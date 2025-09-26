Ce filme și seriale nu trebuie să ratezi toamna aceasta pe Disney+

Serialul "Totul e corect" de Ryan Murphy, noi sezoane din îndrăgitele seriale "Percy Jackson și Olimpienii" și "Detectiv fără antecedente", lungmetrajul "Incompatibilă" și fotbal live din "UEFA Women's Champions League" - iată câteva dintre noutățile toamnei la Disney+.

Disney+ a anunțat titlurile care vor avea premiera exclusiv pe serviciul de streaming în această toamnă, în România. După lansările recente, printre care se număra serialul dramatic SF de la FX aclamat de critici Alien: Earth, sezonul cinci al serialului de comedie premiat Crime în imobil, succesul de box office Lilo & Stitch, de la Disney și filmul de acțiune de la Marvel Studios, Thunderbolts — mai sunt multe alte titluri de vizionat și savurat pe Disney+.

Te poți bucura de premiera serialului creat de Ryan Murphy, Totul e corect, o dramă juridică cu Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Matthew Noszka, alături de Sarah Paulson și Glenn Close. Acțiunea are în centrul său o echipă de succes de avocate de divorț, care se confruntă cu despărțiri tensionate, secrete scandaloase și alianțe schimbătoare, atât în sala de judecată, cât și în afara ei.

Revenirea mult așteptată a serialului Percy Jackson și Olimpienii îi poartă pe fani într-o nouă misiune palpitantă, pe măsură ce Percy și prietenii săi pornesc spre Marea Monștrilor pentru a găsi Lâna de Aur, singurul lucru care poate salva Tabăra Semizeilor.

Tot în această toamnă vor avea premiera primul serial original Disney+ din Europa Centrală și de Est, Breslau, serialul de comedie Chad Powers, co-creat, co-scris, produs executiv și interpretat de Glen Powell; sezonul al doilea din Detectiv fără antecendente (High Potential), cu Kaitlin Olson; sezonul al treilea al reality-show-ului de succes Viețile secrete ale soțiilor mormone; noul film de lungmetraj de la 20th Century Studios, Incompatibilă (Swiped); aventura animată Disney și Pixar Elio, și multe altele.

Fanii fotbalului pot trăi în această toamnă emoția și spectacolul competiției UEFA Champions League de fotbal feminin. Toate meciurile vor fi disponibile live pe platformă, pe măsură ce se desfășoară sezonul 2025–2026, care începe pe 7 octombrie 2025.

Producții locale originale

Din Polonia, producția Breslau (premiera pe 12 septembrie), un serial în opt episode, plasat în 1936, ce urmărește activitatea controversatului, dar eficientului comisar de poliție Franz Podolsky în anchetarea unei crime brutale. Din Franța, Fetele din gară (Lost Station Girls) (premieră în octombrie) prezintă o anchetă extraordinară în sudul Franței, care se întinde pe mai bine de douăzeci de ani și care debutează odată cu dispariția unei adolescente, iar trei tinere sunt găsite ucise în apropierea gării din Perpignan. Fanii dramelor nordice polițiste se pot aștepta la un serial întunecat și impresionant din punct de vedere vizual, În căutarea ursului (To Cook A Bear), (premiera în 15 octombrie) din Suedia, bazat pe best-sellerul din 2017 al autorului Mikael Niemi, cu Gustaf Skarsgård în rol principal.

Cu acces exclusiv la două dintre cele mai mari branduri din lume, Războiul Tenișilor: Adidas vs Puma (Sneaker Wars: Adidas V. Puma) (din 24 septembrie) este o docuserie în trei părți, care oferă o privire fără precedent în culisele rivalității acerbe, care durează de decenii, dintre doi giganți globali ai echipamentelor sportive, născută dintr-un conflict de familie.

Din Marea Britanie vine docuseria în două părți Caroline Flack: Căutarea adevărului (disponibilă la streaming în această toamnă), care celebrează viața și cariera uneia dintre cele mai populare prezentatoare TV din Marea Britanie. Documentarul o urmărește pe Christine, mama lui Caroline, în încercarea ei de a înțelege evenimentele din ultimele luni din viața fiicei sale.

De la crime la comedie-dramatică, Sună-mi agentul: Berlin (Call My Agent Berlin) (din 12 septembrie), adaptarea germană a serialului francez de succes Call My Agent, urmărește reprezentanții agenției Stern, care luptă pentru viitorul lor.

