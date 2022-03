Cât a slăbit Celia, după ce a devenit mamă pentru a doua oară: „Mai am 10 kilograme de dat jos”

Celia se bucură de cele mai frumoase momente din viața ei. Vedeta a devenit recent mamă pentru a doua oară, iar venirea pe lume a fetiței sale o face cea mai fericită. Frumoasa artistă a vorbit despre cel mai mare eveniment din viața ei și cum se descurcă în această perioadă cu micuța Sara Maria.

Cântăreața este în culmea fericirii, iar timpul petrecut cu fiica ei îi ocupă toată ziua. Cu toate acestea, Celia nu a uitat de obiceiurile sale, iar după naștere vedeta a eliminat jumătate din kilogramele acumulate în plus. Artista a mărturisit pentru Antena Stars că a reușit să slăbească până acum 11 kilograme, însă este conștientă că în timp va reajunge la silueta de invidiat.

„Eu am reușit să slăbesc, bănuiesc că toata apa din organism plus ce a fost bebeluș așa, 11 kilograme, dar e adevărat că am avut 21 de kilograme, deci mai am 10 kilograme de dat jos, dar cu siguranță o voi face în timp, momentan ne axăm să avem suficient lăptic, să fim suficient de relaxate…”, a mărturisit cântăreața pentru Antena Stars.