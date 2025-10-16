CRBL, declarații despre relația cu fiica lui. Cum se înțelege acum artistul cu Alessia: „Nu îmi dă voie să o cunosc”

CRBL a vorbit despre relația pe care o are în prezent cu fiica lui, Alessia.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
CRBL, declarații despre relația cu fiica lui. Cum se înțelege acum artistul cu Alessia: "Nu îmi dă voie să o cunosc"

CRBL și Elena Vîșcu au divorțat în 2024, după un mariaj de 16 ani. La doar o lună de la separare, artistul și-a refăcut viața alături de Olga Guțanu, un fotomodel din Republica Moldova, cu 23 de ani mai tânără decât el. După despărțirea de artist, Elena Vîșcu și fiica ei, Alessia, s-au stabilit la Chișinău, unde locuiesc împreună cu părinții coregrafei, care o sprijină în creșterea fetei.

CRBL, noi declarații despre relația cu fiica lui, Alessia

În urmă cu un an, CRBL și soția lui, Elena Vîșcu, au anunțat divorțul după 16 ani de căsnicie. Cei doi nu au făcut publice motivele care au condus la separare, dar au afirmat că au analizat profund situația înainte de a lua această decizie importantă. Anunțul lor a venit după ce au participat la emisiunea Power Couple de la Antena 1.

Recent, CRBL a recunoscut că are o relație destul de dificilă cu fiica lui. Artistul susține că Alessia nu mai este atât de deschisă cu el. 

„Nu îmi dă voie să o cunosc. Nu o mai cunosc pe Alessia de un an de zile. S-a pitit, nu mai share-uiește nimic, s-a închis în ea și sunt convins că nu doar cu mine face asta. E vârsta, încearcă să își rezolve problemele, evident, are și ea problemele ei, problemele vârstei și nu mă mai lasă să o cunosc deloc (…) M-a pus și la zid, m-a persecutat, m-a certat, evident, nu e simplu.

Înainte de divorț, eram un tată perfect, un soț perfect pentru oameni. Brusc, după divorț, am devenit exact opusul. Eu nu m-am schimbat, sunt același om, dar asta e percepția oamenilor (…) Eu nu mi-am lăsat familia (…) Noi doi (n.r. el și fosta soție) am făcut alegere”, a povestit CRBL în podcastul moderat de Bursucu’.

CRBL susține că îi este „aproape imposibil” să își viziteze fiica la Chișinău

Într-o discuție sinceră, CRBL a mărturisit că îi este „aproape imposibil” să își vadă fiica, Alessia, care studiază în prezent în Chișinău.

„Mie mi-e aproape imposibil să mă deplasez. Ideea este foarte simplă: îmi doresc să mă văd cu ea cât de des posibil și să povestim despre școala ei, colegi, despre ce se întâmplă la vârsta asta. Numai că este foarte complicat. Traseul trebuie să fie în felul următor: am de parcurs până la Chișinău o grămadă de kilometri, o zi de călătorit. Trebuie să mă duc să-mi iau cazare undeva, să rămân peste noapte și a doua zi să mă întorc. Și când să stau cu Alexia? Deci, două zile, două nopți. Înseamnă să leg un weekend. Că în săptămână nu se poate, că avem școală. Sau să mă duc în săptămână, să mă văd cu ea doar după școală. Adică, e destul de complicat. M-am bucurat foarte mult de câte ori au venit ele încoace şi a venit şi Alessia. Am fost și la Piteşti, la mama, la familie. Atunci am mai câștigat un pic din timp. E complicat. E complicat pentru toți. Pentru toți trei, chiar. E complicată toată treaba asta, doar că astea au fost deciziile. Astea au fost soluțiile. Pentru că e greu”, a spus CRBL. În cadrul podcastului moderat de Teo Trandafir

CRBL a subliniat că, pentru a-și putea petrece timp cu fiica sa, ar trebui să sacrifice un întreg weekend – un lucru greu de pus în practică, având în vedere angajamentele sale profesionale. Chiar și așa, artistul încearcă să mențină o relație apropiată cu Alessia, care, potrivit acestuia, a trecut cu maturitate prin separarea părinților.

„Eu trebuie să gestionez această situaţie, sunt pus cumva… nu la jumătate, dar și eu trebuie s-o gestionez într-un mod total diferit. Pentru că vorbim de lumi paralele”, a declarat el în același podcast.

