De ce a dispărut Mihai Morar din mediul online: „Nu mă plâng”

Mihai Morar a dezvăluit motivul pentru care a luat o pauză de la social media.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Mihai Morar și soția lui
VEZI FOTO
POZA 1 / 13

În luna august, Mihai Morar a decis să ia o pauză completă de la activitatea online, ceea ce a stârnit numeroase mesaje din partea fanilor săi, îngrijorați de absența sa, având în vedere cât de prezent este de obicei pe rețelele sociale. Recent, realizatorul TV a revenit pe platformele digitale, postând un mesaj însoțit de fotografii din vacanță, alături de familia sa, în care explică motivele retragerii temporare.

Mihai Morar a luat pauză de la social media

Mihai Morar a explicat că decizia a venit din schimbarea felului în care percepe relația sa cu rețelele sociale.

„AM DISPĂRUT 1 LUNĂ DE PE SOCIAL MEDIA… și nu s-a întâmplat nimic. A fost cea mai lungă pauză de când sunt prezent aici. Și momentul nu a fost ales întâmplător. Cred că rețelele sociale sunt din ce în ce mai mult despre algoritmi și din ce în ce mai puțin despre oameni. Din ce în ce mai mult despre radicalizare, despre LaBubu-izarea conținutului și din ce în ce mai puțin despre oameni normali. Oamenii normali sunt încă aici, doar că ei nu mai hotărăsc ce consumă, ci algoritmii o fac în locul lor. Nu mă plâng. Nu social media e problema. Relația mea cu ea este”, a mărturisit el.

În mesajul său, Mihai Morar a subliniat și cât de bine i-a prins bine această perioadă. Prezentatorul de radio s-a concentrat pe activități care să îl relaxeze și să îi aducă plus valoare.

„Nici nu vreau să mă laud că am citit în ultima lună mai multe cărți decât în ultimele 12. Sau că am petrecut timp cu oamenii mei preferați de pe Pământ sau că au fost zile întregi în care nici nu am intrat pe Instagram. TikTok-ul nu țin minte să-l fi deschis vreodată în august. Am pierdut timpul. La cafele nenumărate. La taverne care încă dau bon de mână. La chioșcuri de ziare care nu acceptă plata cu cardul nici în 2025. Am pierdut timpul în vacanță. N-am încercat să câștig nimic. Nu m-am simțit în niciun moment vinovat că nu am postat de zile întregi. Time is not money. Time is time! Timpul însemnă bani doar atunci când încerci să răscumperi înapoi cu ei orele pe care le-ai pierdut ca să îi câștigi”.

Mihai Morar reușește să găsească echilibrul perfect între viața de familie și cariera sa în plină desfășurare. Pe lângă numeroasele proiecte profesionale pe care le gestionează cu succes, el este, înainte de toate, un tată dedicat celor trei fiice ale sale: gemenele Mara și Cezara și mezina Roua.

Mihai Morar, despre rolul de tată și cariera profesională

Prezentatorul radio și TV a vorbit de-a lungul timpului despre importanța familiei în viața lui și despre cât de mult se implică în creșterea și educația fiicelor sale. Deși agenda sa este mereu plină, Mihai Morar își găsește timp pentru a fi un părinte activ, implicat în fiecare etapă a vieții copiilor săi.

În paralel, Mihai Morar continuă să fie unul dintre cei mai apreciați oameni de radio și televiziune din România. Cu o carieră de peste două decenii, el este gazda unor emisiuni de succes și inițiatorul unor proiecte care inspiră mii de oameni. Printre acestea, podcastul său a devenit o sursă de motivație pentru mulți ascultători, iar activitatea sa din mediul online este urmărită de o comunitate numeroasă.

Chiar și cu un program încărcat, Mihai Morar demonstrează că se poate dedica atât carierei, cât și familiei, fără să neglijeze niciunul dintre aceste aspecte esențiale ale vieții sale. De la dimineți petrecute în fața microfonului la seri liniștite alături de familie, el reușește să îmbine armonios cele două lumi care îl definesc.

