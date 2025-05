Cristina Bălan, declarații sincere despre lupta cu depresia. Artista a trecut printr-o perioadă dificilă după nașterea gemenilor ei: „E o realitate crudă”

Cristina Bălan și soțul ei, Gabriel, sunt căsătoriți din 2012, iar în luna decembrie a anului 2022, Cristina Bălan a devenit din nou mamă. Vedeta a adus pe lume o fetiță, care poartă un nume special, Nadeea Sofia. Artista și partenerul ei de viață îi mai au împreună pe gemenii Toma și Matei, care s-au născut cu sindromul Down.

Cristina Bălan a vorbit cu multă sinceritate despre lupta ei cu depresia, care a avut loc după ce i-a născut prematur în 2013 pe gemenii ei, Toma și Matei. Artista a aflat la naștere de diagnosticul lor de sindrom Down. Viața ei s-a schimbat complet după venirea lor pe lume, pentru că a observat cât de nedreaptă este societatea față de persoanele cu sindrom Down.

Fosta solistă a trupei Impact a povestit și cum a depășit acea perioadă grea prin care a trecut.

„Am reușit să depășesc depresia cu mare efort, conștient și susținut. Am vrut să o depășesc, am muncit să reușesc. Am depus efort să integrez, să vindec și să depășesc traume, chiar nu e simplu. Și vestea cea mai proastă e că nimeni nu poate ajuta pe cineva care nu vrea să se ajute singur. Nicio persoană aflată în depresie nu poate fi ajutată, nici măcar de cineva specializat, dacă nu decide să muncească cu sinele sau să facă un minimum de efort pentru introspecție și toate etapele care trebuie parcurse până la vindecare. Eu am căutat alinare în artă și sport.

Am făcut efortul de a mă urni până la sala de fitness, să fac asta regulat. Acest lucru reglează mult și obiceiurile culinare. Ca să nu-mi bat joc de munca depusă la sală, caut să mănânc cât mai sănătos și echilibrat. Pentru că fac aceste lucruri, se văd și rezultate, am sentimente de satisfacție. Apoi, caut să fiu creativă. Este un alt lucru care pompează serotonină și dopamină în creierul meu, iar acești hormoni ajută mult să depășești stările negative. Munca fizică mai ajută mult, canalizează energia în direcție bună, mai ales dacă e ceva repetitiv, cum e săpatul sau zugrăvitul. Creșterea stimei de sine ajută enorm în depășirea unei perioade depresive. Mai ajută să și conștientizăm că noi nu suntem depresia în sine. Cum nu suntem o boală, dacă avem așa ceva. Noi nu suntem o răceală, avem o răceală. Nu suntem depresie, avem o depresie. O putem depăși. La drept vorbind, nu e periculoasă decât depresia cronică. Așa, episoade depresive avem cu toții, când și când”, a adăugat pentru aceeași sursă.