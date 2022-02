Adda, declarație surprinzătoare după ce a aflat care este boala de care suferă: „Aș vrea să-i dau în cap cu ranga, cu toporul…”

Adda a surprins pe toată lumea zilele trecute când a vorbit despre problemele de sănătate cu care se confruntă. Artista a povestit că i s-a pus un diagnostic greșit și că abia acum a aflat care este afecțiunea de care suferă.

Prin intermediul unei postări publicate pe Instagram, Adda a făcut mai multe declarații despre diagnosticul pe care l-a primit din partea medicilor. Cântăreața a dezvăluit că a fost diagnosticată cu borelioză și bartonella și că va urma o perioadă un tratament agresiv.

„Dragii mei, după un an jumătate de chin în care mi s-a pus diagnostic greșit și mi s-a dat tratament și mai greșit, am aflat într-un final adevărul. A fost nevoie să îmi paralizeze anumite părți ale corpului ca să fiu diagnosticată cu Borelioza și Bartonella – transmise de căpușe și țânțari, ploșnițe sau dacă te mușcă animale care au asta în sânge. Din păcate, inflamația și neurotoxinele au ajuns la creier, pentru că nu s-a acționat la timp. Așa că urmează o perioadă de luptă și de tratament agresiv care durează în total un an și jumătate. Momentan sunt în pregătirea corpului pentru tratament. Și trag să-mi duc la final o parte din proiecte și să-mi onorez promisiunile.”