Confesiunea făcută de Raluka despre viața de artistă: „Asta m-a afectat foarte tare…”

Raluka se numără printre artistele apreciate din industria muzicală românească. Artista își ține la curent fanii cu proiectele profesionale în care e implicată și cu noutățile din cariera muzicală.

Confesiunea făcută de Raluka despre viața de artistă

Raluka traversează o perioadă intensă în muzică. După succesul primului EP – „amângoi”, care a depășit 4 milioane de streamuri, artista a colaborat cu artiști internaționali și a fost protagonista unui moment emoționant devenit viral: interpretarea imnului României la preliminariile Campionatului Mondial de Fotbal, în iunie 2025. Totuși, în ciuda acestor reușite, Raluka rămâne extrem de exigentă cu ea însăși. Într-o confesiune directă, artista a dezvăluit cel mai rau lucru pe care poți să îl faci în cariera de artist:

„Cel mai rău lucru pe care poți să îl faci în zilele astea este să fii leneș și să nu postezi content în social media. Din păcate nici eu nu sunt foarte activă online și știu că asta m-a afectat foarte tare. În zilele noastre, dacă ești mare pe social media, muzica ta ajunge departe”, a povestit Raluka.

Dincolo de sinceritatea artistei, Raluka a lansat o piesă pe vibe-ul fanilor din România. Single-ul „Era Era” s-a auzit în avanpremieră la radio, iar urmăritorii din online au reacționat imediat.

Într-o postare pe instagram, Raluka și-a exprimat recunoștința față de comunitatea ei:

„Dragilor, vă pup! Am văzut deja foarte multe video-uri cu sunetul piesei „Era Era” și mă bucur enorm că vă place și că o cereți. Piesa s-a lansat oficial, are și videoclip la care am filmat pe o căldură infernală. Sper din suflet să vă placă.”

Raluka, dezvăluiri inedite despre relația cu partenerul ei

În ceea ce privește viața personală, Raluka a preferat să fie discretă. Partenerul artistei ar fi Guy Kouris, ar fi cu 20 de ani mai mare decât ea și ar avea un resort de lux în Mexic. De asemenea, acesta ar fi divorțat și ar avea și patru copii. Până în prezent, vedeta nu a făcut declarații despre identitatea partenerului ei de viață.

Recent, Raluka a dezvăluit că a făcut un pas extrem de important în viața ei amoroasă. Ea și iubitul ei au decis să se mute împreună.

Într-un interviu, Raluka a vorbit deschis despre relația cu partenerul ei de cuplu.

„Este cel mai bun om de pe pământ. Asta mi-am dorit, asta am primit. Este cel mai bun om. E singurul om care a reușit să mă liniștească, să fiu mai relaxată, să fiu mai liniștită, să nu mai fiu atât de impulsivă, să nu mai sar să spun nu înainte să ascult propoziția până la final. Mi-a arătat ce înseamnă iubirea sinceră cu toate frumusețile ei, fără nimic toxic”, a mărturisit cântăreața pentru VIVA!.

Raluka a povestit că este norocoasă deoarece are parte de susținerea familiei în orice face.

„Familia nu mă critică, în general. Mă susține 100% din toate punctele de vedere. Nu am avut cred că niciun moment în care să mă critice vreun membru al familiei. Și, poate și atunci când poate ar fi trebuit să mă critice, au fost lângă mine, din toate punctele de vedere și m-au susținut cu totul. Și întotdeauna mi-am luat forța de la ei și toată puterea asta. Și în continuare mi-o iau de la ei”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Foto: Instagram

