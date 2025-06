CRBL susține că îi este „aproape imposibil” să își viziteze fiica la Chișinău. Cum a reacționat Alessia când a aflat de relația lui cu Olga Guțanu

Viața personală a lui CRBL traversează o perioadă marcată de provocări și decizii dificile, între dorința de a rămâne un tată implicat, începutul unei noi relații cu o parteneră considerabil mai tânără și piedici logistice care complică totul. Într-o discuție sinceră, artistul a mărturisit că îi este „aproape imposibil” să își vadă fiica, Alessia, care studiază în prezent în Chișinău.

În cadrul podcastului moderat de Teo Trandafir, CRBL a detaliat motivele care stau la baza acestei situații:

„Mie mi-e aproape imposibil să mă deplasez. Ideea este foarte simplă: îmi doresc să mă văd cu ea cât de des posibil și să povestim despre școala ei, colegi, despre ce se întâmplă la vârsta asta. Numai că este foarte complicat. Traseul trebuie să fie în felul următor: am de parcurs până la Chișinău o grămadă de kilometri, o zi de călătorit. Trebuie să mă duc să-mi iau cazare undeva, să rămân peste noapte și a doua zi să mă întorc. Și când să stau cu Alexia? Deci, două zile, două nopți. Înseamnă să leg un weekend. Că în săptămână nu se poate, că avem școală. Sau să mă duc în săptămână, să mă văd cu ea doar după școală. Adică, e destul de complicat. M-am bucurat foarte mult de câte ori au venit ele încoace şi a venit şi Alessia. Am fost și la Piteşti, la mama, la familie. Atunci am mai câștigat un pic din timp. E complicat. E complicat pentru toți. Pentru toți trei, chiar. E complicată toată treaba asta, doar că astea au fost deciziile. Astea au fost soluțiile. Pentru că e greu”, a spus CRBL.