„Cred că viața personală și cea profesională este o singură viață. Nu avem două vieți. Atunci, cumva, toate sunt integrate în personalitatea mea. Nu toate lucrurile pe care le fac îmi fac plăcere, dar să mi se potrivească pe ceea ce știu, ceea ce simt, ceea ce cred. Ca și cum mergi acasă, îți place să stai cu oamenii pe care îi iubești”, a spus omul de radio pentru Știrile Antena Stars, citat de Spynews.ro.

Citește și:
Emil Rengle, dezvăluiri inedite despre relația cu logodnicul său, Alejandro Ferandez: „Plănuiam de ceva timp'

Foto: Instagram

Cele mai vândute colecții!
Abonament - Tractoare de Legenda Abonament - Tractoare de Legenda 54.8 RON Cumpără acum
Abonament - Romane Disney Abonament - Romane Disney 34.8 RON Cumpără acum
LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) 39.9 RON Cumpără acum
UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) 14.9 RON Cumpără acum
Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) 24.9 RON Cumpără acum
Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) 9.9 RON Cumpără acum
Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) 14.99 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Lidia Buble, declarație de dragoste specială pentru Horațiu Nicolau. Ce spune despre relațiile trecute: "Mă emoționez când vorbesc despre el"
People
Lidia Buble, declarație de dragoste specială pentru Horațiu Nicolau. Ce spune despre relațiile trecute: "Mă emoționez când vorbesc despre el"
Willow, fiica lui Pink, a început liceul. Imagini rare cu adolescenta
People
Willow, fiica lui Pink, a început liceul. Imagini rare cu adolescenta
Radu Vâlcan, ținute atent alese pentru Insula Iubirii. Cât costă hainele purtate de prezentatorul TV
People
Radu Vâlcan, ținute atent alese pentru Insula Iubirii. Cât costă hainele purtate de prezentatorul TV
Theo Rose, emoționată în prima zi de grădiniță a lui Sasha: "Băiatul meu"
People
Theo Rose, emoționată în prima zi de grădiniță a lui Sasha: "Băiatul meu"
Harry Styles și Zoë Kravitz își confirmă relația romantică. Cum au fost surprinși împreună la New York
People
Harry Styles și Zoë Kravitz își confirmă relația romantică. Cum au fost surprinși împreună la New York
Actrița Kristina Cepraga a fost răsplătită cu titlul de Cavaler al Ordinului Stelei Italiei: "Mă simt onorată"
People
Actrița Kristina Cepraga a fost răsplătită cu titlul de Cavaler al Ordinului Stelei Italiei: "Mă simt onorată"
Libertatea
Câți bani trebuie să le dea Gabi Bădălău copiilor lui. Claudia Pătrășcanu a răbufnit. „Unde îi cheltuie? Pe opulența expusă în vacanțele de lux”
Câți bani trebuie să le dea Gabi Bădălău copiilor lui. Claudia Pătrășcanu a răbufnit. „Unde îi cheltuie? Pe opulența expusă în vacanțele de lux”
Imagini de la nunta Oanei Radu cu Șerban Balaban. Artista a avut o rochie de mireasă inedită
Imagini de la nunta Oanei Radu cu Șerban Balaban. Artista a avut o rochie de mireasă inedită
Banii pe care îi câștigă ispitele la Insula Iubirii: „Știu că atât se ia”. Suma rostită de Florin Ristei
Banii pe care îi câștigă ispitele la Insula Iubirii: „Știu că atât se ia”. Suma rostită de Florin Ristei
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 6 – 12 septembrie 2025. Luna Plină în Pești va fi asociată cu o eclipsă totală de Lună
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 6 – 12 septembrie 2025. Luna Plină în Pești va fi asociată cu o eclipsă totală de Lună
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Cu ce te imbraci toamna aceasta la birou
Cu ce te imbraci toamna aceasta la birou
Află secretul unui stil de viață sănătos
Află secretul unui stil de viață sănătos
Antena 1
Gestul neașteptat făcut de ispita Teo Costache după finala Insula Iubirii sezonul 9. Fanii au rămas surprinși
Gestul neașteptat făcut de ispita Teo Costache după finala Insula Iubirii sezonul 9. Fanii au rămas surprinși
