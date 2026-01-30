Andreea Antonescu, mândră de fiica ei. Sienna are noi realizări în domeniul artei: „Curajul tău de a te exprima…”

Andreea Antonescu a publicat imagini de la vernisajul fiicei sale, Sienna.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Andreea Antonescu și Sienna
VEZI FOTO
POZA 1 / 14

Andreea Antonescu a trăit un moment profund emoționant, după ce a fost prezentă la un vernisaj unde fiica ei, Sienna, și-a expus una dintre lucrări. Artista a participat la eveniment în calitate de mamă mândră, dar și de susținătoare declarată a pasiunilor copilului ei, iar reacția ei nu a întârziat să apară și în mediul online.

Andreea Antonescu, reacție emoționantă

Vedeta a publicat pe Instagram un videoclip surprins chiar la vernisaj, în care poate fi văzută vizibil emoționată, privind lucrarea fiicei sale și atmosfera din jur. Imaginile au fost însoțite de un mesaj care a atras imediat atenția fanilor, prin tonul sensibil și încărcătura emoțională.

În textul postării, Andreea Antonescu a vorbit despre cât de puternică a fost experiența de a-și vedea copilul expunând într-un astfel de cadru artistic și despre legătura profundă pe care o simte cu universul creativ al Siennei.

„@sienna_spak, să-ți văd din nou
lucrarea expusă la vernisaj a fost ca și cum ți-aș fi văzut sufletul pe un perete.
Talentul tău, sensibilitatea ta, curajul tău de a te exprima — toate spun cine ești.
Sunt infinit de mândră de tine și de ceea ce devii.
Iar Venice… crește lângă artă, iubire și visuri mari”

Mesajul a fost primit cu entuziasm de urmăritorii artistei, care au apreciat atât reușita Siennei, cât și modul deschis și cald în care Andreea Antonescu vorbește despre copiii ei.

De ce a plecat artista din România

Andreea Antonescu a ales să părăsească România, cel puțin pentru un timp, pentru a trăi în Statele Unite ale Americii alături de cele două fiice ale sale. Cântăreața consideră că a luat decizia corectă pentru viitorul copiilor ei și nu regretă acest lucru.

„Același pas îl voi face și acum (n.r. se va muta în America). Sienna a plecat deja în Statele Unite, pentru că începe școala acolo. Voi pleca și eu cu Venice în câteva săptămâni. Pentru o perioadă. Ne vom întoarce, cel mai probabil, în perioada sărbătorilor de Crăciun. (…) Consider că fetițele mele merită lucrul acesta. Consider că pentru ele trebuie să fac orice și sunt capabilă să plătesc orice preț pentru binele lor, și pentru o mamă e foarte important să știe că fetițele ei sunt pe un drum corect, frumos și bun. Și asta fac pentru ele. Da, sunt capabilă să renunț la absolut orice pentru viitorul lor. Pentru o perioadă vom merge acolo din nou. Ele sunt foarte încântate”, a spus Andreea Antonescu, în Podcastul „The News Man Podcast.”

Cântăreața consideră că a luat decizia corectă pentru viitorul copiilor ei și nu regretă acest lucru.

„Exact cum mi s-a zis acum câteva zile de către un prieten foarte apropiat: ‘nu cred că e cazul să ajungi să te neglijezi.’ Nu cred că ajung să mă neglijez. Nu neapărat că mă pun pe locul doi, ci mă gândesc mai mult la binele și la viitorul lor.”

Citește și:
Ce rentă viageră primește lunar Sandra Izbașa de la statul român, după retragerea din gimnastică

