Meghan Markle miliardară: ce planuri are, de fapt, Ducesa de Sussex pentru a construi o afacere de top

Meghan Markle ar aspira la statutul de miliardară, cred experți care au analizat cele mai recente mișcări ale business-ului construit de aceasta.

Meghan Markle miliardară – se pare că acesta ar fi scopul soției Prințului Harry, care muncește de zor la dezvoltarea multiplelor sale inițiative de business și care a făcut recent câteva mișcări care îi dezvăluie ambițiile. Sau, cel puțin, asta cred experții care au urmărit-o în acțiune.

Ducesa de Sussex a început să-și contureze o nouă imagine în domeniul televiziunii, după ce renunțase la cariera de actriță, atunci când a semnat un contract cu Netflix, speculat a fi în valoare de 100 de milioane de dolari, dar care s-a încheiat destul de prematur în august, cu un deznodământ mai degrabă negativ. Deși Meghan era așteptată să aibă o reacție în tandem cu deznodământul, aceasta a oferit detalii surprinzătoare despre contract, în cadrul emisiunii Fortunes Most Powerful Women Summit, unde a discutat detaliat despre colaborarea cu Netflix, spunând că, de fapt, ar fi obținut mai multe câștiguri decât pierderi în urma încheierii contractului.

Și, deși Meghan și prințul Harry au acumulat o avere în valoare de 60 de milioane de dolari de pe urma acestei colaborări, un expert regal a spus că ea nu se mulțumește cu statutul de milionară și s-ar concentra pe un drum către un statut de miliardară. Aceasta aspiră la o integrare în societatea miliardarilor, alături de personaje precum Jeff Bezos și Kim Kardashian, sperând că brand-ul ei de lifestyle va fi biletul de intrare în clubul select al miliardarilor.

Speculația a fost confirmată de Emily Andrews, comentator regal, într-un documentar Channel 5, The Meghan Effect: How She Shook Up the Royal Family.

„Mi-au spus apropiații lui Meghan că vrea să devină miliardară”. Comentariul a fost urmat de o remarcă destul de acidă: „Ca să devină miliardară, trebuie să-și construiască brand-ul cât mai mare și cât mai ade succes posibil. Dulceața este doar începutul”, a spus aceasta, citată de publicația Daily Mail.

Speculațiile spun că Ducesa de Sussex ar fi fost văzută întâlnindu-se cu persoana din spatele lansării gamei Skims a lui Kim Kardashian, a cărei strategie de business a avut un impact imens. Se crede că Meghan ar avea în plan o strategie de reinventare în stilul Kim K. Pe lângă speculații, există și argumente reale. Meghan a fost cea mai importantă invitată la cina multimilionarei Emma Grede în Los Angeles, de unde aceasta, ca strategă a business-ului lui Kardashian, a și postat pe Instagram, numind-o pe Meghan „star guest”.

În urma acestor postări, au urmat reacții din partea experților PR, care spun că Markle își pregătește terenul, alături de femeia de afaceri. Totuși, specialistul în PR Chad Teixera spune că „momentul este semnificativ și există tot mai multe speculații că Meghan se pregătește să lanseze o linie de modă, iar Emma Grede, care a construit brand-uri de miliarde de dolari precum Skims și Good American, este exact genul de colaboratoare care ar putea să o ajute să facă acest lucru cu succes”, ceea ce îl face să creadă că nu există neapărat o prietenie în spatele acestei întâlniri, ci doar o strategie a lui Meghan de a beneficia de succesul și flerul afaceristei în formarea unui brand puternic.

După aceste evenimente, au început să apară presupuneri: înspre ce domeniu se va îndrepta Meghan Markle? Părerile au curs lanț. Experții PR o văd pe aceasta potrivită în industria couture sau make-up, iar în același timp Andrews spune că „o văd intrând în domeniul ospitalității și, dacă reușește să facă asta, o văd devenind miliardară”. Totuși, se pare că balanța se înclină mai mult spre industria de make-up, deoarece la începutul lunii Meghan Markle a postat un videoclip în care se machia și folosea un ruj al cărui branding nu era vizibil, dând o doză de mister și stârnind curiozitate în privința gestului ei.

„Acesta este un semn că Meghan are ceva în plan. Faptul că nu a vrut să promoveze sau să dezvăluie nici o altă marcă este un indiciu important că se pregătește să-și promoveze propria gamă, în cele din urmă, fiind un semnal pentru cei din industrie”, a mai declarat o sursă.

Dar, pe lângă formarea unui nou imperiu, Meghan se focusează și pe brand-ul ei, As Ever, care și-a lansat gama de Crăciun câteva zile în urmă, urmată de postări făcute de Meghan pe contul propriu de Instagram, unde era înfățișată testând câteva dintre noile produse.

Text de Serena-Estera Bebi

Foto: Arhiva ELLE

