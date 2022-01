Bella Hadid, mărturisiri sincere despre problemele de sănătate mintală cu care s-a confruntat

Într-un interviu acordat publicației WSJ._Magazine, Bella Hadid a vorbit deschis despre problemele de sănătate mintală cu care s-a confruntat de-a lungul timpului, pe care le-a descries ca fiind „chinuitoare și înnebunitoare”.

Aceasta a declarat că din cauza stărilor de anxietate cu care se lupta, chiar și lucrurile simple, precum alegerea unei ținute, erau o adevărată provocare pentru ea.

„Eram într-un loc foarte ciudat din punct de vedere mintal și era extrem de complicat pentru mine să ies din casă și să îmi aranjez o ținută, mai ales din cauza anxietății provocată de paparazzi. În ultimul an, a fost foarte important pentru mine să învăț că nu contează dacă oamenilor nu le place stilul meu sau dacă îl comentează. Când plec de acasă dimineața mă întreb: Asta mă face pe mine fericită? Mă simt bine și confortabil îmbrăcată așa?”.

De asemenea, aceasta a vorbit și despre postarea pe care a făcut-o în luna noiembrie pe contul său de Instagram, când a publicat mai multe fotografii în care plângea.

„Am avut episoade depresive, iar mama și doctorul meu mă întrebau cum mă simt și în loc să le răspund printr-un mesaj, le trimiteam o poză. Era mai simplu pentru mine să fac asta, fiindcă nu eram în stare să explic ce simțeam.”, a spus Bella.

Modelul în vârstă de 25 de ani a adăugat și că „aveam dureri fizice și mintale chinuitoare, înnebunitoare și nu știam de ce. Asta s-a întâmplat în ultimii trei ani. Am postat pozele pentru a-i asigura pe cei care simțeau aceleași lucruri ca și mine că e în regulă să simtă asta. Chiar dacă pe Instagram lucrurile sunt frumoase, la sfârșitul zilei, suntem toți făcuți din același aluat. Am simțit că îmi face bine să spun adevărul. Și la un moment dat nu am mai putut posta fotografii frumoase”.

Foto: Arhiva ELLE

