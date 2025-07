Pavel Bartoș și Smiley pregătesc un nou film. Actorul ar putea reveni și pe micile ecrane la PRO TV

Ajuns la pragul celor 50 de ani, aniversați în ianuarie, Pavel Bartoș continuă să fie un reper al scenei artistice românești, atât prin activitatea sa intensă în teatru și film, cât și prin prezența constantă în emisiunile de succes de la PRO TV. Cu roluri importante în producții recente și o implicare constantă în proiectele de televiziune, Bartoș reușește să se mențină în prim-planul industriei de divertisment.

De la ‘Vocea României” și „Românii au talent' până la „Masked Singer’ și evenimentele speciale de Revelion, actorul și prezentatorul rămâne conectat la publicul larg. Totodată, s-a dedicat și cinematografiei, unde recent a jucat în „Ramon” și urmează să apară în „Ramon 2”.

Când a fost întrebat dacă plănuiește să revină în serialele PRO TV, Bartoș a explicat:

„Seriale? Nu știu, ne-am gândit… La un moment dat s-ar putea, dar încă nu știm. Deocamdată ne bucurăm să facem filme, pentru că avem atâtea proiecte… Am și proiecte de teatru la Odeon, joc și la Teatrul Nottara, adică joc destul de mult. Am festivaluri de teatru… E foarte greu, pentru că la serial trebuie să fii cam două-trei luni acolo. Am făcut foarte mult timp seriale. Nu zic nu unei viitoare colaborări, dar deocamdată mă bucur de filmele astea. Mă bucur că în septembrie începem să filmăm comedia polițistă cu Smiley, Vacanță all inclusive, la care noi de mult ne-am gândit. Anul viitor apare în cinematografe”, a spus Pavel pentru Libertatea