Emmys 2025: cele mai spectaculoase apariții pe covorul roșu

Emmys 2025, adică cea de-a 77-a ediție a premiilor care onorează producțiile americane ale ultimului an, a fost un eveniment plin de fast și glamour, mai ales pe covorul roșu. Iată ținutele spectaculoase care ne-au atras atenția.

Homepage  / People / Star Style
  de  ELLE.ro
Angela Bassett
VEZI FOTO
POZA 1 / 16

Emmys 2025 a fost încă o ocazie ca celebritățile să defileze pe covorul roșu în ținute speciale, pentru a celebra munca unui an în televiziune. Cea de-a 77-a ediție a premiilor a onorat producțiile lansate între 1 iunie anul trecut și 31 mai anul acesta, evenimentul fiind ținut la Peacock Theater în Los Angeles.

Evenimentul a fost găzduit de Nate Bargatze, și a venit cu o serie de premiere: The Studio a obținut un număr record de nominalizări pentru o comedie în primul său sezon (23), Ayo Edebiri, din The Bear, a devenit prima femeie de culoare care să obțină nominalizări pentru actorie și regie în același an, iar Bella Ramsey a primit o a doua nominalizare pentru The Last of Us, devenind astfel prima persoană nonbinară care obține două nominalizări pentru actorie. Alături de Bargatze, au urcat pe scenă pentru a prezenta și înmâna premii și Elizabeth Banks, Eric Dane, Tina Fey și Phylicia Rashad.

Cât despre ținutele de pe covorul roșu la Emmys 2025, acestea au fost mai cuminți decât în alți ani, dar la fel de rafinate. Două culori au dat tonul – negrul și nuanțele de roșu sângeriu au părut să fie preferate de celebrități, cu câteva apariții metalice convingătoare. Vezi în galeria alăturată ce ne-a plăcut.

Cum era de așteptat, Cate Blanchett, nominalizată pentru Disclaimer, a oferit și la Emmys 2025 o lecție de eleganță, de data aceasta într-o salopetă neagră cu decupaje, și a ales-o dintre creațiile Armani Prive, ca un omagiu pentru designerul Giorgio Armani, care a decedat recent, la vârsta de 91 de ani. Blanchett a purtat în multe ocazii creațiile designerului, așa că alegerea ei a părut cel mai firesc lucru pentru a onora munca celui care a transformat-o într-una dintre reginele covoarelor roșii.

De-a dreptul spectaculoasă pe covorul roșu la Emmys 2025 a fost Jenna Ortega în Givenchy, de Sarah Burton, o ținută amintind de colierul-top purtat de Isabella Rossellini în Death Becomes Her, perfect potrivită aerului goth pe care actrița l-a adoptat în campania sa de promovare a serialului Netflix Wednesday, în regia lui Tim Burton, în care Ortega interpretează rolul principal. Ne-a plăcut și Hunter Schafer în McQueen, o rochie roșie care îi venea perfect și îi sublinia frumusețea naturală, dar și Rashida Jones într-o rochie Dior neagră, din satin, a cărei zonă a bustului era construită ca o fundă uriașă. Tot pentru Dior a optat și Catherine O’Hara, care a oferit o lecție de eleganță desăvârșită cu rochia sculpturală, din lână brodată și mătase.

Nuanțele metalice – ce-i drept, doar argintii – au contribuit la apariții fabuloase pe covorul roșu la Emmys 2025. Angela Bassett, parcă fără vârstă și mereu o apariție care te face să întorci privirea după ea, s-a îmbrăcat într-o rochie Yara Shoemaker, în vreme ce Michelle Monaghan a ales o rochie slip din materialul parcă țesut din lanțuri, devenit clasic pentru creațiile Rabanne.

Un cuplu superb: Jake Gyllenhaal, primind prima sa nominalizare la Emmy pentru Presumed Innocent, și Jeanne Cadieu într-un model deja clasic Schiaparelli, au constituit una dintre cele mai rafinate apariții ale serii. În seria cuplurilor cu apariții grozave se înscriu și Selena Gomez, într-o rochie Louis Vuitton cu un guler sculptural, alături de logodnicul ei, Benny Blanco.

Deși ținuta lui Blanco la Emmys 2025 nu a fost una care să atragă atenția, cele ale altor bărbați au convins. Javier Bardem a purtat ca accesoriu o keffiyeh clasică, o eșarfă purtată îndeosebi în Orientul Mijlociu și devenită acum un simbol al luptei de eliberare a palestinienilor. Iar Bardem nu doar că a făcut un fashion statement, ci a și ținut să vorbească pe covorul roșu împotriva genocidului care afectează de aproape doi ani oamenii din Fâșia Gaza. Bardem a fost de-a lungul timpului una dintre cele mai vocale celebrități în această cauză, atât el, cât și partenera lui, Penelope Cruz, nelăsându-se intimidați de cei care au vrut să îi reducă la tăcere.

