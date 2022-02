Celia a devenit mamă pentru a doua oară. Ce nume superb a ales pentru fetița ei

Cântăreața Celia a devenit mamă pentru a doua oară, aducând pe lume o fetiță cu câteva zile mai devreme decât era programat. Micuța va purta numele Sara Maria.

Celia a născut o fetiţă perfect sănătoasă, miercuri, 16 februarie, deși era programată pentru cezariană pe 20 februarie la un spital din Timișoara. Din cauza restricţiilor impuse de pandemia de coronavirus, doar soţul Celiei a avut voie să intre în sală și doar pentru o scurtă perioadă de timp.

În urmă cu câteva zile, artista vorbea pe contul ei de Instagram despre schimbările prin care a trecut corpul ei pe durata sarcinii, declarându-se însă fericită și împăcată și recunoscând că abia așteaptă să își țină în brațe fetița.

„ Am 37 ani și în 7 zile voi aduce pe lume a doua mea minune! Știu, corpul meu a suferit foarte multe modificări, 20 kg în plus, am aproape 38 sapt sarcina, circumferința abdomenului dublată, drepții abdominali rupți, celulită, câteva vergeturi iar peste o săptămână din graviduța drăguță, voi fi văzută o mămică obosită și grăsuță… Da, știu, kg în plus nu au cum să nu se vadă, totuși ceea ce vreau să vă spun este că: Acea Mămicuță grăsuță si obosită se simte binecuvântată!!! Acea Mămicuță cu celulită și vergeturi a adus pe lume viață, și da, cândva eram traumatizată de aceste gânduri: corpul meu nu va mai fi la fel, asta e clar …dar oare de ce trebuie să fim neapărat perfecte? Acesta e oare scopul nostru în lumea aceasta? Să tragem cu disperare de niște standarde impuse???? Vor trece probabil câteva luni bune până o sa îmi revin cât de cât și urme tot vor fi, este normal, dar urmele trebuie purtate cu mândrie!!! „

Artista a mai lansat și un apel adresat celor care consideră nejustificat că au dreptul să judece cum arată o femeie după ce naște și celor care pun presiune pe proaspetele mămici să revină la silueta de dinainte de sarcină prin diverse comentarii răutăcioase pe rețelele de socializare.

„Vă rog nu judecați și nu puneți presiune pe mine, pe noi femeile, alegerea mea este să îmi dau silința să îmi revin, însă ușor și pentru că e alegerea mea, nu pentru că trebuie! Am să o fac în timp, ușor, cu răbdare, și liniște ! Așa că dacă nu voi reuși în primele luni? Nu puneți voi presiune pe noi cu oh ai rămas cu burtă destul de mare, oh pielea aia se mai trage oare? oh celulita, vergeturile

hm și ce ??? Sunt ale mele, și am ales să NU mă stresez de ele, dacă o sa îmi revin în câteva luni bine, dacă nu, Nu!!! … știu ce vreau și știu că ușor, ușor o sa reușesc să îmi revin, însă nu știu timpul și nici nu vreau să ma stresez cu asta. Am o minune gata să vină pe lume și încă o minune care de 7 ani îmi zâmbește zi de zi ❤️ sunt binecuvântată și fericită și chiar dacă ies din asta ușor șifonată, ușor grăsuță, cu celulită și cu vergeturi, știu că voi fi FERICITĂ! Îmi promit să nu pun presiune pe mine, nici NU accept gândul acesta în prima etapă! Etapele de tranziție sunt normale (minim un an) iar urmele rămase trebuie purtate cu mândrie!”, a scris artista pe Instagram.