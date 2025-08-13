Cristina Bălan, declarație emoționantă de ziua de naștere a gemenilor Toma și Matei, diagnosticați cu sindrom Down: „Întotdeauna a învins iubirea”

Cristina Bălan și-a marcat ieri, 11 august, o zi deosebit de importantă în familie: gemenii săi, Toma și Matei, au împlinit 12 ani. Artista a ales să împărtășească momentul cu admiratorii săi, postând un mesaj plin de emoție despre drumul parcurs alături de băieții ei, care au sindromul Down.

Cristina Bălan, mesaj pentru gemenii ei

Cunoscuta cântăreață, în vârstă de 43 de ani, și soțul său, Gabriel Bălan, mai au o fetiță, Nadeea Sofia, de doi ani și jumătate. Cei doi băieți, Toma David și Matei Nikolas, au venit pe lume prematur, pe 11 august 2013, iar diagnosticul primit le-a schimbat părinților perspectiva asupra vieții.

De-a lungul anilor, Cristina Bălan a devenit o voce activă în sprijinul familiilor aflate în situații similare, luptând pentru acceptare și pentru respectarea drepturilor copiilor cu nevoi speciale. Iar ziua de ieri a fost un nou prilej de a vorbi despre realitățile, provocările și bucuriile trăite.

„12 ani au trecut, doisprezece! Cu bune și cu mai puțin bune, cu iubire, dar și cu conflicte, așa cum e normal în orice familie. Dar întotdeauna a învins iubirea. Așa cum a învins, acum 12 ani, teama. Teama că nu știm ce va fi, cum veți fi, ce se va întâmpla cu noi, diagnosticul acela terifiant, prematuritate; sindrom și toate aceste lucruri necunoscute care ne îngrozesc pe noi, părinții, chiar și în situații tipice darămite în situații ca a noastră. Voi sunteți din altă lume iar nouă ne este dificil, uneori, să ne adaptăm la lipsa voastră de filtre și (pre)judecați, așa cum avem noi, ca oameni obișnuiți. Dar primim, cu bucurie și smerenie, lecțiile pe care ni le dăruiți și vă mulțumim pentru că ne ajutați să fim mai buni! Și vă rog să ne iertați pentru lipsa răbdării, uneori, pentru momentele de oboseală și slăbiciune umană. Noi nu putem fi atât de curați și perfecți că voi! Chiar sunteți o versiune mai bună a ființei umane. Una fără răutate, fără lăcomie sau ambiții nemăsurate. Astăzi vă spun LA MULȚI ANI, din toată inima și vă iubesc dincolo de cuvinte! La mulți ani, flăcăii mei, năzdrăvănii mei, suflete dragi”, a scris ea pe rețelele de socializare.

Postarea a strâns numeroase reacții de la fani, care au felicitat-o pentru curaj, dragoste și modul în care își crește copiii.

Ce spune despre lupta cu depresia

Cristina Bălan a vorbit cu multă sinceritate despre lupta ei cu depresia, care a avut loc după ce i-a născut prematur în 2013 pe gemenii ei, Toma și Matei. Artista a aflat la naștere de diagnosticul lor de sindrom Down. Viața ei s-a schimbat complet după venirea lor pe lume, pentru că a observat cât de nedreaptă este societatea față de persoanele cu sindrom Down.

„Dar după o lună de spitalizare, a urmat un an extrem de greu; m-am trezit ruptă de tot ce știam, toată viața mea de dinainte fusese pur și simplu smulsă și acum mă simțeam aruncată într-o lume tulbure, cu tot felul de balauri cu care să mă lupt. Cam așa se simte când ai un copil cu dizabilitate, parcă mai mereu porți o bătălie pentru ceva. Pentru drepturile copilului tău, pentru acceptare, integrare, pentru normalitate… Cunosc multe mame care au situații fel și fel, toate sunt luptătoare pentru copiii lor marginalizați. Nu e nimic romantic în toată treaba asta, e o realitate crudă”, a declarat Cristina Bălan pentru VIVA!

foto: Instagram

