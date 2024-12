Kevin Costner, imagine rară alături de șase dintre copiii săi: „Amintiri speciale”

Kevin Costner a petrecut Ziua Recunoștinței alături de șase dintre cei șapte copii ai săi. Actorul, în vârstă de 69 de ani, a documentat sărbătoarea și și-a încântat fanii de pe Instagram cu o imagine rară cu familia sa.

„Sper că ați avut o Zi a Recunoștinței minunată alături de persoanele pe care le iubiți cel mai mult”, a scris Costner în descrierea imaginilor. „În vârful listei mele de ‘mulțumiri’ se află numeroasele amintiri cu adevărat speciale pe care le-am creat anul acesta alături de copiii mei. Sărbători dedicate creării de noi amintiri.”

Costner are trei copii – Cayden, în vârstă de 17 ani, Hayes, în vârstă de 15 ani, și Grace, 14 ani – cu fosta soție Christine Baumgartner, de care a divorțat în septembrie 2023, după 18 ani de căsnicie. De asemenea, are două fiice – Annie, 40 de ani, și Lily, 38 de ani – și un fiu, Joe, 36 de ani, cu fosta soție Cindy Silva, cu care a fost căsătorit între 1978 și 1994. Costner mai are un fiu, Liam, în vârstă de 28 de ani, cu fosta sa parteneră Bridget Rooney, cu care a avut o relație scurtă după divorțul de Silva.

Imaginea postată de actor a avut un real succes pe rețelele de socializare, mulți fani lăudându-i familia.

„O familie frumoasă care construiește amintiri împreună – asta este ceea ce contează în viață”, a comentat o persoană.

„Mulțumim și familiei tale. Bucurați-vă de fiecare moment, amintiți-vă să aveți grijă și de ceea ce vă place și vă aduce fericire”, a spus un alt fan.

Recent, presa a speculat că actorul ar forma un cuplu cu Sharon Stone. Totul a pornit de la interacțiunea pe care cei doi au avut-o la Governors Awards 2024. Cei prezenți la evenimentul din Los Angeles susțin că Sharon și Kevin au flirtat într-un mod evident și că conexiunea dintre ei era de necontestat. Actrița, în vârstă de 65 de ani, a fost chiar surprinsă făcându-i cu ochiul lui Kevin Costner, gest care a amplificat și mai mult discuțiile despre o posibilă relație.

„Părea că se plac foarte mult unul pe celălalt”, a declarat un martor, conform Marca.

Conexiunea dintre cei doi nu ar fi complet nouă, având în vedere că, la începutul acestui an, Stone l-a apărat public pe Costner în timpul divorțului său tumultuos de Christine Baumgartner, împărtășind propria experiență legată de o despărțire complicată.

În timp ce fanii sunt evident entuziasmați de posibilitatea unei relații romantice între cei doi actori, Costner și Stone au ales să nu abordeze încă acest subiect. Cu toate acestea, Sharon și-a exprimat recent dorința de a începe o nouă aventură romantică, declarând în luna ianuarie că speră ca 2024 să fie anul în care va găsi dragostea.

În ceea ce îl privește pe Kevin Costner, acesta a finalizat pe 16 februarie divorțul de Christine Baumgartner, după o luptă aprigă în tribunal, dar și în fața publicului. Încheierea procedurilor a avut loc, în cele din urmă, după aproape un an în care cei doi foști parteneri au fost într-un conflict deschis. Avocații lui Christine Baumgartner au fost cei care ceruseră divorțul unui tribunal din Santa Barbara, California, iar pe parcursul lunilor de proces, celor doi foști soți li s-a cerut să urmeze inclusiv un curs de co-parenting.

Divorțul dintre Kevin Costner și Christine Baumgartner s-a oficializat, având ca rezultat și faptul că cei doi foști parteneri vor împărți custodia celor trei copii ai lor, lucru deja agreat din luna septembrie a anului trecut. La acel moment, un reprezentant al actorului în vârstă de 69 de ani a declarat că cei doi: „au ajuns la o înțelegere amiabilă, reciprocă, în legătură cu toate problemele ridicate în cadrul procedurilor de divorț”.

Christine Baumgartner a fost cea care a depus actele de divorț pe 1 mai 2023, după 18 ani de mariaj cu actorul. Aceasta a declarat, în dosarul oficial, că s-a separat de Costner începând cu data de 11 aprilie.

