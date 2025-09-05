De ce a dispărut Mihai Morar din mediul online: „Nu mă plâng”

În luna august, Mihai Morar a decis să ia o pauză completă de la activitatea online, ceea ce a stârnit numeroase mesaje din partea fanilor săi, îngrijorați de absența sa, având în vedere cât de prezent este de obicei pe rețelele sociale. Recent, realizatorul TV a revenit pe platformele digitale, postând un mesaj însoțit de fotografii din vacanță, alături de familia sa, în care explică motivele retragerii temporare.

Mihai Morar a luat pauză de la social media

Mihai Morar a explicat că decizia a venit din schimbarea felului în care percepe relația sa cu rețelele sociale.

„AM DISPĂRUT 1 LUNĂ DE PE SOCIAL MEDIA… și nu s-a întâmplat nimic. A fost cea mai lungă pauză de când sunt prezent aici. Și momentul nu a fost ales întâmplător. Cred că rețelele sociale sunt din ce în ce mai mult despre algoritmi și din ce în ce mai puțin despre oameni. Din ce în ce mai mult despre radicalizare, despre LaBubu-izarea conținutului și din ce în ce mai puțin despre oameni normali. Oamenii normali sunt încă aici, doar că ei nu mai hotărăsc ce consumă, ci algoritmii o fac în locul lor. Nu mă plâng. Nu social media e problema. Relația mea cu ea este”, a mărturisit el.

În mesajul său, Mihai Morar a subliniat și cât de bine i-a prins bine această perioadă. Prezentatorul de radio s-a concentrat pe activități care să îl relaxeze și să îi aducă plus valoare.

„Nici nu vreau să mă laud că am citit în ultima lună mai multe cărți decât în ultimele 12. Sau că am petrecut timp cu oamenii mei preferați de pe Pământ sau că au fost zile întregi în care nici nu am intrat pe Instagram. TikTok-ul nu țin minte să-l fi deschis vreodată în august. Am pierdut timpul. La cafele nenumărate. La taverne care încă dau bon de mână. La chioșcuri de ziare care nu acceptă plata cu cardul nici în 2025. Am pierdut timpul în vacanță. N-am încercat să câștig nimic. Nu m-am simțit în niciun moment vinovat că nu am postat de zile întregi. Time is not money. Time is time! Timpul însemnă bani doar atunci când încerci să răscumperi înapoi cu ei orele pe care le-ai pierdut ca să îi câștigi”.

Mihai Morar reușește să găsească echilibrul perfect între viața de familie și cariera sa în plină desfășurare. Pe lângă numeroasele proiecte profesionale pe care le gestionează cu succes, el este, înainte de toate, un tată dedicat celor trei fiice ale sale: gemenele Mara și Cezara și mezina Roua.

Mihai Morar, despre rolul de tată și cariera profesională

Prezentatorul radio și TV a vorbit de-a lungul timpului despre importanța familiei în viața lui și despre cât de mult se implică în creșterea și educația fiicelor sale. Deși agenda sa este mereu plină, Mihai Morar își găsește timp pentru a fi un părinte activ, implicat în fiecare etapă a vieții copiilor săi.

În paralel, Mihai Morar continuă să fie unul dintre cei mai apreciați oameni de radio și televiziune din România. Cu o carieră de peste două decenii, el este gazda unor emisiuni de succes și inițiatorul unor proiecte care inspiră mii de oameni. Printre acestea, podcastul său a devenit o sursă de motivație pentru mulți ascultători, iar activitatea sa din mediul online este urmărită de o comunitate numeroasă.

Chiar și cu un program încărcat, Mihai Morar demonstrează că se poate dedica atât carierei, cât și familiei, fără să neglijeze niciunul dintre aceste aspecte esențiale ale vieții sale. De la dimineți petrecute în fața microfonului la seri liniștite alături de familie, el reușește să îmbine armonios cele două lumi care îl definesc.

„Cred că viața personală și cea profesională este o singură viață. Nu avem două vieți. Atunci, cumva, toate sunt integrate în personalitatea mea. Nu toate lucrurile pe care le fac îmi fac plăcere, dar să mi se potrivească pe ceea ce știu, ceea ce simt, ceea ce cred. Ca și cum mergi acasă, îți place să stai cu oamenii pe care îi iubești”, a spus omul de radio pentru Știrile Antena Stars, citat de Spynews.ro.

