Richard Gere și soția sa, Alejandra Silva, impresionează cu ținutele lor asortate pe covorul roșu

Richard Gere și Alejandra au avut o apariție elegantă la pe covorul roșu.

Richard Gere și soția sa, Alejandra Silva, impresionează cu ținutele lor asortate pe covorul roșu

Richard Gere și soția sa, Alejandra Silva, s-au întors în Spania după o serie de apariții internaționale din ultimele luni, cei doi afișând aceeași conexiune puternică la premiera scurtmetrajului lor documentar, Lo Que Nadie Quiere Ver.

Richard Gere și Alejandra, apariție elegantă pe covorul roșu

Cuplul a pășit recent pe covorul roșu de la Madrid în ținute asortate: Richard a optat pentru un costum bleumarin, cămașă albă și pantofi sport negri, în timp ce Alejandra a purtat un costum negru elegant, completat de pantofi cu toc și un ruj închis la culoare. Cei doi au împărtășit mai multe momente tandre în fața camerelor, printre care și scena în care Alejandra îi înfășoară delicat un fular în jurul gâtului soțului său, pentru a-l proteja de frig.

 
 
 
 
 
Ultima lor apariție publică împreună fusese la premiera The Wisdom of Happiness din New York, în octombrie, iar înainte de asta fuseseră surprinși la Milano, în timpul Săptămânii Modei.

Cei doi, implicați în cauze sociale

Documentarul semnat de cei doi abordează problema persoanelor fără adăpost din Spania și îi prezintă pe Richard Gere și Alejandra Silva discutând cu oameni ai străzii din Madrid, pentru a aduce în atenție dificultățile cu care aceștia se confruntă. Atât actorul, cât și soția sa, originară din Spania, sunt implicați activ în cauze umanitare și împărtășesc dorința de a contribui la eradicarea fenomenului în țara ei natală.

„Singurul motiv pentru care atât eu, cât și Richard suntem acum la Madrid este acela de a face parte din consiliul ONG-ului Hogar Sí”, a explicat Alejandra Silva pentru ELLE España. „Vrem să ajutăm această țară să pună capăt situației oamenilor fără adăpost. Obiectivul nostru este ca, în cinci ani, nimeni să nu mai doarmă pe stradă.”

Richard, care are 76 de ani, a trăit o parte din realitatea celor fără adăpost în 2014, când a interpretat un om fără adăppost în filmul cu elemente documentare Time Out of Mind. În producție, el joacă rolul unui bărbat cu probleme de sănătate mintală, nevoit să cerșească pe străzile din New York. „A fost ciudat”, povestește acesta. „Atâta timp cât rămâneam în personaj, vedeam cum oamenii, de la două străzi distanță, mă evaluau doar după felul în care eram îmbrăcat. Eram extrem de vizibil pentru ei.”

„Oamenilor le este teamă să nu fie atrași într-un hău al eșecului și suferinței. Dar asta atinge un punct sensibil în fiecare dintre noi. Nimeni nu este atât de sigur pe situația sa încât să creadă că nu i s-ar putea întâmpla și lui.”

Richard și Alejandra au fost, inițial, apropiați la nivel de familie, iar în 2015 s-au reconectat, pentru ca trei ani mai târziu să se căsătorească într-o ceremonie privată. Ulterior, au devenit părinții a doi băieți, Alexander și James, născuți în 2019 și 2020.

În 2024, au decis să se mute definitiv în Spania, dorindu-și ca Alejandra Silva să fie mai aproape de familia extinsă. „Adevărul este că ne vedeți într-un moment de maximă împlinire”, declara Richard pentru ELLE España în ianuarie, după mutare. „Suntem mai fericiți ca niciodată.”

„Ea, pentru că este acasă, iar eu, pentru că dacă ea este fericită, sunt și eu fericit”, a continuat actorul. Soția sa a completat: „Suntem ca niște suflete pereche. Avem aceleași valori, vedem lumea în același fel și, din primul moment, am simțit că ne cunoaștem de o viață. Și acest lucru se întâmplă o singură dată, dacă se întâmplă vreodată.”

Citește și:
De ce fiicele Andreei Bălan nu își doresc să fie artiste ca mama lor. Ce a mărturisit cântăreața: „E o presiune foarte mare și au realizat, cumva, că…'

Foto: Hepta

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
