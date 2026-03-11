Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, confesiuni oneste despre momentele dificile din viața de cuplu și dorința de a deveni părinți: „Există momente în care avem păreri diferite…”

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică au anunțat în 2020 că formează un cuplu. În decembrie în acel an, de Crăciun, fosta campioană olimpică la gimnastică a fost cerută în căsătorie de către actor. Cununia lor civilă, de pe 30 iulie 2021, a fost discretă. În luna iulie a anului 2023, Sandra Izbașa și Răzvan Bănică s-au căsătorit religios. Cuplul a decis să aibă două perechi de nași, printre care și buna sa prietenă, gimnasta Andreea Răducan, alături de soțul ei, Daniel.

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, declarații după eliminarea emoționantă din finala Power Couple

Finala sezonului 3 al emisiunii Power Couple România a fost, așa cum a precizat și prezentatorul Dani Oțil, cea mai dificilă din istoria emisunii. Proba a pus la încercare atât rezistența fizică, cât și echilibrul emoțional al fiecărui cuplu. De altfel, la scurt timp de la începerea probei, Sandra Izbașa s-a confruntat cu probleme și a început să tremure puternic. Soțul ei, Răzvan Bănică, a reacționat imediat cu un gest impresionant când și-a văzut soția că suferă, și a decis să abandoneze proba.

„Te iubesc din toată inima mea, banii nu au contat niciodată pentru noi! Iubirea contează. Avem opt minute, iubita mea, i-am dat drumul. Te iubesc din toată inima mea. Nu vreau să te văd că suferi, pentru orice bani din lume, nu vreau să te văd că suferi pentru nimic în lume”, a spus Răzvan Bănică.

După difuzarea finalei Power Couple sezonul 3, Sandra Izbașa și Răzvan Bănică au transmis un mesaj emoționant celor care i-au susținut și care au apreciat participarea lor la emisiune.

„Noi am fost, suntem și vom rămâne Sandra și Răzvan! Exact așa cum ne-ați cunoscut!

Vă mulțumim că ați fost martorii unuia dintre cele mai intense capitole ale poveștii noastre de iubire!

O vom scrie mai departe cu grijă, încredere, respect, curaj, umor și convingerea că dincolo de orice obstacol care ne va ieși în cale vom rămâne mereu noi doi și dragostea noastră! Fiindcă dragostea nu cade niciodată!

Ea este tot ceea ce contează!

Să fiți liberi, să iubiți și să fiți iubiți!

Cu prețuire”,

Sandra și Răzvan, au scris cei doi.

În cadrul unei probe solicitante, fosta gimnastă a dezvăluit că i-a cumpărat lui Răzvan Bănică un cadou impresionant pentru care a plătit fabuloasa sumă de 18.000 euro. Concurenta de la Power Couple a știut că și-l dorește, motiv pentru care a decis să îl surprindă, iar actorul a mărturisit că îl poartă destul de rar.

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, confesiuni oneste despre viața lor de cuplu

Într-un interviu acordat recent, Sandra Izbașa și Răzvan Bănică au vorbit despre momentele tensionate din viața lor de cuplu și modul în care le gestionează.

„Una dintre calitățile vieții noastre de familie o reprezintă comunicarea. Evident că uneori mai există momente în care avem păreri diferite asupra unor subiecte sau situații, însă de fiecare dată le discutăm și avem înțelepciunea de a ne asculta unul pe celălalt și de a recunoaște părerea celuilalt ca fiind corectă, atunci când este cazul. Asta fiindcă orgoliul nu și-a găsit niciodată locul între noi. Știm să gestionăm matur felicitările și complimentele care ne sunt transmise. Apreciem gândurile și mesajele frumoase pe care le primim fiecare dintre noi, în măsura în care ele se încadrează într-o limită a bunului-simț”, au declarat cei doi pentru VIVA!.

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică au fost întrebați și despre dorința lor de a deveni părinți, recunoscând că momentan nu se concentrează pe acest aspect al vieții lor de cuplu.

„Ne plac copiii și nu excludem această posibilitate, însă momentan nu o prioritizăm”, au mai spus ei pentru sursa citată.

Ce rentă viageră primește lunar Sandra Izabașa

Potrivit presei sportive, Sandra Izbașa încasează lunar de la statul român o sumă de 16.635 de lei, echivalentul a aproximativ 3.300 de euro. Acești bani reprezintă cuantumul maxim pe care un sportiv îl poate primi pentru rezultatele remarcabile obținute de-a lungul carierei pentru România.

Renta viageră a fost stabilită ca urmare a palmaresului excepțional al sportivei: aur la sol la Jocurile Olimpice de la Beijing, în 2008, aur la sărituri la Londra în 2012, cinci titluri europene și un argint mondial.

Potrivit jurnaliștilor de la Gazeta Sporturilor, statul român a decis să înghețe nivelul rentelor viagere la valoarea din decembrie 2017 pentru aproximativ 600 de sportivi. Astfel, aceste sume nu pot fi majorate până la o eventuală modificare legislativă.

