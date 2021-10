Celia face primele declarații despre a doua sarcină

Celia a confirmat în urmă cu câteva zile vestea că va deveni mamă pentru a doua oară, după ce în presă au apărut mai multe zvonuri conform cărora ar fi însărcinată. Cântăreața a preferat să fie discretă și să se asigure că sarcina decurge așa cum trebuie.

Celia a vorbit despre a doua sarcină în emisiunea „Teo Show” de la Kanal D. Cântăreața a povestit că își pierduse speranța că va mai face un copil, după ce în trecut a pierdut două sarcini. „Sunt însărcinată în 21 de săptămâni. Eu aș mai fi ținut încă vreo 2-3 săptămâni dacă ar fi fost după mine pentru că după ce treci prin traume și pierderi… La început mi-a fost frică să mă bucur, când am aflat că sunt însărcinată. Cu Angelo nu am avut nici cea mai mică temere, dar după ce pierzi sarcini, e mai greu. Eu îmi pierdusem speranța că mai putem face încă un copil pentru că încercăm de atâția ani. Atunci când ne așteptam cel mai puțin s-a întâmplat.”

Artista a mărturisit că i-a fost frică să se bucure atunci când a aflat că va deveni din nou mamă. „Două sarcini am pierdut. Una dintre ele am pierdut-o târziu, la 3 luni și ceva și de asta înainte de 4-5 luni nu m-am gândit sub nicio formă să mai fac public pentru că am vrut să țin pentru mine.

Am avut ceva interdicții la început, având în vedere faptul că eu am mai pierdut sarcini, dar domnul doctor a spus ultima dată când am fost la control: „Te rog să fii liniștită, să te consideri o mămică cu o sarcină sănătoasă.” Știa că mă gândesc și știe că mi-a fost teamă o bună perioadă și încercam să mă bucur, dar mi-era frică. Pierdusem deja două sarcini. Am mai avut câteva intervenții pe uter”, a adăugat Celia în emisiunea „Teo Show.”

În ceea ce privește sexul bebelușului, artista a precizat că așteaptă o confirmare înainte de a face public.

Celia și partenerul ei, Ardeli Ancuța, s-au căsătorit în urmă cu opt ani. Cei doi mai au împreună un băiat.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro