Meghan Markle revine la actorie? Ducesa de Sussex fost surprinsă pe un platou de filmare

După o pauză de șapte ani, Meghan Markle revine la actorie. Potrivit The Sun, Ducesa de Sussex, în vârstă de 44 de ani, a fost surprinsă pe 5 noiembrie pe platourile de filmare din Pasadena, California, ale viitorului film Close Personal Friends. Publicația notează că Meghan Markle va avea un rol mic, însă semnificativ, în producția realizată de Amazon-MGM Studios.

„Meghan a fost astăzi pe platou”, a declarat o sursă. „Are un rol mic. Părea foarte relaxată și fericită. S-a prezentat tuturor și a fost extrem de drăguță și modestă.”

Conform The Sun, Meghan urmează să joace chiar propriul ei rol, alături de Brie Larson, Lily Collins, Jack Quaid și Henry Golding. Filmul, anunțat în luna august, este o comedie care spune povestea unui cuplu ce se împrietenește cu un alt cuplu celebru în timpul unei excursii în Santa Barbara: o paralelă evidentă cu viața reală a lui Meghan și Harry, care locuiesc în Montecito, în apropiere.

„Este un moment important pentru Meghan și marchează o revenire la ceea ce iubește cu adevărat să facă”, a adăugat o sursă citată de The Sun. „A primit nenumărate oferte, dar aceasta a părut cea potrivită.”

Revenirea pe platouri marchează prima apariție a lui Meghan într-un film de la nunta cu Prințul Harry din mai 2018. De atunci, cuplul s-a retras din îndatoririle regale și s-a mutat în California, unde își cresc copiii, Prințul Archie și Prințesa Lilibet.

Potrivit PEOPLE, înainte de viața regală, Meghan Markle și-a construit cariera la Hollywood cu roluri mici în seriale precum Fringe și The League, dar și ca model în emisiunea Deal or No Deal. A devenit cunoscută la nivel internațional datorită personajului Rachel Zane din serialul Suits, din care s-a retras în 2017, înainte de nuntă.

În interviul de logodnă acordat jurnalistei Mishal Husain de la BBC, Meghan explica decizia de a renunța la actorie.

„Nu consider că am renunțat la ceva, ci mai degrabă că este o schimbare. Este un nou capitol. De asemenea, trebuie să ținem cont că am lucrat la acel serial timp de șapte ani. După ce am ajuns la episodul 100, mi-am spus: știi ce? Am bifat această etapă, sunt mândră de ce am realizat acolo și acum este momentul să lucrez, așa cum spunea și [Harry], ca parte a unei echipe.”

Ducesa adăuga atunci:

„Cred că partea cea mai interesantă a tranziției este faptul că pot să-mi concentrez energia asupra cauzelor care sunt cu adevărat importante pentru mine. Foarte devreme am conștientizat că am acces la o platformă și la o voce pe care oamenii sunt dispuși să o asculte, iar asta aduce o mare responsabilitate, pe care o iau foarte în serios.”

Totuși, în 2022, într-un interviu acordat revistei Variety, Meghan Markle părea să excludă complet o revenire pe platou. Întrebată dacă s-ar gândi să reia cariera în cinematografie, a răspuns: „Am terminat. Niciodată să nu spui niciodată, dar intenția mea este clar să nu mai joc”.

În același an, Meghan Markle a apărut din nou pe ecrane, de data aceasta în calitate de producător și protagonistă, în documentarul Harry & Meghan, regizat de Liz Garbus pentru Netflix.

„Este o experiență plăcută să poți avea încredere în cineva care îți spune povestea — un regizor experimentat, al cărui stil l-am admirat de mult — chiar dacă nu este exact modul în care am fi spus-o noi”, spunea ea pentru Variety. „Dar acesta nu este scopul. Încredințăm povestea noastră altcuiva și asta înseamnă că va fi spusă prin filtrul lor.”

„Este interesant. Soțul meu nu a lucrat niciodată în această industrie. Pentru mine, care am lucrat pe platourile Suits, este extraordinar să fiu din nou înconjurată de atâta energie creativă și să văd cum colaborează oamenii, cum își împărtășesc perspectivele. A fost foarte distractiv”, a adăugat Ducesa de Sussex.

Colaborarea lui Meghan cu Netflix a continuat ulterior cu două sezoane ale emisiunii de lifestyle With Love, Meghan. Potrivit PEOPLE, compania Archewell Productions, fondată de Meghan Markle și Prințul Harry, a anunțat pe 11 august 2025 prelungirea parteneriatului cu Netflix. Printre proiectele incluse se numără și un episod special de sărbători, intitulat With Love, Meghan: Holiday Celebration, care va fi lansat în decembrie. Comunicatul oficial anunța: „În această lună decembrie, alătură-te lui Meghan la Montecito pentru o celebrare magică a sărbătorilor”.

