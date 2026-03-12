Andreea Bănică, despre conflictele cu soțul ei, Lucian Mitrea. De la ce porneau certurile: „Am avut o perioadă mai dificilă”

Andreea Bănică și soțul ei, Lucian Mitrea, formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul autohton. Artista și partenerul ei s-au căsătorit în 2008 și au împreună doi copii, pe Sofia și pe Noah.

De la ce porneau conflictele dintre Andreea Bănică și Lucian Mitrea

Andreea Bănică a vorbit cu sinceritate despre momentele mai puțin plăcute întâmpinate în căsnicia cu Lucian Mitrea. Artista a recunoscut că atunci când fiul lor, Noah, era mai mic, s-au confruntat cu o perioadă marcată de tensiuni și conflicte. Vedeta, care a refuzat să fie prezentatoarea emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV, a dezvăluit cum au reușit să gestioneze acele situații, dar și de la ce porneau certurile între ei.

„Am avut si noi momente mai grele. Exact în perioada aceea, undeva in jurul vârstei de 4 ani al lui Noah. Ne certam din orice, ne săream la gât din orice, nu tu, ba tu, tu ai greșit, tu trebuia să faci aia, de ce n-ai făcut-o și de ce îmi reproșezi mie. Am avut o perioadă mai dificilă. Dar a trecut. Nu știu să-ți spun cum. Nu știu ce-am făcut. Am stat de vorbă mult, într-adevăr. Stăteam pe canapea de vorbă și îmi punea câte un pahar de vin roșu. Și stăteam de vorbă ore și ne apuca dimineața. Dar uite că așa am trecut și peste situații de genul ăsta și peste toate situațiile dificile din viața noastră.

Am stat de vorbă. Nu știu dacă am realizat ceva până la urmă, dar am stat de vorbă. Și practic faptul că am comunicat de fiecare dată, deși aveam momente când nu mai vorbeam, dar după aceea ne întâlneam și stăteam de vorbă. Și ajungeam până la urmă la un punct comun care să mă facă și pe mine să înțeleg că trebuie să-i ofer mai multă libertate băiețelului meu, că e băiat, dar și el trebuia să înțeleagă lucruri venite din partea mea, că sunt mama băiețelului lui”, a spus Andreea Bănică în podcast-ul moderat de Jorge.

În continuare, Andreea Bănică a explicat că la vremea respectivă se simțea deranjată de faptul că soțul ei, Lucian Mitrea, era mult prea implicat în creșterea și educația fiului lor, Noah.

„Și mamele întotdeauna simt mai mult decât simt bărbații. Probabil ce m-a deranjat pe mine a fost faptul că el s-a implicat foarte mult în creșterea și educația lui Noah. Deși femeile dacă mă aud or să zică, băi, nu-ți dai seama ce spui? Nu știu dacă nu era gelozie ce simțeam. Neputință, asta simțeam. Pentru că el mi-o lua înainte tot timpul, știi? Dacă trebuia să schimb pampersul, pfai. Păi eu mă duceam, până luam pampersul, îl aranjam, îl puneam la loc, puneam punguța și el era cu pampersul lângă copil. Păi eu făceam ceva drum, pentru că între timp mai strângeam aia, aia, aia, mă duceam, aduceam pampersul, înțelegi? Și era gata, schimbat. Și am spus că deși femeile ar spune: „băi, femeie, ești nebună” și multe mi-au spus: „băi, bucură-te de ce ai, că nu știi cum e când nu ai, când nu se implică în educația copilului un tată, un părinte, când nu oferă atenție copilului.”

