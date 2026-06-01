Curiozitatea are, în sfârșit, un shortcut

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De câte ori ți s-a întâmplat să vezi undeva un lucru care să îți placă atât de mult, să îți rămână în minte, dar să nu știi de unde să-l cumperi? O rochie într-un video, o pereche de ochelari într-o fotografie, o lampă într-un apartament postat pe Instagram, un produs de beauty într-un tutorial, o geantă pe care ai zărit-o pentru trei secunde într-un reel. Până nu demult, începea ritualul: screenshot, zoom, descrieri aproximative, search-uri lungi, întrebări puse prietenelor, speranța că algoritmul va înțelege ce cauți. Uneori găseai, alteori rămâneai doar cu ideea că „era ceva foarte cool, dar nu mai știu unde am văzut”.

Cu Circle to Search with Google pe Samsung Galaxy S26 Ultra, momentul acela devine mult mai simplu. Încercuiești pur si simplu pe ecran obiectul care ți-a atras atenția, iar telefonul te duce mai aproape de informațiile de care ai nevoie. Poate fi o ținută întreagă sau poate fi doar un accesoriu dintr-o ținută.

Mi se pare una dintre cele mai utile funcții, pentru că răspunde exact reflexului nostru de acum: vedem ceva, vrem să știm ce este, de unde vine, cum se numește, cât costă sau ce variante similare există. Iar partea cu adevărat utilă este că nu primești doar un singur răspuns, poți descoperi și produse asemănătoare, alte opțiuni, alte interpretări ale aceluiași stil. Pentru că, uneori, poate obiectul original nu este disponibil, poate nu se potrivește bugetului, poate vrei doar direcția, nu neapărat exact același lucru. Iar aici Circle to Search with Google devine un instrument de styling, de shopping, de moodboard, de research vizual…

Am pornit acest material de la ideea unor ținute de vară, de festival și nu numai. Spun „nu numai” pentru că nu trebuie să fii neapărat genul care stă trei zile în fața scenei, cu brățări la mână și agenda plină de concerte, ca să te inspire estetica de festival. În ultimii ani, festivalurile au devenit mai mult decât evenimente muzicale: sunt locuri în care se întâlnesc moda, beauty-ul, energia de vacanță, nostalgia anilor 2000, funcționalitatea și dorința de a purta ceva suficient de relaxat, dar suficient de memorabil. Iar România pare, tot mai mult, o adevărată patrie a festivalurilor, cu line-up-uri foarte diferite, de la electronic la pop, de la indie la mainstream, și cu publicuri la fel de diverse.

Așa că am construit câteva propuneri de ținute care pot funcționa într-un weekend de festival, într-o vacanță de vară, într-o seară lungă în oraș sau pur și simplu în zilele în care vrei să te îmbraci cu puțin mai multă libertate. Piese ușor de purtat, accente care pot schimba complet o apariție: un top, o pereche de jeans cu un cut diferit, un colier, o pereche de ochelari statement sau o pereche de sneakers aurii.

Cum ziceam, cu Circle to Search with Google poți încercui întreaga ținută ca să găsești direcții similare, dar poți încercui și fiecare piesă în parte, doar geanta, perechea de pantofi, o piesă de layering sau un detaliu care pare minor, dar care face, de fapt, tot look-ul. În loc să cauți cuvintele potrivite pentru ceva ce ai sesizat vizual, folosești chiar imaginea ca punct de plecare.

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În fond, acesta este rolul real al tehnologiei, nu să înveți încă un lucru complicat, ci să ai impresia că cineva a înțeles deja cum funcționează curiozitatea ta.

Iar de aici începe partea cea mai interesantă, adică nu copiatul unei ținute, ci descoperirea tuturor posibilităților care pornesc de la ea.

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