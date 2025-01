Anunțul făcut de Celia despre cariera ei. Ce decizie a luat după o pauză de câțiva ani: „Am planuri mari”

În anul 2008, Celia a lansat „Șoapte”, piesa care i-a adus un val incredibil de popularitate și de aprecieri din partea publicului. În anii care au urmat, artista și-a continuat drumul muzical, până când a ales să facă o pauză și să se retragă din spațiul public. Însă, acum, Celia consideră că este momentul să revină și are planuri mărețe în acest sens.

În 2019, Celia a avut intenția de a se întoarce la cariera ei muzicală, însă planul ei a fost amânat din cauza izbucnirii pandemiei. Artista își împarte timpul între România și Australia, acolo unde stă din decembrie și până în martie alături de soțul ei, Ardeli Ancuța, și cei doi, fiind și țara în care locuiește soacra ei.

După ce a făcut o pauză de la muzică timp de aproximativ șase ani, Celia este pregătită să se întoarcă la pasiunea ei. Recent, artista a relansat piesa „Șoapte”, dar într-o variantă mult mai actuală și de club. Odată cu întoarcerea în România, cântăreața revine la muzică.

Celia a dezvăluit că este extrem de entuziasmată să se întoarcă la ceea ce îi place cel mai mult, și anume muzica.

„Ce face Celia? Celia este momentan în celălalt capăt de lume, alături de familie, așa cum am făcut în toți acești 12 ani de când și Australia e parte din viața noastră. Însă în martie ne întoarcem în România și, odată cu primăvara, va fi un nou început pentru mine. Vor avea loc schimbări majore. Mă întorc în muzică cu planuri mari, cu mare entuziasm și bucurie. Muzica e parte din mine, așa că acum, mai mult ca niciodată, aștept să revin pentru că am planuri mari. Am lucrat deja la câteva piese. Unele dintre ele sunt finalizate și abia aștept să le lansăm”, a declarat Celia pentru fanatik.ro.

Celia și-a început cariera muzicală în 2005, an care a marcat intrarea ei în trupa Elegance. În același an, cântăreața a părăsit formația. Alături de Elegance a lansat albumul „Cine te iubește.” După părăsirea trupei, artista și-a luat numele de scena Celia, iar în anul 2007 a lansat primul album solo, care se numește „Celia.” Dintre piesele de pe album, compuse de Costi Ioniță, au reușit să cucerească topurile „Trag aer în piept” și Șoapte.” În 2008 a lansat „Povestea mea”, o piesă care a avut și o variantă în engleză: „My story.” Varianta în engleză a piesei a fost una dintre cele mai difuzate piese în SUA în anul 2011. Tot în 2011, Celia a lansat mai multe piese, printre care „Dame” (feat. Shaggy) și „It is love” (feat. Kaye Styles).

După, Celia a mai lansat câteva piese, printre care „Dor de noi” și „Love 2 party” (feat. Mohombi), în anul 2012, și „Iubire” (feat. Buppy Brown), în anul 2014. După o pauză, Celia a revenit în anul 2017 cu piesa „La două capete” (feat. Karym). La sfârșitul aceluiași an, artista a lansat un nou single: „Apus amar.” „Sufet de Hârtie” este single-ul lansat de Celia în 2018, o melodie prin intermediul căreia explorează problemele de cuplu din zilele noastre.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro