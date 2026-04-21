Alexia Eram a vorbit cu fratele ei, Aris, aflat la Survivor România. Ce și-au mărturisit cei doi: „Sunt extrem de mândră de tine”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Alexia Eram a avut parte de o conversație extrem de emoționantă cu fratele Aris, care se află în emisiunea Survivor România 2026. Tânărul a acceptat provocarea de a participa în competiția de la Antena 1 și face parte din echipa Faimoșilor.

Alexia Eram, conversație emoționantă cu fratele ei, Aris

Aris Eram a avut ocazia de a avea parte de o conversație telefonică cu sora lui. Cu toate că discuția lor a fost scurtă, amândoi au fost extrem de emoționați, iar Aris a primit susținere și energie din partea Alexiei pentru a merge mai departe în competiția Survivor România. Concurentul a fost vizibil copleșit de momentul în care i-a auzit vocea surorii sale după ce nu au mai comunicat de când el a ajuns în Republica Dominicană pentru filmările emisiunii.

Alexia Eram: Aris! Nu mai puteam… De abia așteptam să vorbesc cu tine.

Aris Eram: Ia zi, care e treaba?

Alexia Eram: Ți-am pregătit și un discurs, dar nu știu dacă mai pot să-l țin.

Aris Eram: Hai, că ai 3 minute la dispoziție.

Alexia Eram: Voiam doar să-ți spun că sunt extrem de mândră de tine…

Aris Eram: Cred că o să plângi tu întâi.

Alexia Eram i-a spus fratelui ei, Aris, că întreaga familie se uită la evoluția lui în competiție și îl susține. Bunicii lor sunt cei mai înfocați fani ai lui.

„Moșul tot timpul vine și ne spune „ați văzut ce bun e Aris” și m-am mirat tot timpul, e cu pumnii strânși la fiecare probă pe care o faci, la propriu, îți ține pumnii strânși.”

Aris Eram a mai recunoscut că îi este foarte dor de mama lui, Andreea Esca, și a rugat-o pe sora lui să îi transmită acesteia cât de mult o iubește.

„Când mi-a zis de bunicul meu mi-au dat lacrimile, chiar nu mă așteptam la toate astea. Vă iubesc pe toți și mai ales pe mama, să-i zici că îmi e foarte dor de ea”, a adăugat Aris Eram.

Andreea Esca, despre prezența fiului ei, Aris, la Survivor

Andreea Esca a spus ce părere are despre prezența băiatului ei, Aris, în competiția Survivor România 2026 de la Antena 1.

În cadrul unui interviu acordat recent, Andreea Esca a făcut mărturisiri despre cum privește participarea fiului ei, Aris, la emisiunea Survivor România 2026.

„Eu am o părere despre fiul meu, punct. E fiul meu și atât pentru mine, ceea ce e foarte mult. Și despre el și despre Alexia, cred că sunt doi copii de care nu pot să fiu decât foarte mândră. Cred că am reușit să le așezăm cumva principiile pe care mi-am dorit să le insuflăm și acum sunt niște adulți care merg în viață cu ce am plantat noi ca părinți în copilărie și în adolescența lor”, a spus Andreea Esca pentru Paginademedia.ro.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro