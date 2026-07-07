IMAGINE FEST 2026: Europa FM e din nou LIVE în Cetatea Alba Iulia cu patru zile de muzică, ediții speciale și experiențe pentru toate generațiile

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IMAGINE FEST 2026: Europa FM e din nou LIVE în Cetatea Alba Iulia cu patru zile de muzică, ediții speciale și experiențe pentru toate generațiile

Între 23 și 26 iulie, Europa FM revine în Cetatea Alba Iulia cu cea de-a doua ediție a IMAGINE FEST, evenimentul care aduce împreună muzica, filmul, istoria, sportul și divertismentul într-un festival dedicat întregii familii.

După succesul primei ediții, IMAGINE FEST transformă din nou Cetatea Alba Iulia într-un spațiu al întâlnirii dintre generații, în care tradiția și modernitatea coexistă. Într-o lume în care diferențele culturale, sociale și generaționale par să ne îndepărteze, festivalul propune un loc al dialogului și al comunității, demonstrând că arta, în toate formele ei, poate inspira și apropia oamenii.

Pe parcursul celor patru zile de festival, Europa FM va transmite în direct din inima Cetății Alba Iulia, prin ediții speciale ale unora dintre cele mai ascultate emisiuni ale postului.

Joi și vineri, pe 23 și 24 iulie, Deșteptarea, realizată de Adi Luca și Luca Pastia, va fi transmisă live din una dintre porțile cetății, aducând în prim-plan povești locale, invitați speciali și atmosfera festivalului.

Vineri, 24 iulie, România în direct va avea o ediție specială cu public moderată de Marcel Bartic, dedicată conservării patrimoniului cultural. Emisiunea va fi realizată din Muzeul Principia, spațiul care valorifică turistic o parte din castrul roman de la Apulum.

În weekend, pe 25 și 26 iulie, Mihai Nicoară va realiza ediții speciale ale emisiunii Weekend cu prietenii, transmise live din Cetate între orele 14:00 și 18:00.

Programul festivalului include și proiecții ale seriei documentare Enigmele României, produsă de John Florescu. Enigmele României readuce în atenția publicului povești fascinante despre castele, crime misterioase și personalități care au marcat istoria României, folosind materiale de arhivă și cercetări istorice.

În weekend, Latura de Vest a Cetății Alba Iulia va deveni teren de joacă prin intermediul Urban Playfield, conceptul care transformă sportul într-o experiență accesibilă și distractivă pentru participanți de toate vârstele.

Seara, atmosfera va fi completată de DJ-ii Europa FM, care vor aduce în cetate super mixuri cu cea mai bună muzică de ieri și de azi.

Punctul culminant al festivalului va avea loc sâmbătă, 25 iulie, când scena IMAGINE FEST va găzdui un concert extraordinar susținut de Cabron, Tania Turtureanu și Alina Eremia.

În fiecare zi de festival, între 9:00 și 11:00,  vizitatorii cetății au parte de acces și tururi ghidate gratuite.

Experiența festivalului va fi completată de ceremonialul Schimbului de Gardă, unic în România, care va oferi publicului momente spectaculoase într-un decor cu puternică încărcătură istorică, precum și de o experiență gastronomică pentru toate gusturile.

IMAGINE FEST 2026 înseamnă patru zile de experiențe autentice, emisiuni Europa FM transmise live din Cetatea Alba Iulia, concerte, proiecții de film, experiențe gastronomice,  activități sportive și divertisment pentru toate vârstele, DJ live sessions și momente speciale.

Foto: Europa FM

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