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) 7.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
French chic: vedetele au dat lecții de stil la prezentarea Chanel Couture
People
French chic: vedetele au dat lecții de stil la prezentarea Chanel Couture
Prințesa Charlene a împlinit 48 de ani și marchează începutul unui nou capitol regal: "Lasă în urmă zvonurile despre căsnicie..."
People
Prințesa Charlene a împlinit 48 de ani și marchează începutul unui nou capitol regal: "Lasă în urmă zvonurile despre căsnicie..."
Anunțul surprinzător făcut de Simona Halep la un an de când s-a retras din tenis: "Mă bucur să revin"
People
Anunțul surprinzător făcut de Simona Halep la un an de când s-a retras din tenis: "Mă bucur să revin"
Hana Cross, fosta iubită a lui Brooklyn, ar fi fost descurajată să vorbească despre anul petrecut alături de familia Beckham
People
Hana Cross, fosta iubită a lui Brooklyn, ar fi fost descurajată să vorbească despre anul petrecut alături de familia Beckham
Mira și Levi Elekes au confirmat că s-au despărțit după patru ani de relație: "S-au întâmplat fel și fel de chestiuni neașteptate"
People
Mira și Levi Elekes au confirmat că s-au despărțit după patru ani de relație: "S-au întâmplat fel și fel de chestiuni neașteptate"
Roxana Hulpe, confesiuni oneste despre realitățile meseriei de prezentatoare și reporteră: "Nicio zi nu seamănă cu alta. E la extreme"
People
Roxana Hulpe, confesiuni oneste despre realitățile meseriei de prezentatoare și reporteră: "Nicio zi nu seamănă cu alta. E la extreme"
Libertatea
Magda Pălimariu, primele declarații despre divorțul de Piticu de la Simplu. Puțini au știut despre căsătoria lor. „Nu este o experiență ușoară”
Magda Pălimariu, primele declarații despre divorțul de Piticu de la Simplu. Puțini au știut despre căsătoria lor. „Nu este o experiență ușoară”
O fostă concurentă de la „Chefi la cuțite” a murit. Chef Ștefan Popescu îi dăduse cuțitul de aur în 2025
O fostă concurentă de la „Chefi la cuțite” a murit. Chef Ștefan Popescu îi dăduse cuțitul de aur în 2025
Cum mai plătește Cătălin Măruță școala la care merge Eva Măruță, după ce a rămas fără emisiunea de la PRO TV: „De unde ai tu bani?”
Cum mai plătește Cătălin Măruță școala la care merge Eva Măruță, după ce a rămas fără emisiunea de la PRO TV: „De unde ai tu bani?”
Mesajul lui Chef Ștefan Popescu, după ce a aflat că Tal Berkovich a murit. Fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” avea 40 de ani
Mesajul lui Chef Ștefan Popescu, după ce a aflat că Tal Berkovich a murit. Fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” avea 40 de ani
Ego.ro
Melania Trump, gest total neașteptat! Ce a făcut după crimele din Mineapolis
Melania Trump, gest total neașteptat! Ce a făcut după crimele din Mineapolis
Veste neplăcută pentru Kate Middleton! Nimeni nu se aștepta la asta, acum
Veste neplăcută pentru Kate Middleton! Nimeni nu se aștepta la asta, acum
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
A murit Tal Berkovich, fosta concurentă Chefi la cuțite. S-a stins din viață la 40 de ani. Care a fost cauza decesului
A murit Tal Berkovich, fosta concurentă Chefi la cuțite. S-a stins din viață la 40 de ani. Care a fost cauza decesului
Mesajul cutremurător transmis de Alina Pușcău după moartea lui Tal Berkovich, prietena ei și fosta concurentă Chefi la cuțite
Mesajul cutremurător transmis de Alina Pușcău după moartea lui Tal Berkovich, prietena ei și fosta concurentă Chefi la cuțite
Unica.ro
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Wow, ce apariție fabuloasă! Silvia Chifiriuc strălucește pe rețelele sociale. Cum arată soția lui Petre Roman. Are 53 de ani? Imposibil!
Wow, ce apariție fabuloasă! Silvia Chifiriuc strălucește pe rețelele sociale. Cum arată soția lui Petre Roman. Are 53 de ani? Imposibil!
Imagini nemaivăzute cu fiica Nicoletei Luciu. Nu a mai apărut în public de când era mică, dar acum surpriză! Cum arată Kim Csergo la 14 ani. Toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o pe frumoasa tânără!
Imagini nemaivăzute cu fiica Nicoletei Luciu. Nu a mai apărut în public de când era mică, dar acum surpriză! Cum arată Kim Csergo la 14 ani. Toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o pe frumoasa tânără!
catine.ro
Motivul pentru care Kim Kardashian a șters pozele cu Prințul Harry și Meghan Markle. Vedeta a povestit ce s-a întâmplat cu adevărat
Motivul pentru care Kim Kardashian a șters pozele cu Prințul Harry și Meghan Markle. Vedeta a povestit ce s-a întâmplat cu adevărat
Horoscopul zilei de 31 ianuarie 2026. Leii sunt pregătiți pentru o schimbare. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 31 ianuarie 2026. Leii sunt pregătiți pentru o schimbare. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Ce poți pune în ciorba de oase ca să iasă la fel cum o făceau bunicile noastre. Ingredientul secret care îi schimbă complet gustul
Ce poți pune în ciorba de oase ca să iasă la fel cum o făceau bunicile noastre. Ingredientul secret care îi schimbă complet gustul
Măslinele verzi vs. măslinele negre. Ce spun nutriționiștii despre aceste opțiuni
Măslinele verzi vs. măslinele negre. Ce spun nutriționiștii despre aceste opțiuni
Mai multe din people
Fostul organizator al nunții Nicolei Peltz cu Brooklyn Beckham rupe tăcerea și intră în conflictul dintre familii
Fostul organizator al nunții Nicolei Peltz cu Brooklyn Beckham rupe tăcerea și intră în conflictul dintre familii
People

Fostul organizator al nunții lui Brooklyn Beckham cu Nicola Peltz a oferit detalii din culise despre eveniment.

+ Mai multe
Sânziana Negru, vacanță romantică alături de partenerul ei, Ștefan Floroaica. Ce destinație au ales
Sânziana Negru, vacanță romantică alături de partenerul ei, Ștefan Floroaica. Ce destinație au ales
People

Sânziana Negru și Ștefan Floroaica se bucură de câteva zile de vis la Paris.

+ Mai multe
Emily Burghelea, declarații sincere despre depresia postpartum după trei sarcini: "Am ajuns la un pas de a-mi pierde viața"
Emily Burghelea, declarații sincere despre depresia postpartum după trei sarcini: "Am ajuns la un pas de a-mi pierde viața"
People

Emily Burghelea a vorbit sincer despre sentimentele pe care le-a trăit după cele trei nașteri.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC