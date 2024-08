Cristina Bălan și soțul ei și-au sărbătorit gemenii. Toma și Matei au împlinit 11 ani: „Băieții chiar au fost răsfățați la tot pasul”

Cristina Bălan și soțul ei, Gabriel, sunt căsătoriți din 2012, iar în luna decembrie a anului 2022, Cristina Bălan a devenit din nou mamă. Vedeta a adus pe lume o fetiță, care poartă un nume special, Nadeea Sofia. Artista și partenerul ei de viață îi mai au împreună pe gemenii Toma și Matei.

Pe 11 august, gemenii Cristinei Bălan au împlinit 11 ani. Artista a transmis cu această ocazie un mesaj special pentru Toma și Matei și a împărtășit cu fanii câteva imagini de la aniversarea lor.

„Sărbătoare dublă, în familia noastră!

Supergemenii Matei și Toma au împlinit, ieri 11 Aug, 11 ani O cifră magică, ca ei doi.

Pentru că ieri le-am dedicat toată ziua și nu am vrut să petrec timp pe telefon, postez astăzi cam cum am sărbătorit.

Am început de dimineață, cu urările cuvenite, am petrecut timp împreună, ne-am jucat. La amiază am culcat mezina și am fugit cu sărbătoriții și bunica Miki la film.

Înainte de film ne-am delectat cu niște plăceri culinare, apoi ne-am uitat la o animație drăguță și am plecat spre casă, unde ne așteptau tati, Nadeea și ceilalți bunici, cu baloane și alte pregăteli.

S-a suflat în tort, s-a mâncat tort, s-a dansat (n-aveai încotro, de țânțari), s-a făcut baie în piscină, s-a tot.

Băieții chiar au fost răsfățați la tot pasul. Lucru care continuă și astăzi, împreună cu copilașii de la after.

La mulți ani, iubiții mei! V-am scris și epistolă, e salvată în notes, dar am ales să postez așa și să vă spun personal ce însemnați pentru mine și cât vă iubesc. La mulți ani, să ne trăiți sănătoși și plini de idei, cum sunteți și acum!

Las aici și câteva imagini cu noi toți, pentru posteritate”, se arată în mesajul transmis de Cristina Bălan pe Facebook.