Citește și:
Situația amuzantă prin care a trecut Andreea Ibacka la grădinița fiului ei. Ce a făcut Tiago: „Îmi explică ce strategie bună a fost…'

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) 42.28 RON Cumpără acum
Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum

Recomandari
Ryan Reynolds, criticat dur pentru un comentariu "tulburător" despre fiul său, Olin, pe care îl are cu Blake Lively
People
Ryan Reynolds, criticat dur pentru un comentariu "tulburător" despre fiul său, Olin, pe care îl are cu Blake Lively
Fiica lui Halle Berry a atins o bornă importantă. Cum a sărbătorit-o mama ei?
People
Fiica lui Halle Berry a atins o bornă importantă. Cum a sărbătorit-o mama ei?
Cabiria Morgenstern, confesiuni emoționante despre rolul de mamă. Actrița a născut primul ei copil: "Ne adaptăm cu pași mici"
People
Cabiria Morgenstern, confesiuni emoționante despre rolul de mamă. Actrița a născut primul ei copil: "Ne adaptăm cu pași mici"
Nicole Kidman, decizie neașteptată după despărțirea de Keith Urban. Ce planuri de viitor are actrița
People
Nicole Kidman, decizie neașteptată după despărțirea de Keith Urban. Ce planuri de viitor are actrița
Ozana Barabancea, mesaj dur pentru cei care o critică pe internet: "Aici vă dați grandioase dar dacă m-ați vedea in realitate, ați înghiți în sec..."
People
Ozana Barabancea, mesaj dur pentru cei care o critică pe internet: "Aici vă dați grandioase dar dacă m-ați vedea in realitate, ați înghiți în sec..."
Situația amuzantă prin care a trecut Andreea Ibacka la grădinița fiului ei. Ce a făcut Tiago: "Îmi explică ce strategie bună a fost..."
People
Situația amuzantă prin care a trecut Andreea Ibacka la grădinița fiului ei. Ce a făcut Tiago: "Îmi explică ce strategie bună a fost..."
Libertatea
Acasă la mama Nadiei Comăneci. Cu ce bunătăți și-a așteptat doamna Ștefania-Alexandrina fiica: „Simplitatea e punctul dumneavoastră forte”
Acasă la mama Nadiei Comăneci. Cu ce bunătăți și-a așteptat doamna Ștefania-Alexandrina fiica: „Simplitatea e punctul dumneavoastră forte”
Dan Alexa s-a dus la Alex Bodi acasă, după ce a fost înșelat de soție: „Se vedea că e agitat”. Cum a decurs întâlnirea dintre cei doi
Dan Alexa s-a dus la Alex Bodi acasă, după ce a fost înșelat de soție: „Se vedea că e agitat”. Cum a decurs întâlnirea dintre cei doi
Vedetele care au defilat la Victoria’s Secret Fashion Show 2025. Gigi și Bella Hadid au făcut furori, însă fotomodelul clanului Jenner a lipsit
Vedetele care au defilat la Victoria’s Secret Fashion Show 2025. Gigi și Bella Hadid au făcut furori, însă fotomodelul clanului Jenner a lipsit
Fiica Maiei Morgenstern, primele declarații după ce a devenit mamă la 26 de ani: „E cel mai frumos lucru pe care l-am trăit până acum, dar e și foarte greu”
Fiica Maiei Morgenstern, primele declarații după ce a devenit mamă la 26 de ani: „E cel mai frumos lucru pe care l-am trăit până acum, dar e și foarte greu”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Boli ascunse și tratamente moderne pentru inimă
Boli ascunse și tratamente moderne pentru inimă
ELLE x OPPO Reno14: Am înlocuit camera foto cu un telefon – rezultatul te va uimi!
ELLE x OPPO Reno14: Am înlocuit camera foto cu un telefon – rezultatul te va uimi!
Antena 1
Mădălina Ghenea, un nou pictorial incendiar: „Fă-mă, Doamne, furtun!” Imaginile care au pus pe jar internetul
Mădălina Ghenea, un nou pictorial incendiar: „Fă-mă, Doamne, furtun!” Imaginile care au pus pe jar internetul
Carmen Brumă a întors toate capetele la un eveniment de la Palatul Parlamentului. Detaliul care i-a pus în evidență silueta
Carmen Brumă a întors toate capetele la un eveniment de la Palatul Parlamentului. Detaliul care i-a pus în evidență silueta