Serialul original coreean Furtuna politică (Tempest), lansat pe Disney+ la nivel mondial pe 10 septembrie, prezintă una dintre cele mai impresionante distribuții internaționale dintr-o drama coreeană, de până acum. Acest thriller de spionaj o urmărește pe Seo Munju, o fostă diplomat foarte pricepută, în încercarea ei de a descoperi adevărul din spatele unei tentative de asasinat asupra unui candidat la președinție.

Producții divertisment general

Oferta de divertisment general de la Disney+ continuă să crească în această toamnă, odată cu adăugarea multor titluri foarte așteptate. Printre producțiile deosebite se numără drama juridică captivantă semnată de Ryan Murphy, Totul e corect (noiembrie 2025), cu Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Matthew Noszka, Sarah Paulson și Glenn Close; Chad Powers (30 septembrie), un nou serial original de comedie cu Glen Powell, care spune povestea fostului quarterback de succes Russ Holliday, care încearcă să dea viață propriilor vise, deghizându-se în talentatul și excentricul Chad Powers; și Familia Murdaugh: Secrete ascunse (Murdaugh: Death in the Family) (15 octombrie), inspirat de popularul podcast Murdaugh Murders.

Fanii fraților Jonas se pot bucura și de A Very Jonas Christmas Movie (14 noiembrie), o comedie produsă de 20th Television și Disney Branded Television, în care Kevin Jonas, Joe Jonas și Nick Jonas se confruntă cu o serie de obstacole, în încercarea de a ajunge din Londra la New York, la timp pentru a petrece Crăciunul alături de familiile lor.

În oferta de toamnă se regăsesc și numeroase seriale îndrăgite de fani, inclusiv sezonul al doilea din Percy Jackson și Olimpienii (10 decembrie), sezonul 13 al sitcom-ului SF animat Futurama (16 septembrie), revenirea dramei originale polițiste Detectiv fără antecedente (17 septembrie), precum și sezonul al treilea al Viețile secrete ale soțiilor mormone (13 noiembrie).

LUCASFILM

În această toamnă, pe Disney+ sosește LEGO Războiul Stelelor: Reconstrucția Galaxiei – Bucăți din trecut (19 septembrie), care continuă povestea începută în 2024 cu LEGO Războiul Stelelor: Reconstrucția Galaxiei. O nouă amenințare se ridică în galaxie, iar Sig și Dev Greebling trebuie să își combine puterile de Force Building și Sith Breaking pentru a o opri. Alături de Jedi Bob, Yesi Scala și Servo, ei vor călători în cele mai adânci colțuri ale universului LEGO® Star Wars, descoperind fragmente din toate galaxiile care au existat înainte.

LEGO Războiul Stelelor: Reconstrucția Galaxiei – Bucăți din trecut este scris și produs executiv de Dan Hernandez și Benji Samit, iar regia este semnată de Chris Buckley. James Waugh, Jacqui Lopez, Josh Rimes, Jill Wilfert, Jason Cosler și Keith Malone sunt producători executivi. Producătorii sunt Daniel Cavey și Dan Langlois. Producția este realizată în colaborare cu Atomic Cartoons.

DISNEY & PIXAR

Elio, cu premiera pe 17 septembrie, cel mai recent capitol din moștenirea narativă Disney și Pixar, îl urmărește pe Elio, un fanatic al spațiului cu o imaginație vie, care se trezește într-o aventură cosmică. Pe parcurs, el trebuie să stabilească legături cu forme de viață extraterestră excentrice, să navigheze printr-o criză de proporții intergalactice și, în același timp, să descopere cine este cu adevărat menit să fie.

20TH CENTURY STUDIOS

Inspirat de povestea reală, provocatoare a fondatoarei vizionare a platformei de dating online Bumble, noul film de lungmetraj al 20th Century Studios, Incompatibilă (Swiped), cu premiera pe 19 septembrie, o prezintă pe Whitney Wolfe (Lily James), absolventă recentă de facultate, care folosește perseverența și ingeniozitatea extraordinară pentru a pătrunde într-o industrie tech dominată de bărbați, lansând o aplicație de dating inovatoare, apreciată la nivel global — de fapt, două — și a deschide calea pentru a deveni cea mai tânără femeie miliardară autodidactă.

În distribuție mai apar Ben Schnetzer, Myha’la, Jackson White, Dan Stevens, Ian Colleti, Mary Neely, Ana Yi Puig, Aidan Laprete, Pedro Correa, Coral Peña și Pierson Fode. Filmul este regizat de Rachel Lee Goldenberg după un scenariu de Goldenberg, Bill Parker și Kim Caramele, și este produs de James și duo-ul de producători Jennifer Gibgot și Andrew Panay prin Ethea Entertainment.

