iulie

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Înscrierile la masterclass-urile Concursului Internațional George Enescu 2026 au fost prelungite până la 15 iulie

Tinerii muzicieni care își doresc să studieze alături de unii dintre cei mai apreciați artiști și profesori ai momentului au la dispoziție încă două săptămâni pentru a aplica la programele educaționale organizate în cadrul Concursului Internațional George Enescu. Organizatorii au decis prelungirea termenului de înscriere până la data de 15 iulie 2026, ora 23:59, pentru toate cele trei masterclass-uri incluse în ediția aniversară a competiției: Masterclass-ul de dirijat și aprofundare în studiul muziciiMasterclass-ul de compoziție și aprofundare în studiul muzicii și Masterclass-ul de interpretare instrumentală și aprofundare în studiul muzicii.

Ediția din 2026 marchează cea de-a XX-a ediție a Concursului Internațional George Enescu, care a înregistrat deja un record de participare la secțiunile instrumentale, cu 645 de candidați din 55 de țări.

Desfășurate în cadrul Concursului Internațional George Enescu, masterclass-ul reprezintă o importantă componentă educațională a proiectului și oferă tinerilor artiști șansa de a lucra direct cu muzicieni de renume internațional, într-un context artistic de cel mai înalt nivel.

Introduse în programul competiției la ediția precedentă, masterclass-urile au devenit spații de întâlnire între generații, în care experiența marilor artiști este transmisă noilor muzicieni prin dialog, mentorat și lucru aplicat. Pentru participanți, aceste întâlniri reprezintă atât o etapă importantă în dezvoltarea profesională, cât și începutul unor relații artistice care  continuă și după încheierea programelor.

Prin prelungirea perioadei de înscriere, organizatorii își propun să ofere unui număr cât mai mare de tineri muzicieni șansa de a accesa aceste oportunități de formare și perfecționare în cadrul unuia dintre cele mai prestigioase proiecte muzicale dedicate noii generații de artiști.

Desfășurat în perioada 24–28 august 2026Masterclass-ul de dirijat și aprofundare în studiul muzicii se adresează tinerilor dirijori aflați la începutul parcursului profesional și oferă o experiență rară de lucru direct cu o orchestră profesionistă.

Sub îndrumarea dirijorului Cristian Măcelaru, Director Artistic al Concursului Internațional George Enescu și unul dintre cei mai apreciați muzicieni români ai momentului, participanții selectați vor avea ocazia să lucreze cu Orchestra Română de Tineret într-un program intensiv care combină studiul partiturii, tehnica dirijorală și reflecția asupra rolului muzicii în societatea contemporană.

Din totalul aplicațiilor primite vor fi selectați șase participanți activi. Pe parcursul masterclass-ului, aceștia vor lucra direct cu Cristian Măcelaru și cu Orchestra Română de Tineret, iar la finalul programului, trei dintre ei vor fi selectați pentru a dirija Orchestra în concertul de încheiere al masterclassului, programat în 28 august, la Ateneul Român. Această experiență le va da ocazia de a urca la pupitru și de a pune în practică cunoștințele și experiența acumulate în cadrul sesiunilor de lucru.

Masterclass-ul de compoziție și aprofundare în studiul muzicii, desfășurat în perioada 24–27 august 2026, este dedicat tinerilor creatori interesați de muzica contemporană și de explorarea unor noi perspective asupra actului componistic.

Participanții vor lucra cu trei personalități marcante ale scenei muzicale internaționale: Zygmunt Krauze, figură emblematică a muzicii contemporane europene, compozitoarea americană Sarah Kirkland Snider și compozitorul și chitaristul Steven Mackey, artist recunoscut pentru capacitatea sa de a conecta limbajele muzicale contemporane cu influențe provenite din zone stilistice diverse.

Programul le oferă participanților posibilitatea de a-și prezenta propriile lucrări, de a primi feedback personalizat și de a discuta direct cu mentorii invitați despre provocările și oportunitățile creației muzicale contemporane. În același timp, masterclass-ul încurajează schimbul de idei între participanți și dezvoltarea unei comunități artistice internaționale, facilitând dialogul dintre tineri compozitori și dirijori. Prin interacțiunea cu participanții la Masterclass-ul de dirijat și aprofundare în studiul muzicii și cu Cristian Măcelaru, participanții vor avea ocazia să își confrunte ideile creative cu perspectiva interpretării și a construcției sonore, într-un cadru colaborativ care reflectă modul în care muzica prinde viață pe scenă.

Programul se va încheia pe 27 august, ora 18:30, printr-un concert susținut în Foaierul Ateneului Român de Ansamblul Couleurs, care va interpreta lucrările dezvoltate de participanți pe parcursul sesiunilor de lucru. Evenimentul precede concertul final al secțiunii de compoziție din cadrul Concursului Internațional George Enescu, dirijat de Marin Alsop la pupitrul Orchestrei Naționale Radio.

Masterclass-ul de interpretare instrumentală și aprofundare în studiul muzicii constituie un cadru intensiv de perfecționare artistică și dezvoltare profesională.

Doar nouă participanți activi vor fi selectați pentru această ediție. Aceștia vor beneficia de sesiuni individuale de lucru și de întâlniri dedicate aprofundării repertoriului, construcției unei identități artistice și înțelegerii contextelor culturale și istorice care influențează interpretarea muzicală.

Programul urmărește dezvoltarea unei perspective complexe asupra actului artistic, în care performanța tehnică este completată de reflecție, curiozitate intelectuală și înțelegerea profundă a muzicii ca formă de expresie și comunicare. Prin această abordare, masterclass-ul contribuie la formarea unor muzicieni compleți, capabili să își construiască propriul drum artistic într-un peisaj cultural aflat într-o permanentă transformare.

În muzică, cele mai importante lecții nu se învață din cărți, ci din întâlnirile care îți schimbă felul de a asculta, de a gândi și de a crea. De aceea cred atât de mult în aceste masterclassuri. Ele nu sunt simple cursuri, ci spații în care tinerii artiști pot experimenta, pot pune întrebări și își pot descoperi propria voce artistică. Dacă această prelungire a înscrierilor va însemna că încă un tânăr muzician va avea șansa unei întâlniri care îi poate influența decisiv parcursul profesional, atunci decizia noastră și-a atins scopul.

Cristian Măcelaru, Director Artistic al Concursului Internațional George Enescu

Pentru a facilita accesul unui număr cât mai mare de tineri muzicieni la programele educaționale din cadrul Concursului Internațional George Enescu, organizatorii vor acorda și o serie de burse care acoperă taxa de participare. Cei interesați pot solicita informații privind condițiile de acordare a acestora la adresa [email protected]

Concursul Internațional George Enescu 2026 se desfășoară la București în perioada 23 august – 19 septembrie și marchează cea de-a XX-a ediție a competiției. Sub tema „În căutarea excelenței/ In Pursuit of Excellence', evenimentul reunește tineri muzicieni din întreaga lume și continuă misiunea de a descoperi, susține și promova noile generații de artiști.

Înscrierile pentru toate cele trei masterclass-uri sunt deschise până la 15 iulie 2026, ora 23:59 (ora României). Informațiile complete privind condițiile de participare, criteriile de eligibilitate și procesul de aplicare sunt disponibile pe website-ul oficial al Concursului Internațional George Enescu. 

Concursul Internațional George Enescu este un eveniment desfășurat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României. 

Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii. 

Organizator: ARTEXIM

Co-organizator: Fundația ArtProduction

Parteneri principali: Rompetrol, BRD Groupe Societe Generale, LEXUS 

Parteneri: Purcari, One United Properties, Nazurro Aqua, LOr, Althaus, Mobexpert

Cu sprijinul: Țuca Zbârcea & Asociații, Flavours 

Partener de monitorizare: mediaTRUST

Foto: Petrică Tănase

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