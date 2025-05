Cu ce probleme de sănătate se confruntă Carmen Grebenișan în primul trimestru de sarcină. A avut nevoie de perfuzii: „Mi-e rău când vorbesc, mi-e rău când mă mișc…”

Carmen Grebenișan urmează să devină mamă pentru prima dată și radiază de emoție și recunoștință. Creatoarea de conținut le-a dat vestea fanilor ei din online cu inima deschisă, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

Carmen Grebenișan a povestit cu sinceritate despre problemele cu care se confruntă în primul trimestru de sarcină.

„Săptămâna 12 de sarcină m-a luat prin surprindere. Am început să mă trezesc direct cu senzația de a vomita instant. Am mers la baie și am vomitat bilă, pentru că nu aveam nimic în stomac, un lichid galben amărui. Ceva rău. Am băut puțină apă, am mai vomitat iarăși. Am mai dormit o oră, m-am trezit, am vomitat din nou. M-am dus până în bucătărie, am dat un telefon, mi-am anulat niște planuri. Nu pot să fac nimic, abia pot să vorbesc. Am mai băut un pic de apă, am mai vomitat odată și atunci mi-am dat seama că nu pot să mănânc, nu pot să beau apă. Am dat un mesaj doamnei doctor și mi-a spus să merg de urgență la perfuzie că sunt simptome de disgravidie. Am pijama pe mine de două zile. Nu am făcut duș de două zile. Am avut două zile în care m-am simțit ciudat. (…) Nu am putut să pornesc televizorul că mi se pare că mă agită.”, a spus Carmen Grebenișan în mediul online.