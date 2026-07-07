adidas a lansat “TRIONDA FINAL” – mingea oficială pentru semifinale, meciul pentru locul 3 și finala World Cup 26

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Ieri, 6 iulie 2026, adidas a lansat TRIONDA FINAL – mingea oficială pentru semifinale, meciul pentru locul al treilea și finala FIFA World Cup 26, concepută pentru a pune în valoare cele mai importante momente din fotbalul internațional.

Pornind de la modelul TRIONDA lansat în octombrie 2025, TRIONDA FINAL dezvoltă designul acesteia, păstrând în același timp aceeași construcție orientată spre performanță. Pentru prima dată în istoria FIFA World Cup, adidas depășește simpla actualizare de culoare și introduce un design dedicat, care reflectă amploarea meciurilor decisive ale turneului.

Designul TRIONDA FINAL este inspirat de drumul către cel mai important trofeu din fotbal. Finisajul premium auriu face trimitere la trofeul FIFA World Cup, așezat pe o bază neagră care îi pune în valoare aspectul, creând o identitate vizuală îndrăzneață și rafinată pentru fazele finale ale competiției. Acesta este completat de accente dinamice roz și roșii, care adaugă energie designului și creează o legătură vizuală cu încălțămintea purtată pe teren.

TRIONDA FINAL celebrează orașele gazdă ale meciurilor decisive printr-o abordare tipografică îndrăzneață, integrată direct în grafica panourilor. Cele patru orașe gazdă ale finalelor – Dallas, Atlanta, Miami și New York New Jersey – sunt evidențiate în mod proeminent în design, în timp ce celelalte orașe gazdă sunt incluse în elementele grafice triunghiulare, creând o poveste stratificată pe suprafața mingii.

Mingea păstrează aceeași construcție din patru panouri, precum și forma panourilor și structura suprafeței regăsite la modelul TRIONDA, asigurând o performanță identică pe teren, de la primul meci până la fluierul final al turneului. Din punct de vedere al performanței, construcția este gândită cu cusături adânci și texturi de suprafață plasate strategic, pentru a susține aerodinamica optimă și stabilitatea în zbor. TRIONDA FINAL include, de asemenea, cea mai recentă evoluție a tehnologiei adidas Connected Ball, care oferă date precise în timp real, sprijinind decizii mai rapide ale arbitrilor și îmbunătățind analiza jocului.

Mingea oficială TRIONDA FINAL are un preț de 839 RON și este disponibilă începând de astăzi în magazinele adidas și la retaileri selectați.

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