Ținuta aleasă de Viorica Dăncilă la parada militară de la Beijing. Ce semnificație ascunsă ar putea avea
Ținuta aleasă de Viorica Dăncilă la parada militară de la Beijing. Ce semnificație ascunsă ar putea avea
Cum au petrecut Marian Grozavu și Bianca Dan după ultima ediție Insula Iubirii 2025. Bărbatul, show total după bonfire
Cum au petrecut Marian Grozavu și Bianca Dan după ultima ediție Insula Iubirii 2025. Bărbatul, show total după bonfire
Care e numele real al Ellei Vișan de la Insula Iubirii. I l-a dezvăluit lui Teo la Dream Date
Care e numele real al Ellei Vișan de la Insula Iubirii. I l-a dezvăluit lui Teo la Dream Date
Unica.ro
E oficial! Toți părinții trebuie să știe! Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat clar data la care începe școala
E oficial! Toți părinții trebuie să știe! Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat clar data la care începe școala
Cuplul anului 2025!! Avem imaginile!! Ea 37 de ani, el... 63, prinși într-un moment de intimitate, pe stradă, când credeau că nimeni nu îi vede!! FOTO
Cuplul anului 2025!! Avem imaginile!! Ea 37 de ani, el... 63, prinși într-un moment de intimitate, pe stradă, când credeau că nimeni nu îi vede!! FOTO
Gemenele siameze Abby și Brittany Hensel au devenit mame în mare secret! După ce au uimit lumea medicală, tinerele s-au căsătorit, iar acum au și un copil. Prima imagine cu bebelușul / FOTO
Gemenele siameze Abby și Brittany Hensel au devenit mame în mare secret! După ce au uimit lumea medicală, tinerele s-au căsătorit, iar acum au și un copil. Prima imagine cu bebelușul / FOTO
Când era mică, se spunea despre ea că ar fi „cel mai frumos copil din România”. Dar stai s-o vezi acum, la 21 de ani, pe Noelle, fata creatoarei de modă Ingrid Vlasov! Wooow, ce frumusețe!! FOTO
Când era mică, se spunea despre ea că ar fi „cel mai frumos copil din România”. Dar stai s-o vezi acum, la 21 de ani, pe Noelle, fata creatoarei de modă Ingrid Vlasov! Wooow, ce frumusețe!! FOTO
catine.ro
Cum să adormi rapid la loc după ce te-ai trezit noaptea. Sfaturile specialiștilor
Cum să adormi rapid la loc după ce te-ai trezit noaptea. Sfaturile specialiștilor
Horoscopul zilei de 5 septembrie 2025. Săgetătorii au noroc în dragoste. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 5 septembrie 2025. Săgetătorii au noroc în dragoste. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Ce înseamnă cu adevărat să fii mezomorf. Află despre acest tip somatic
Ce înseamnă cu adevărat să fii mezomorf. Află despre acest tip somatic
Ce determină fiecare semn zodiacal să iasă dintr-o relație. Ce arată astrele
Ce determină fiecare semn zodiacal să iasă dintr-o relație. Ce arată astrele
Mai multe din people
Kate Middleton ar putea da naștere unui nou trend în materie de hairstyle, după ce a apărut cu părul blond
Kate Middleton ar putea da naștere unui nou trend în materie de hairstyle, după ce a apărut cu părul blond
People

Kate Middleton a dat tonul unui nou tren după ce a optat pentru o nuanță deschisă de blond.

+ Mai multe
Prin ce peripeții au trecut Irina și Răzvan Fodor în ziua în care au împlinit 15 ani de la cununia religioasă: "Îl arată cu bastonul pe distinsul meu soț"
Prin ce peripeții au trecut Irina și Răzvan Fodor în ziua în care au împlinit 15 ani de la cununia religioasă: "Îl arată cu bastonul pe distinsul meu soț"
People

Irina și Răzvan Fodor au împlinit 15 ani de când s-au căsătorit religios.

+ Mai multe
Teo Costache spune adevărul despre relația cu Ella Vișan la Insula Iubirii. Ce a mărturisit ispita: "Nu, nu am fost îndrăgostit..."
Teo Costache spune adevărul despre relația cu Ella Vișan la Insula Iubirii. Ce a mărturisit ispita: "Nu, nu am fost îndrăgostit..."
People

Teo Costache a vorbit despre relația cu Ella Vișan și momentele pe care le-au petrecut împreună pe Insula Iubirii.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC