Gemenele lui Mihai Morar au împlinit 16 ani. Mesajul emoționant transmis de prezentatorul TV: „Să nu uitați să trăiți ca acum”

Mihai Morar are trei fiice, Mara și Cezara, în vârstă de 16 ani, și Roua, în vârstă de 4 ani. Prezentatorul de radio a postat o imagine inedită cu gemenele sale, care și-au sărbătorit ziua de naștere.

Mihai Morar, un tată mândru și iubitor, și-a celebrat recent gemenele, Mara și Cezara, într-un mod special. Fetele au sărbătorit ziua de naștere cu câte un tort personalizat, iar momentul suflării lumânărilor a fost imortalizat în imagini pe care prezentatorul TV le-a împărtășit cu fanii săi. Gazda podcastului „Fain & Simplu” și a emisiunii „X Factor” a marcat ocazia printr-un mesaj emoționant dedicat fiicelor sale, exprimându-și dragostea și mândria față de ele.

Prezentatorul de la Radio Zu gestionează cu succes schimbările venite odată cu trecerea timpului și încearcă să mențină lucrurile sub control. Fiicele sale gemene au primit telefoane mobile abia la vârsta de 11 ani și nu au conturi pe platformele de socializare.

„E adolescență în toată regula. E complicată, dar este faină. E foarte fain că pot să văd și eu ceea ce vedea mama când eram eu acasă. Am fost un adolescent mult mai complicat, mai rebel decât sunt fetele mele. Însă ce am înțeles este că în anii ăștia că îi lași tu sau nu îi lași tu, ei au nevoie de independență și au impresia că sunt independenți. Și trebuie să îi lași dacă se închid în cameră câteva ore, să le respecți intimitatea asta, pentru că așa se dezvoltă orice individ, încercând să fie independent”, spune Mihai Morar, conform Playtech.ro .

În ceea ce privește gestionarea banilor, fiicele lui Mihai Morar sunt foarte chibzuite și uneori chiar îi ajută pe tatăl lor cu bani atunci când acesta nu dispune de suficiente fonduri pentru cumpărături. Moderatorul de la RadioZU este mândru de fetele sale că nu cheltuie inutil și își gestionează foarte bine finanțele.

„Fetele mele au o altă relație cu banii. Noi, pentru că nu aveam când eram mici, în sensul nu că eram săraci, dar atunci nu prea avea nimeni și noi evident că ne-am dorit și din alea și din alea și haine, și mașini, generația asta nu e așa. E mai puțin dependentă de bani și sigur că am avut discuții despre bani. Să știi că le-am observat și când intru în magazine, mai degrabă eu sunt cel care cheltuiesc mai mult decât ele, chiar dacă sunt fete, sunt foarte atente și la sumă, plus că ele amândouă au bursă. Și mă mai împrumută și pe mine din când în când atunci când nu am bani la mine. Eu sunt mai aerian așa, uit să am bani la mine și se mai întâmplă să le cer lor când mai vine un curier cu ceva. Au o relație foarte ok, au mult bun simț”, a mai spus Mihai Morar.