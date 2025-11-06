Raluka a surprins cu o ținută îndrăzneață. Cum a apărut artista

Raluka a atras toate privirile cu o ținută provocatoare.

Raluka și Pavel Bartoș
Raluka a suprins pe toată lumea cu o ținută extrem de provocatoare. Cum arată rochia pe care artista a ales să o poarte?

Raluka, ținută îndrăzneață

Raluka a participat recent la filmările pentru Protevelion 2026, unde va fi gazdă alături de Pavel Bartoș. Pentru show-ul care va fi difuzat în noaptea dintre ani, artista a ales să poarte o ținută semnată Cristina Săvulescu. Cântăreața a optat pentru un set îndrăzneț, cu transparențe, care se numește The Scandal, format dintr-un top care costă 2.800 de lei și o fustă pantalon asimetrică din satin de mătase în valoare de 2.900 de lei. 

Raluka, dezvăluiri inedite despre relația cu partenerul ei

În ceea ce privește viața personală, Raluka a preferat să fie discretă. Partenerul artistei ar fi Guy Kouris, ar fi cu 20 de ani mai mare decât ea și ar avea un resort de lux în Mexic. De asemenea, acesta ar fi divorțat și ar avea și patru copii. Până în prezent, vedeta nu a făcut declarații despre identitatea partenerului ei de viață.

Recent, Raluka a dezvăluit că a făcut un pas extrem de important în viața ei amoroasă. Ea și iubitul ei au decis să se mute împreună.

Într-un interviu, Raluka a vorbit deschis despre relația cu partenerul ei de cuplu.

„Este cel mai bun om de pe pământ. Asta mi-am dorit, asta am primit. Este cel mai bun om. E singurul om care a reușit să mă liniștească, să fiu mai relaxată, să fiu mai liniștită, să nu mai fiu atât de impulsivă, să nu mai sar să spun nu înainte să ascult propoziția până la final. Mi-a arătat ce înseamnă iubirea sinceră cu toate frumusețile ei, fără nimic toxic”, a mărturisit cântăreața pentru VIVA!

Raluka a povestit că este norocoasă deoarece are parte de susținerea familiei în orice face.

„Familia nu mă critică, în general. Mă susține 100% din toate punctele de vedere. Nu am avut cred că niciun moment în care să mă critice vreun membru al familiei. Și, poate și atunci când poate ar fi trebuit să mă critice, au fost lângă mine, din toate punctele de vedere și m-au susținut cu totul. Și întotdeauna mi-am luat forța de la ei și toată puterea asta. Și în continuare mi-o iau de la ei”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Raluka a vorbit despre relația ei

Când a vorbit despre începuturile poveștii lor de dragoste, Raluka a descris totul ca pe un proces firesc, lipsit de planuri prestabilite.

„Cred că cele mai frumoase povești apar atunci când nu te aștepți. Așa a fost și la noi – o întâlnire simplă, naturală, care s-a transformat treptat într-o relație puternică. Am preferat să păstrez detaliile doar pentru noi, pentru că sunt parte din intimitatea și frumusețea acestei povești”, a spus ea pentru viva.ro.

Primul lucru care a atras-o la Guy Kouris a fost discreția și echilibrul său.

„M-a atras faptul că este un om discret, foarte asumat și echilibrat. Mi-a plăcut că nu își dorește lumina reflectoarelor și că își trăiește viața simplu și autentic. Relația noastră a crescut în timp, frumos și sănătos, fără presiuni și fără graba de a bifa etape. Totul s-a așezat de la sine.”

Ce părere are, de fapt, Justin Theroux, fostul soț al lui Jennifer Aniston, despre noua relație a actriței

Foto: Instagram