Cum arată sora lui Gică Hagi. Elena este una dintre cele mai importante sfătuitoare ale „Regelui”
Cum arată sora lui Gică Hagi. Elena este una dintre cele mai importante sfătuitoare ale „Regelui”
Ella Vișan, noi dezvăluiri despre relația cu actualul iubit. Ce planuri au împreună
Ella Vișan, noi dezvăluiri despre relația cu actualul iubit. Ce planuri au împreună
Unica.ro
Singura zodie care nu iubește niciodată cu adevărat. Acești nativi zici că au inimile de gheață
Singura zodie care nu iubește niciodată cu adevărat. Acești nativi zici că au inimile de gheață
Ce făceau Gabriela Cristea și Tavi Clonda în baia de la Kanal D, în pauzele de publicitate. Au recunoscut totul, în mod public, după ani și ani! „Erai îndrăgostită, iubirică”
Ce făceau Gabriela Cristea și Tavi Clonda în baia de la Kanal D, în pauzele de publicitate. Au recunoscut totul, în mod public, după ani și ani! „Erai îndrăgostită, iubirică”
Adelina Pestrițu, în rochie transparentă la Săptămâna Modei din București. A întors toate privirile cum a intrat pe ușă / FOTO
Adelina Pestrițu, în rochie transparentă la Săptămâna Modei din București. A întors toate privirile cum a intrat pe ușă / FOTO
Cea mai sexy rochie!!! Cum a apărut Carmen Brumă, la 48 de ani, la un eveniment din București. Rochia ei neagră, decupată pe tot piciorul, a făcut senzație!! Vedeta a întors toate privirile la brațul lui Mircea Badea / Foto
Cea mai sexy rochie!!! Cum a apărut Carmen Brumă, la 48 de ani, la un eveniment din București. Rochia ei neagră, decupată pe tot piciorul, a făcut senzație!! Vedeta a întors toate privirile la brațul lui Mircea Badea / Foto
catine.ro
Emily Ratajkowski a debutat în show-ul Victoria’s Secret 2025. Reacția neașteptată a fanilor după apariția pe podium
Emily Ratajkowski a debutat în show-ul Victoria’s Secret 2025. Reacția neașteptată a fanilor după apariția pe podium
Horoscopul zilei de 17 octombrie 2025. Berbecii sunt anxioși. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 17 octombrie 2025. Berbecii sunt anxioși. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Tom Cruise și Ana de Armas au luat masa împreună în Londra. Diferența de vârstă nu i-a împiedicat să se bucure unul de prezența celuilalt
Tom Cruise și Ana de Armas au luat masa împreună în Londra. Diferența de vârstă nu i-a împiedicat să se bucure unul de prezența celuilalt
Cele mai bune momente din show-ul Victoria’s Secret 2025. Cum au impresionat modelele internaționale pe podium
Cele mai bune momente din show-ul Victoria’s Secret 2025. Cum au impresionat modelele internaționale pe podium
Mai multe din people
Cauza morții actriței Diane Keaton. Anunțul oficial făcut de familie
Cauza morții actriței Diane Keaton. Anunțul oficial făcut de familie
People

S-a aflat cauza morții regretatei actrițe Diane Keaton.

+ Mai multe
Un nou conflict între Alina Sorescu și fostul ei soț, Alexandru Ciucu. Cum răspunde designerul acuzațiilor făcute de artistă, care se consideră amenințată și urmărită
Un nou conflict între Alina Sorescu și fostul ei soț, Alexandru Ciucu. Cum răspunde designerul acuzațiilor făcute de artistă, care se consideră amenințată și urmărită
People

Tensiunile dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au reapărut în spațiul public, în urma unor declarații recente.

+ Mai multe
Kim Kardashian, remarcă acidă la adresa lui Kanye West și a foștilor săi parteneri
Kim Kardashian, remarcă acidă la adresa lui Kanye West și a foștilor săi parteneri
People

Kim Kardashian a vorbit deschis despre viața sa amoroasă și a lansat remarci subtile la adresa lui Kanye West.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC