Anca Serea și Adrian Sînă, despre afacerea pe care o au împreună: „Am avut multe surprize”

Anca Serea și Adrian Sînă formează unul dintre cele mai longevive și îndrăgite cupluri din showbiz-ul autohton. Au o relație solidă și o familie superbă, însă formează o echipă și în plan profesional.

Anca Serea și soțul ei, Adrian Sînă, au pus în urmă cu trei ani bazele unei afaceri de care au vorbit recent cu mândrie. Proiectul lor se concentrează pe produsele cosmetice 100% organice și sunt încântați de portofoliul lor.

„E un produs care a căpătat destul de multă popularitate și chiar putem spune că este un produs „cheie” în catalogul nostru. Între timp, am dezvoltat și alte produse. Spre exemplu, am lansat colecția „Serea organic.” (…) Am făcut această colecție cu un producător italian care are cultură de aloe vera organică și de măslini. Avem niște produse senzaționale. Au certificări organice, ceea ce este un lucru foarte important. Am făcut două produse în colecția „Serea organic”. Un ser cu hialuronic și o cremă hidratantă cu aloe vera organică și cu măslini, cu hialuronic, cu moleculă mică. Foarte multe lucruri și foarte bune produse anti-aging, de hidratare, care pot fi folosite și de un ten sensibil, chiar și un ten cu probleme”, a declarat Adrian Sînă pentru Ego.ro.