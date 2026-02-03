Octavia Geamănu și Marian Ionescu au sărbătorit 11 ani de căsnicie. Cu ce provocări s-au confruntat la începutul relației: „Iubeam fără calcule”

Octavia Geamănu și Marian Ionescu au împlinit recent 11 ani de căsnicie. Cu această ocazie, fosta prezentatoare TV a făcut publice detalii neștiute despre începutul relației lor și provocările pe care le-au întâmpinat.

Octavia Geamănu, confesiuni despre relația cu Marian Ionescu

Octavia Geamănu și Marian Ionescu, fondatorul trupei Direcția 5, formează unul dintre cuplurile discrete din showbiz-ul românesc. Au preferat să își păstreze relația departe de ochii publicului. S-au căsătorit civil în 2015, iar în 2020 a avut loc cununia lor religioasă. Cei doi au împreună un copil, pe nume Andrei. Marian Ionescu mai are un băiat, pe nume Carmin, din căsnicia anterioară cu Adriana Ionescu, iar cei doi cântă împreună în formația Direcția 5.

Într-o postare făcută pe Instagram, Octavia Geamănu a vorbit pe larg despre cei 11 ani de căsnicie cu soțul ei, Marian Ionescu, și provocările de la începutul poveștii lor de dragoste.

„11 ani de căsnicie. 19 de când ne știm. E ceva.

Îmi amintesc perfect privirile și șușotelile celor care îmi voiau binele (binele văzut de ei, nu neapărat cu rele intenții) când am anunțat că ne-am căsătorit, pe 31 ianuarie 2015. Șoc și groază! Pentru ei.

Îngrijorați. Sceptici. Unii chiar condescendenți.

Pentru că eram senină. Pentru că iubeam fără calcule. Pentru că nu trăiam în frică. În ochii lor, asta se traducea prin naivitate.

Adevărul?

O femeie care iubește curat nu e naivă. E curajoasă. E valabil și pentru bărbați. Naiv e să trăiești după fricile altora. Naiv e să alegi siguranța care îți amorțește dorința de a simți, în locul fericirii. Naiv e să nu riști nimic și să numești asta „maturitate.”

Putea să nu meargă. Și? Ne ridicam, ne scuturam și mergeam mai departe, fiecare pe drumul lui. Asta e viața, nu o garanție.

Ce bine-mi pare că viața mea nu s-a construit pe părerile celor din jur, ci pe alegeri asumate. Iar dacă ar fi să o iau de la capăt, aș alege la fel. În tot și-n toate. Cu aceeași inimă deschisă. Cu aceleași gânduri bune care au speriat oameni sceptici. Cu aceeași naivitate'. Pentru că liniștea mea de azi e răspunsul pe care timpul l-a dat în locul meu. Nimic nu ne e dat pentru totdeauna. Dar cât ești în viață și poți să te miști prin ea, trebuie să ai curaj să trăiești!

Fiți buni cu voi și la fel va fi și viața cu voi. Forever love!”, a scris Octavia Geamănu.

Octavia Geamănu și Marian Ionescu, moment important în căsnicia lor

Octavia Geamănu și Marian Ionescu au sărbătorit recent șase ani de când s-au căsătorit religios. Fosta prezentatoare TV a recunoscut, într-un mesaj transmis pe Instagram, că a uitat complet de aniversare, iar cea care i-a amintit a fost chiar sora ei. Octavia Geamănu și-a continuat postarea cu un mesaj de dragoste la adresa căsniciei armonioase pe care o are cu soțul ei.

„Ne-a amintit sora mea, mai devreme-n seara asta, că azi, dar în 2020, ne-am căsătorit religios.

Doamne Sfinte… să uit complet de un asemenea moment?

În prima secundă am fost șocată. Apoi m-am uitat spre dl. Ionescu și ne-a pufnit pe amândoi râsul. Și mi-am dat seama de ceva: important e că nu uităm de noi. De noi doi, împreună.

Fericiți cei cărora le e dat să-și întâlnească partenerul potrivit. Prețuiți-l! Prețuiți-o!

Într-o lume în care ni se spune constant că „poate există ceva mai bun', tentația de a renunța când devine greu e mare. De a pleca în loc să rămâi. De a fugi în loc să repari. Însă adevărul e mai simplu și mai incomod: ceva mai bun apare doar atunci când devii tu mai bun în relație.

Iubirea nu e doar emoție, e decizie. E alegerea de a rămâne, de a lupta, de a crește împreună chiar și în zilele în care nu e ușor. Fericiți nu sunt cei fără probleme, ci cei care nu fug la prima furtună. Care mai uită datele uneori, dar nu uită esențialul: „noi”-ul. Restul se recuperează. Noi-ul, dacă e prețuit, rămâne.

Forever love cu gânduri bune!”, a scris Octavia Geamănu.

Foto: Instagram

