Jennifer Aniston a dezvăluit un videoclip rar cu iubitul ei, Jim Curtis. Cum a fost surprins celebrul cuplu

Relația dintre Jennifer Aniston și Jim Curtis devine tot mai serioasă. Recent, actrița din Friends a dezvăluit un clip video în care apare alături de partenerul ei. În imagini, Aniston îi aranjează părul lui Curtis folosind produse Lolavie, brand-ul ei de îngrijire a părului, pe care îl promovează frecvent în mediul online.

În timp ce combina două dintre produsele sale și le aplica pe părul partenerului, Curtis îi zâmbește cu afecțiune. Postarea a fost însoțită de descrierea: „Puțin din asta… puțin din cealaltă… puțin drăgălaș”, un detaliu care a atras rapid reacții, inclusiv un like din partea lui Reese Witherspoon.

La finalul videoclipului, Jennifer Aniston îl complimentează pe Curtis, numindu-l „drăguț”, un moment care a alimentat și mai mult interesul fanilor pentru dinamica dintre cei doi.

Jennifer Aniston, laude la adresa partenerului ei

Întrebată despre noul ei iubit, hipnoterapeutul Jim Curtis, într-un interviu acordat revistei ELLE, Jennifer Aniston a vorbit despre ceea ce a atras-o la partenerul ei: „Hipnoza este doar unul dintre multele lucruri pe care le face”.

Aniston l-a descris pe Curtis ca fiind „cu adevărat extraordinar” și a adăugat că „ajută foarte, foarte mulți oameni”. Potrivit actriței, acesta este în același timp „foarte special” și „foarte normal”, dar, mai presus de toate, „foarte bun la suflet”. Ea a explicat că iubitul ei „vrea să îi ajute pe oameni să se vindece” și „să treacă prin traumele și blocajele lor spre claritate”, lucru pe care l-a numit „un mod minunat de a-ți dedica viața”.

Jennifer Aniston a confirmat recent relația cu Jim Curtis printr-o postare emoționantă pe Instagram. Actrița, în vârstă de 56 de ani, a publicat o fotografie alb-negru în care îl îmbrățișează pe partenerul ei.

„La mulți ani, iubirea mea. Te prețuiesc”, a scris Aniston în descriere.

În imagine, Aniston apare alături de Curtis, ambii zâmbind și ținându-se de mâini.

Zvonurile despre relația dintre cei doi au apărut încă din luna iulie, când au fost surprinși împreună în Mallorca, Spania, alături de prietenul și colegul ei de breaslă Jason Bateman și soția acestuia. În august, au fost văzuți la o cină în Los Angeles cu Courteney Cox, colega lui Aniston din Friends, și partenerul acesteia.

În septembrie, cei doi au fost din nou fotografiați împreună, de această dată în New York.

Jennifer Aniston a fost anterior căsătorită cu actorii Brad Pitt și Justin Theroux, în timp ce Jim Curtis a fost căsătorit cu Rachel Napolitano, cu care are un fiu adolescent, pe nume Aidan.

Ce părere are Justin Theroux despre relația fostei sale soții

După ce vedeta din Friends a confirmat că formează un cuplu cu Jim Curtis printr-o postare pe Instagram, Theroux s-a numărat printre cei aproape 1,5 milioane de utilizatori care au apreciat imaginea, un gest discret, dar interpretat de fani drept un semn de maturitate.

Aniston, în vârstă de 56 de ani, și Theroux, 54, au fost căsătoriți între 2015 și 2018. Potrivit Page Six, relația lor s-a încheiat după ce actrița, care preferă viața în Los Angeles, a găsit dificilă adaptarea la ritmul din New York. Publicația relata că Aniston „nu suporta paparazzii și apartamentul micuț” din Greenwich Village, unde locuia alături de actorul din Mulholland Drive.

Între timp, Justin Theroux și-a refăcut viața alături de actrița Nicole Brydon Bloom, cu care s-a căsătorit în martie 2025.

Foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro