IQOS Boutique Victoriei – un spațiu conectat la ritmul orașului

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Un flagship store pe Calea Victoriei, o instalație imersivă semnată Sebastian Comănescu și o nouă definiție a retailului ca experiență culturală

Pe Calea Victoriei, între cornișe Belle Époque și vitrine contemporane, s-a deschis în 26 iunie spațiul IQOS Boutique Victoriei, dedicat utilizatorilor adulți de IQOS, care iese din tiparele magazinelor obișnuite . Acesta este locul unde retailul, arta digitală și ritmul orașului se întâlnesc într-un format gândit ca experiență, nu ca tranzacție. Iar „Studioul Curiozității' devine nucleul acestei povești, prin colaborarea cu artistul Sebastian Comănescu. Deschiderea consolidează prezența IQOS în România, unde rețeaua de retail a ajuns la 120 de puncte de vânzare la nivel național.

Studioul Curiozității: orașul reinterpretat în cheie digitală

Nucleul noului boutique este o instalație imersivă de mari dimensiuni, realizată de artistul vizual Sebastian Comănescu, în cadrul proiectului „Studioul Curiozității', curatoriat de The Institute. Lucrarea funcționează ca o dioramă contemporană a Bucureștiului, în care clădiri iconice de pe Calea Victoriei coexistă cu siluete umane și straturi vizuale. Instalația este interactivă și răspunde la prezența umană, integrând subtil vizitatorii în experiența spațiului.

„Pentru această instalație am pornit de la felul în care Bucureștiul își dezvăluie identitatea în detalii – o cornișă, un ritm de geamuri, o lumină de seară pe Calea Victoriei. Am construit o dioramă care să nu doar reprezinte orașul, ci să reacționeze la prezența celui care intră în spațiu. Curiozitatea este, în fond, despre a privi din nou ceea ce credem că știm deja.”, a declarat Sebastian Comănescu, artistul vizual care semnează instalația.

Sebastian Comănescu este un artist vizual român care lucrează la intersecția dintre ilustrație editorială, muralism urban și design grafic. Recunoscut pentru estetica detaliată și pentru felul în care reinterpretează scenele urbane într-o cheie contemporană, Sebastian a colaborat de-a lungul anilor cu branduri, publicații culturale și proiecte de artă publică din România și din străinătate. Pentru IQOS Boutique Victoriei, artistul a dezvoltat o lucrare originală, gândită în dialog direct cu identitatea Căii Victoriei.

Retail 2.0: magazinul ca experiență

Amplasată într-unul dintre cele mai dinamice puncte ale orașului, noua locație propune o abordare diferită față de spațiile comerciale tradiționale dedicate consumatorilor adulți de produse din tutun și pune accent pe experiența vizitatorului. Spațiul include elemente interactive, integrate într-un mod care invită la explorare și interacțiune. Conceptul de Retail 2.0 prinde viață printr-un spațiu intuitiv, în care vizitatorii pot descoperi treptat diferite elemente ale universului IQOS.

„Acest spațiu a fost gândit pe măsura locului unde se află. Calea Victoriei nu înseamnă doar arhitectură sau istorie, ci energie, mișcare, oameni. Acest boutique are un look and feel complet aparte – pentru că IQOS este lider al categoriei de produse fără fum, atât în România, cât și la nivel global, iar această calitate se regăsește în conceptul unui flagship store aparte. Un spațiu în care vii să trăiești o experiență, să creezi conexiuni. Misiunea noastră, dincolo de produs, este să construim pentru utilizatorii adulți de IOQS o comunitate unită de aceleași valori specifice brandului: curiozitate, inovație, deschidere, rafinament.', a declarat Carmina Fusté, director general, Philip Morris România.

Extindere, inovație și un nou tip de relație cu consumatorul

Într-un oraș în continuă mișcare, IQOS Boutique Victoriei se poziționează ca un punct de întâlnire între global și local, între tehnologie și emoție, între brand și comunitate.

Inaugurarea marchează un moment de referință pentru strategia de retail a Philip Morris România. După redeschiderea magazinului din AFI Cotroceni la finalul anului 2025 și seria de deschideri din 2026 în București (Mega Mall și Promenada), Brăila, Arad și Bacău, sub umbrela Retail 2.0, IQOS Boutique Victoriei devine punctul de vârf al unei rețele care depășește simpla funcție comercială, transformându-se într-o platformă culturală și de interacțiune cu comunitatea de utilizatori adulți ai IQOS. Dincolo de extinderea rețelei, deschiderea face parte din strategia mai amplă a companiei de a accelera tranziția către un viitor fără fum, prin dezvoltarea de alternative mai bune la continuarea fumatului, exclusiv pentru fumătorii adulți.

Integrarea conceptului Reatil 2.0 pe Calea Victoriei aliniază Bucureștiul la alte metropole europene emblematice în care IQOS dezvoltă formate similare de retail bazat pe experiența consumatorului, precum Roma, Londra, Paris, Milano, Amsterdam, Madrid sau Budapesta.

Material susținut de IQOS.

IQOS nu este lipsit de riscuri. Eliberează nicotină, care provoacă dependență. IQOS este destinat adulților care altfel ar continua să fumeze sau să folosească produse cu nicotină.

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