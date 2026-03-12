Rebecca Gayheart, soția lui Eric Dane, dezvăluie unul dintre cele mai emoționante momente ale actorului, care a avut loc cu puțin timp înainte de moartea acestuia

Rebecca Gayheart, soția lui Eric Dane, a acordat primul interviu după decesul actorului.

Rebecca Gayheart a împărtășit „momentul puternic” pe care l-a trăit alături de regretatul ei soț, Eric Dane, moment care l-a lăsat „vizibil emoționat” cu puțin timp înainte de moartea sa tragică de luna trecută.

În săptămânile care au precedat decesul său, starul din „Grey’s Anatomy” și-a împrumutat vocea unui proiect de restaurare inițiat de compania de inteligență artificială ElevenLabs, cu scopul de a folosi înregistrări anterioare ale vocii lui Dane pentru a crea o replică sintetică a vocii actorului.

Dane „era foarte entuziasmat de acest lucru, deoarece își pierdea vocea și devenea tot mai dificil pentru el să comunice în fiecare zi. Așa că a devenit oarecum urgent”, a declarat Gayheart, în vârstă de 54 de ani, pentru Variety.

Participarea actorului a fost inspirată de un ultim efort de a lăsa ceva în urmă pentru fiicele sale adolescente, Billie, 16 ani, și Georgia, 14 ani.

„Aștepta cu nerăbdare să o audă, iar când am primit-o de la ElevenLabs a fost un moment cu adevărat important. A fost un moment puternic. Am redat-o, iar Eric a devenit vizibil emoționat”, a povestit Gayheart „Iar când am auzit-o eu, am plâns. Cred că toată lumea din încăpere a făcut la fel.”

În legătură cu proiectul, compania de inteligență artificială a produs și o docuserie intitulată „11 Voices”, în care Dane ar fi trebuit, potrivit relatărilor, să apară, inclusiv într-un episod bonus.

Totuși, în cele din urmă, el nu a mai putut apărea în serie deoarece starea sa cauzată de scleroza laterală amiotrofică (ALS) s-a agravat. În schimb, Gayheart plănuiește să participe ca vorbitoare într-un panel asociat premierei seriei la SXSW, care va avea loc pe 13 martie.

„El a vrut să susțină ideea de iubire și mișcarea [din jurul ALS], iar eu sunt aici ca să fac asta pentru el”, a explicat ea. „Pentru un milion de oameni să capete o voce cu care să poată comunica cu copiii lor, cu cei dragi, cu îngrijitorii lor, cu medicii lor sau la locul de muncă — aceasta este o mișcare cu adevărat uriașă.”

Despre moartea actorului, Gayheart a declarat pentru publicație că ea și familia ei sunt „încă în stare de șoc” după dispariția lui. Totuși, ea și-a reiterat declarația anterioară, mulțumindu-le celor care au arătat sprijin familiei sale în anii care au trecut de la diagnosticul de ALS al lui Dane din 2024.

„Îmi este greu să primesc tot sprijinul și toată dragostea care vine spre mine din toate direcțiile datorită lui Eric și comunității [din industria divertismentului], care este atât de generoasă cu timpul ei”, a spus ea. „Ne-au sprijinit pe mine și pe fete în ultimele două săptămâni și nu cred că vor pleca nicăieri. Cred că sunt alături de noi pe termen lung. Hollywood-ul are o reputație proastă. Asta mă cam supără, pentru că avem o comunitate minunată de oameni și le sunt foarte recunoscătoare.”

Dane a murit pe 19 februarie, după o luptă de aproape doi ani cu ALS. Avea 53 de ani.

Actorul era „înconjurat de prieteni apropiați, de soția sa devotată și de cele două fiice frumoase ale sale”, a declarat familia într-un comunicat prin care a confirmat decesul la acel moment. Pe 2 martie s-a raportat că cauza morții lui Dane a fost insuficiența respiratorie.

Noi detalii despre relația dintre Lewis Hamilton și Kim Kardashian: „Este îndrăgostit până peste cap'

