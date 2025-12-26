Despre autentic și sustenabilitate în modă

Când un brand global anunță astăzi o colecție „eco”, reacția nu mai este una de uimire, ci de suspiciune, deoarece știm deja că, de multe ori, termenii „verde”, „organic” sau „responsabil” pot ascunde exact contrariul lor. Întrebarea rămâne: cine are curajul sa fie cu adevărat transparent? Descoperă mai jos.

În plină eră a fast fashion-ului, cu algoritmi care generează trend-uri la fiecare refresh de feed, tocmai conceptele de autenticitate și sustenabilitate în modă au devenit noul lux. Nu logo-ul supradimensionat, nu colecția virală, ci o piesă cu o poveste reală, cu un fir de memorie, cu o amprentă ecologică minimă și cu legitimitate culturală. Moda, o oglindă fragilă a lumii în care trăim, se reinventează prin cel mai simplu și mai complex gest: acela de a spune adevărul despre haine, care este încă un lucru rar întâlnit și deseori nu deține un insight complet.

Astăzi, normalizarea transparenței în producție e noua tendință. Dacă în trecut brand-urile își ascundeau atelierele ca pe niște sanctuare inaccesibile (precum brand-ul H&M, care a fost vizat de Changing Markets Foundation, care raporta un procent de 60% din afirmațiile lor ca fiind false), astăzi case de modă precum Stella McCartney oferă transparență totală, astfel obținând certificări „Fair Trade” pentru practici sustenabile, de la originea fibrelor utilizate în haine până la salariile muncitorilor care le produc. „Fashion Revolution Transparency Index” publică anual un raport care face radiografia industriei.

Spre exemplu, Stella a susținut un discurs la Central Saint Martins în cadrul evenimentului „British Vogue: Forces of Fashion” unde vorbea despre practicile și soluțiile creative pe care le folosește în brand-ul său, incluzând alternative, optând pentru piele vegană din ciuperci sau paiete din alge bio, conchizând punctul ei de vedere asupra sustenabilității: „Știam din prima zi că nu voi fi o ipocrită”. De asemenea, Gabriela Hearst, prin prezentările sale de modă neutre din punct de vedere al carbonului și decor redus, transformă transparența într-un statement de lux. În România, pe site-ul oficial al brand-ului Ioana Ciolacu, la secțiunea „Ethics”, designerul declară limpede: „Weve made it our responsibility to grow a sustainable company and attain a supply chain that is wary of our environment and people.” („Ne-am angajat să fie responsabilitatea noastră să creștem o companie sustenabilă și să avem un lanț de producție care are grijă de mediu și oameni.”, n.red.) Este o frază care arată că sustenabilitatea nu e un artificiu de PR, ci o responsabilitate structurală. Astfel, luxul de astăzi nu mai este doar estetic, ci și moral.

În paralel, soluțiile alternative devin teritorii fertile de experimentare. Marine Serre reciclează stocul de produse nevândute și creează haine din materiale aparent compromise, iar Collina Strada transformă resturile textile în piese iconice. În România, exemplul Alexandrei Șipa a stârnit fascinație internațională: rochiile ei din fire electrice reciclate au apărut în Vogue ca metafore vizuale ale unei lumi tensionate între tehnologie și fragilitate. Alături de ea, tineri designeri precum Mihail Sibiceanu sau Ramona Bizbac arată că reciclarea poate fi nu doar soluție ecologică, ci și motor estetic.

Dar sustenabilitatea nu se rezumă doar la materiale. Ea înseamnă să schimbăm radical modul în care consumăm moda. În occident, platforme precum „Rent the Runway” sau „HURR Collective” fac din închirierea hainelor un gest normalizat. În România, trend-ul e încă timid, dar Instagram-ul abundă de micro-platforme pentru rochii de ocazie, clutch-uri de designer sau accesorii rare, precum @twobytwo_vintage, situat în București, sau @dulapulvintage, magazin online. Educația stilistică joacă, și ea, un rol crucial. În acest context, inițiativa „Humana România”, care a organizat ateliere de upcycling împreună cu UNArte, facultate de arte din București, arată că sustenabilitatea nu trebuie să fie doar un discurs, ci și o disciplină, o formă de a învăța generațiile tinere să coasă altfel firul identității, într‐un mod mai responsabil.

