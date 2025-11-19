Mihai Morar, urare emoționantă pentru soția lui. Gabriela a împlinit 50 de ani: „Suntem noi norocoși că te avem”

Mihai Morar a transmis un mesaj special pentru soția sa, Gabriela, de ziua ei de naștere.

În familia lui Mihai Morar a fost mare bucurie! Prezentatorul și-a sărbătorit soția, Gabriela Morar, care a împlinit o vârstă importantă, schimbând deja celebrul „prefix”. Evenimentul a fost unul memorabil, cu o petrecere tematică la care au participat atât apropiații, cât și membrii familiei.

Mihai Morar, mesaj pentru soția sa

Gabriela a avut parte de o aniversare pe care, cu siguranță, o va ține minte mult timp. A optat pentru o temă inspirată, iar invitații s-au conformat într-o atmosferă relaxată și plină de voie bună. Prietenii și familia au fost alături de ea la fiecare moment al serii.

Dragostea lui Mihai Morar pentru soția sa a fost mai vizibilă ca oricând. Prezentatorul a publicat pe Instagram un carusel de fotografii de la petrecerea Gabrielei și a ales să-i dedice un mesaj emoționant, plin de umor și afecțiune. În stilul său caracteristic, i-a transmis cât de mult o iubește și i-a făcut o promisiune amuzantă, comparând-o cu celebra Beyoncé.

„La mulți ani, Gabriela! Ești cea mai mare dintre noi. Și nu mă refer la ani. Și cea mai bună. Beyoncé o să vrea să te cunoască într-o zi. Până atunci… suntem noi norocoși că te avem. Și tu, fericită că ne ai. De la mic la mare. De la minuni până la părinți. Și asta e o minune în sine. Iar minunile încep cu tine. Te iubesc!”, a scris Mihai Morar, pe Instagram.

Gabriela Morar a petrecut în stil mare cei 50 de ani împliniți. Dress code-ul serii a fost „Blue jean”, astfel că toți invitații au purtat măcar o piesă din denim. Printre cei prezenți la eveniment s-au numărat și Adela Popescu și Radu Vâlcan, prieteni apropiați ai familiei.

Povestea de iubire a Gabrielei și a lui Mihai Morar a început cu mulți ani în urmă, pe vremea când ea lucra la radio. Prietenia lor s-a transformat treptat într-o relație solidă, iar în 2005 s-au căsătorit. Împreună au trei fetițe: gemenele Mara și Cezara, precum și pe mezina Roua.

Cei doi au împlinit 19 ani de căsnicie

Prezentatorul și soția lui, Gabriela, au împlinit în luna iunie 19 ani de căsnicie, iar cu ocazia asta au făcut publică o imagine rară cu ei. 

Mihai Morar obișnuiește să păstreze discreția în privința evenimentelor personale din familia sa. Cu ocazia împlinirii a 19 ani de căsnicie cu soția lui, Gabriela, prezentatorul a împărtășit cu urmăritorii săi o imagine rară cu ei realizată la ceremonia de acum aproape două decenii. Mihai Morar nu a transmis un mesaj, ci a scris doar „19” alături de imaginea cu soția lui.

Mihai Morar și partenera lui de viață, Gabriela, s-au căsătorit în 2006. Au împreună trei fete: pe gemenele Mara și Cezara și pe Roua, care este mezina familiei. 

Într-un interviu acordat acum ceva timp, Mihai Morar a vorbit despre problemele din căsnicia cu Gabriela, dar și despre modul în care a început relația lor.

„Cele mai grele cumpene și adevăratele cumpene sunt cele când cineva drag, apropiat, are probleme de sănătate și în rest cred că au fost cumpene legate și de programul meu, știi, deși cred că e foarte greu să fi găsit un alt om decât Gabriela în lumea asta care să-mi înțeleagă programul și pasiunea, ceea ce mă înflăcărează pe mine. Ea a înțeles mai bine decât oricine care mi-e misiunea mea, a știut nu să stea deoparte, ci să aibă grijă ca eu să-mi fac bine treaba și ea să facă treaba noastră, adică visul nostru comun. Cred că am mai zis asta, că eu am fost în relația asta cu misiunea și Gabriela a fost cu viziunea legată de ce înseamnă familia, viața de familie”, a declarat Mihai Morar în interviul acordat VIVA!.

Foto: Instagram

