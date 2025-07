Raluka, imagini din vacanță. Cum l-a surprins artista pe partenerul ei: „Unul din cele mai frumoase locuri”

Raluka s-a bucurat recent de o vacanță superbă în zona Dolomiților. Artista le-a împărtășit fanilor câteva cadre de vis din această călătorie. Cântăreața nu a mers singură, ci însoțită de partenerul ei, Guy Kouris, alături de care trăiește o poveste discretă de dragoste.

Pe Instagram, Raluka a publicat mai multe fotografii din vacanța petrecută recent. Cântăreața a mers să admire și lacul glaciar Lago di Sorapis, care a impresionat-o extrem de mult. Artista l-a surprins în câteva imagini și pe partenerul ei, însă într-un mod discret, de la spate, fără să i se vadă chipul.

„Astăzi am ajuns în unul din cele mai frumoase locuri pe care le-am văzut vreodată!! Lago di Sorapis… dacă sunteți prin zonă sau ajungeți pe aici și vreți să parcurgeți un traseu de 2h jumătate prin munte, vă recomand cu drag să mergeți #dolomiți Apropo, nu am editat nici o poză sau filmuleț. Așa arată în realitate, poate chiar mai frumos.”

Recent, Raluka a dezvăluit că a făcut un pas extrem de important în viața ei amoroasă. Ea și iubitul ei au decis să se mute împreună. Partenerul artistei ar fi Guy Kouris, ar fi cu 20 de ani mai mare decât ea și ar avea un resort de lux în Mexic. De asemenea, acesta ar fi divorțat și ar avea și patru copii. Până în prezent, vedeta nu a făcut declarații despre identitatea partenerului ei de viață.

Într-un interviu acordat recent, Raluka a vorbit deschis despre relația cu partenerul ei de cuplu.

Cei doi s-au întâlnit în Mexic, unde Guy deține un complex turistic. Raluka crede că destinul a jucat un rol important în întâlnirea lor, aducându-i împreună în mod neașteptat.

„E o poveste superbă, de film. Așa trebuia să fie. Au fost 7 miliarde de motive pentru care eu nu trebuia să ajung în acel punct și totuși am ajuns. Eram în vacanță. În seara în care l-am întâlnit, prietenii mei toți au adormit. Nu mi-au mai răspuns la telefon și a trebuit să stau singură. Am stat la povești vreo 6 ore. I-am povestit despre mine, iar el mi-a povestit despre el, dar nu prea. Am aflat după câteva zile cine e, ce face. Îi place foarte tare că muncesc foarte mult, că sunt ambițioasă și un om care are un țel în viață. Suntem compatibili din toate punctele de vedere”, a povestit Raluka, în podcastul „DilEMMA cu Emma de la ZU.”