Totuși, această mișcare este și mai vizibilă în stradă și în târgurile vintage. România trăiește un fenomen „second-hand” care transformă rușinea de odinioară într-un statement cultural. Piața globală de resale este estimată să depășească 350 de miliarde de dolari până în 2030, iar Bucureștiul, Clujul și Iașiul nu mai fac excepție. La „V for Vintage”, „Yard Sale” și multe alte evenimente similare, generația Z descoperă farmecul pieselor cu viață anterioară, iar magazine precum OPSHOP, Consignația 7, Italian Vintage Shop și nenumărate altele devin adevărate temple ale autenticității urbane. Online-ul completează tabloul prin platforme ca VintageBazar.ro sau Adora.ro, care duc moștenirea în era digitală. Aici, autenticitatea se măsoară nu în logo, ci în poveste: cine a purtat această geantă? Cine a cusut acest sacou? Cum a traversat timpul o rochie până să ajungă pe umerașul tău?

Exemplele locale de mai sus arată că, în România, micile brand-uri independente au șansa de a fi mai convingătoare decât marile corporații, tocmai pentru că nu vând promisiuni abstracte, ci relații directe, intime, cu clienții lor.

Exemplele internaționale completează tabloul. Global Fashion Summit 2025, desfășurat sub tema „Barriers and Bridges”, adună la aceiași masă giganți ai industriei și activiști care denunță barierele structurale. „Biofabricate”, o companie din New York care promovează inovația în domeniul biomaterialelor, promovează materiale bio-inovatoare, de la piele cultivată în laborator la textile din miceliu. Textile Exchange Conference la Lisabona discută despre materii prime regenerative. În Europa de Est, proiectul Refashioned 2025 demonstrează că sustenabilitatea nu e doar o chestiune care ține de ecologie, ci și de conexiune umană. Toate aceste inițiative arată că, deși drumul e lung, direcția e clară.

Astăzi, în 2025, întrebarea nu mai este vorba dacă moda poate fi sustenabilă, ci dacă noi, ca societate, avem curajul să alegem autenticitatea în fața iluziei, și sa fim fideli ideii de etic și moral. Tinerii par deja convinși: la târgurile vintage, la competițiile precum Next Generation, în proiectele de absolvire de la UNArte sau Central Saint Martins, sustenabilitatea nu mai e un trend, ci un limbaj nativ. Ei nu fac greenwashing, nu au nevoie să mimeze autenticitatea. Ei o trăiesc.

Și poate aici se află adevărata promisiune: într-o lume în care trend-urile mor la câteva ore după ce se nasc, ceea ce rămâne viu este povestea. Sustenabilitatea nu e despre a încetini doar moda, ci și despre a încetini percepția, a lăsa timp pentru memorie, pentru relația dintre om și obiect, pentru intimitatea dintre o cusătură și o amintire.

Viitorul modei nu va fi definit de colecțiile-capsulă virale, ci de rochia second-hand care îți spune o poveste, de designerul care îți arată cu onestitate unde a crescut bumbacul, de geanta care poartă în ea amprenta unui sat întreg.

Iar seducția cea mai mare rămâne aceasta: să arătăm lumii că frumusețea autentică nu moare niciodată. Ea se reinventează, cu fiecare piesă salvată de la risipă, cu fiecare designer care îndrăznește să fie transparent, cu fiecare generație care refuză să confunde luxul cu abundența.

Sustenabilitatea pare a fi un cod al viitorului. Și, în acest cod, România are șansa de a fi nu doar elev, ci și profesor.

Text și colaj de Serena-Estera Bebi (colaj realizat din imagini furnizate de Profimedia)

