Celia și soțul ei s-au despărțit după 13 ani de căsnicie: „Mi-am dorit toată viața o iubire până la sfârșit”

O nouă separare ia prin surprindere lumea mondenă din România. Celia a confirmat că mariajul ei cu Ardeli Ancuța a ajuns la final. Anunțul a surprins atât fanii artistei, cât și publicul larg, mai ales că aceasta a ales să vorbească sincer despre motivele din spatele deciziei și despre transformările prin care trece. Artista și fostul ei soț au împreună doi copii, un băiat pe nume Angelo și o fiică, pe care o cheamă Sara Maria.

Declarația a fost făcută în cadrul unui podcast, unde cântăreața a explicat că ruptura nu a fost una bruscă, ci s-a produs treptat, pe fondul unor nemulțumiri acumulate. Deși și-a dorit stabilitate și o familie unită, lucrurile nu au evoluat așa cum spera. În prezent, cei doi nu mai locuiesc împreună, însă fostul partener a rămas în apropiere pentru a putea fi alături de copii.

„Atunci când pierzi acel ceva la care ai visat o viață întreagă e o luptă ciudată în interiorul unui om. Am încercat să salvez relația, acum încerc să mă salvez pe mine. (…) Ne-am separat. El stă separat, însă oarecum aproape”, a spus Celia în podcastul Dr.Love.

Viața de familie, pusă pe primul loc

Celia, cunoscută pentru hiturile sale din anii 2000, a povestit că, la un moment dat, a ales să își lase cariera pe plan secund pentru a se dedica familiei. Decizia a venit din dorința de a construi o relație solidă și de a le oferi copiilor un mediu stabil.

Cu timpul însă, acest sacrificiu a avut un impact puternic asupra ei. Artista a recunoscut că, încercând să mențină echilibrul și să fie „perfectă” în rolul de soție, a ajuns să se neglijeze pe sine, un aspect care a cântărit decisiv în alegerea de a merge pe drumuri separate.

„Mi-am dorit atât de mult să fiu cea mai bună ca soție, încât m-am pierdut pe mine. Mi-am dorit mult să fie bine. Mi-am dorit toată viața o iubire până la sfârșit, dar ceva nu a fost ok. Am încercat să mă schimb pe mine, dar atunci când nu ești tu, nimic nu se leagă. Cel mai frumos în viață este să fii iubit pentru ceea ce ești, nu să faci eforturi zi de zi. Am făcut eforturi până când nu am mai făcut. Nu cred că există familie fără greutăți. Toți acești ani am încercat să fiu de casă. (…) Am început să mă sting și ca femeie”, a declarat Celia, în cadrul unui podcast.

Artista revine în muzică

În anul 2008, Celia a lansat „Șoapte”, piesa care i-a adus un val incredibil de popularitate și de aprecieri din partea publicului. În anii care au urmat, artista și-a continuat drumul muzical, până când a ales să facă o pauză și să se retragă din spațiul public. Însă, acum, Celia consideră că este momentul să revină și are planuri mărețe în acest sens.

În 2019, Celia a avut intenția de a se întoarce la cariera ei muzicală, însă planul ei a fost amânat din cauza izbucnirii pandemiei. Artista și-a împărțit timpul între România și Australia, acolo unde a stat din decembrie și până în martie alături de soțul ei, Ardeli Ancuța, și cei doi copii, fiind și țara în care locuiește soacra ei.

După ce a făcut o pauză de la muzică timp de aproximativ șase ani, Celia este pregătită să se întoarcă la pasiunea ei.

„Ce face Celia? Celia este momentan în celălalt capăt de lume, alături de familie, așa cum am făcut în toți acești 12 ani de când și Australia e parte din viața noastră. Însă în martie ne întoarcem în România și, odată cu primăvara, va fi un nou început pentru mine. Vor avea loc schimbări majore. Mă întorc în muzică cu planuri mari, cu mare entuziasm și bucurie. Muzica e parte din mine, așa că acum, mai mult ca niciodată, aștept să revin pentru că am planuri mari. Am lucrat deja la câteva piese. Unele dintre ele sunt finalizate și abia aștept să le lansăm”, a declarat Celia pentru fanatik.ro.

Foto: Instagram

