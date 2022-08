Celia și-a botezat fiica. Ce ținută a ales artista pentru fericitul eveniment

Celia și partenerul ei, Ardeli Ancuța, și-au botezat fetița sâmbătă, iar artista a postat imagini de la marele eveniment. Sara Maria s-a născut în luna februarie, iar în weekend a avut loc botezul ei. La eveniment au participat familia și prietenii, iar petrecerea a fost una foarte reușită.

Cu puțin timp înainte ce începerea marelui eveniment, cântăreața a postat o imagine pe contul său de Instagram împreună cu soțul ei și fiica lor. Emoționată, Celia a declarat că este nerăbdătoare, dar mai ales recunoscătoare pentru minunea din viețile lor. Ba mai mult, aceasta a precizat că pentru marele eveniment vin persoane din toate colțurile pentru a fi alături de familia lor în aceste clipe unice.

View this post on Instagram

În acest weekend, artista a postat pe Instastories mai multe imagini din timpul botezului. Vedeta a ales o ținută superbă pentru evenimentul fiicei sale, formată dintr-o rochie argintie, lungă și strălucitoare, pe care ulterior a transformat-o într-o rochie mini în timpul petrecerii.

Potrivit videoclipurilor postate pe rețelele de socializare, se pare că invitații s-au distrat de minune, iar artista i-a bucurat pe aceștia când a luat microfonul pentru a cânta câteva piese. În timpul programului său artistic, participanții au dansat și s-au bucurat alături de fericiții părinți.

În cadrul unui interviu acordat pentru Antena Stars în urmă cu ceva timp, Celia mărturisea în legătură cu botezul că evenimentul va fi ceva restrâns, cu puține persoane.

„Până la urmă am decis că o să facem botezul în țară și va fi în luna august. Abia așteptăm! Va fi un eveniment mai restrâns. Pentru mine, Taina Botezului este extrem de importantă. Abia aștept s-o am pe cea mică botezată. Știu că va primi ceva îngerași în plus”, a declarat Celia, la Antena Stars.