Alt tip de eleganță masculină a afișat Pedro Pascal, care a ales să poarte un costum alb semnat Celine, căruia i-a asortat și pantofi albi. Și Michelle Williams s-a îmbrăcat în alb: o rochie Chanel delicată și prețioasă, care se potrivea perfect aparentei fragilități a actriței.

Printre ținutele care ne-au mai atras atenția la Emmys 2025 se numără și rochia verde cu guler înalt purtată de Jean Smart, nominalizată pentru Hacks – ținuta ei a fost realizată de Christian Siriano, iar actrița i-a asortat un colier Rahaminov Diamonds. Lisa, de la Blackpink, a purtat o rochie atipică, dar spectaculoasă, de la Lever Couture, în vreme ce Meghann Fahy, care a devenit foarte populară odată cu apariția în cel de-al doilea sezon White Lotus, a purtat o elegantă rochie Valentino cu decolteu adânc.

Citește și:
Jennifer Lopez, surprinsă alături de Samuel, fiul lui Ben Affleck, la un an de la divorțul de actor

Foto: Profimedia, PR

Cele mai vândute colecții!
Abonament - Romane Disney Abonament - Romane Disney 34.8 RON Cumpără acum
Precomanda DACIA 1300 - SEPTEMBRIE 2025 Precomanda DACIA 1300 - SEPTEMBRIE 2025 149.7 RON Cumpără acum
Dacia 1300 - ediția nr. 69 (DACIA 1300) Dacia 1300 - ediția nr. 69 (DACIA 1300) 49.9 RON Cumpără acum
Dacia 1300 - ediția nr. 68 (DACIA 1300) Dacia 1300 - ediția nr. 68 (DACIA 1300) 49.9 RON Cumpără acum
Dacia 1300 - ediția nr. 67 (DACIA 1300) Dacia 1300 - ediția nr. 67 (DACIA 1300) 49.9 RON Cumpără acum
Rapit de pirati - Ediția 26 (Biblioteca pentru copii) Rapit de pirati - Ediția 26 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Printesa si broscoiul - Ediția nr. 17 (Poveşti de aur ) Printesa si broscoiul - Ediția nr. 17 (Poveşti de aur ) 21.13 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Doina Teodoru, mesaj neașteptat după presupusa despărțire de Cătălin Scărlătescu: "Ce e mai bun pentru mine"
People
Doina Teodoru, mesaj neașteptat după presupusa despărțire de Cătălin Scărlătescu: "Ce e mai bun pentru mine"
Catinca Roman și fiica ei, Calina, primele declarații după eliminarea tensionată de la Asia Express 2025: "Nervi. Greu, dar frumos"
People
Catinca Roman și fiica ei, Calina, primele declarații după eliminarea tensionată de la Asia Express 2025: "Nervi. Greu, dar frumos"
Cum a apărut Lidia Buble alături de partenerul ei, Horațiu Nicolau, la un eveniment. Ținutele lor au atras toate privirile
People
Cum a apărut Lidia Buble alături de partenerul ei, Horațiu Nicolau, la un eveniment. Ținutele lor au atras toate privirile
Moda masculină la Premiile EMMY 2025 – ținutele care au atras toate privirile
People
Moda masculină la Premiile EMMY 2025 – ținutele care au atras toate privirile
Premiile EMMY 2025 – Cele mai HOT cupluri de vedete
People
Premiile EMMY 2025 – Cele mai HOT cupluri de vedete
Emmy 2025: premiile care contează și starurile care au dominat covorul roșu
People
Emmy 2025: premiile care contează și starurile care au dominat covorul roșu
Libertatea
Premiile Emmy 2025: Serialele „Adolescense” și „The Pitt” domină gala. Lista câștigătorilor din principalele categorii
Premiile Emmy 2025: Serialele „Adolescense” și „The Pitt” domină gala. Lista câștigătorilor din principalele categorii
Reacția lui Irinel Columbeanu, după ce a aflat că Irina a avut prima prezentare de modă: „Nu am mai vorbit de ceva timp”
Reacția lui Irinel Columbeanu, după ce a aflat că Irina a avut prima prezentare de modă: „Nu am mai vorbit de ceva timp”
Imagini de la nunta fiicei lui Mugur Mihăescu. Ivona s-a căsătorit religios cu Vlad Gabura
Imagini de la nunta fiicei lui Mugur Mihăescu. Ivona s-a căsătorit religios cu Vlad Gabura
Monica Gabor rupe tăcerea după ce Irina Columbeanu a defilat în hainele create de Cătălin Botezatu: „Îți sunt recunoscătoare”
Monica Gabor rupe tăcerea după ce Irina Columbeanu a defilat în hainele create de Cătălin Botezatu: „Îți sunt recunoscătoare”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Soluție durere luxație ușoară
Soluție durere luxație ușoară
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Haine de birou în tendințele toamnei
Haine de birou în tendințele toamnei
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
Antena 1
Rocsana Marcu, pe masa de operație în Dubai! Descoperirea medicilor în timp ce o tratau: „Ferească Dumnezeu”
Rocsana Marcu, pe masa de operație în Dubai! Descoperirea medicilor în timp ce o tratau: „Ferească Dumnezeu”
Ispita Marcel din sezonul 8 Insula Iubirii nu mai arată deloc așa cum îl știai. La ce schimbare de look a apelat
Ispita Marcel din sezonul 8 Insula Iubirii nu mai arată deloc așa cum îl știai. La ce schimbare de look a apelat
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Cine este primul soț al Ralucăi Bădulescu. Cu ce se ocupă Vali Pungă, tatăl singurului ei copil
Cine este primul soț al Ralucăi Bădulescu. Cu ce se ocupă Vali Pungă, tatăl singurului ei copil
Unica.ro
Oana Mizil, de nerecunoscut! Cum a slăbit 24 de kilograme în doar 5 luni :o „Nu puteam să mai dau jos deloc, țineam dietă, făceam și sport. Chiar nu puteam"
Oana Mizil, de nerecunoscut! Cum a slăbit 24 de kilograme în doar 5 luni :o „Nu puteam să mai dau jos deloc, țineam dietă, făceam și sport. Chiar nu puteam"
A slăbit 8 kilograme în timp record și acum a spus clar la ce dietă „minune” a apelat! La 44 de ani, Gina Pistol arată mai bine ca oricând! „Am ținut o cură de două săptămâni... A funcționat!”
A slăbit 8 kilograme în timp record și acum a spus clar la ce dietă „minune” a apelat! La 44 de ani, Gina Pistol arată mai bine ca oricând! „Am ținut o cură de două săptămâni... A funcționat!”
Nu se mai ascund! Sportivul și iubitul lui au plecat într-o vacanță romantică! „Delta este pur și simplu magnifică!”. Avem imaginile / Foto
Nu se mai ascund! Sportivul și iubitul lui au plecat într-o vacanță romantică! „Delta este pur și simplu magnifică!”. Avem imaginile / Foto
„S-a comportat ca un adolescent egoist!” Catinca Roman, dezvăluiri neașteptate despre tatăl ei adoptiv, Petre Roman. „A făcut parte din viața mea aproximativ 34 de ani”. Ce detalii personale, din viața de familie, a făcut publice fiica cea mare a fostului prim ministru
„S-a comportat ca un adolescent egoist!” Catinca Roman, dezvăluiri neașteptate despre tatăl ei adoptiv, Petre Roman. „A făcut parte din viața mea aproximativ 34 de ani”. Ce detalii personale, din viața de familie, a făcut publice fiica cea mare a fostului prim ministru
catine.ro
Această dietă populară ar putea crește riscul de deces cauzat de bolile de inimă. Ce spun studiile
Această dietă populară ar putea crește riscul de deces cauzat de bolile de inimă. Ce spun studiile
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Cea mai bună metodă de a împiedica moliile să-ți deterioreze hainele. Cum poți să-ți păstrezi în siguranță garderoba
Cea mai bună metodă de a împiedica moliile să-ți deterioreze hainele. Cum poți să-ți păstrezi în siguranță garderoba
Mai multe din people
Ce meserie ar fi practicat Monica Bîrlădeanu înainte de celebritate: "Mi s-ar fi potrivit?"
Ce meserie ar fi practicat Monica Bîrlădeanu înainte de celebritate: "Mi s-ar fi potrivit?"
People

Monica Bîrlădeanu a dezvăluit detalii despre pregătirea profesională și ce meserie ar fi avut la bază.

+ Mai multe
Florin Ristei, moment tensionat în aeroport alături de iubita lui, Yasmin Awad. Ce a făcut un fan
Florin Ristei, moment tensionat în aeroport alături de iubita lui, Yasmin Awad. Ce a făcut un fan
People

Florin Ristei a dezvăluit ce li s-a întâmplat într-un aeroport.

+ Mai multe
Jennifer Lopez, surprinsă alături de Samuel, fiul lui Ben Affleck, la un an de la divorțul de actor
Jennifer Lopez, surprinsă alături de Samuel, fiul lui Ben Affleck, la un an de la divorțul de actor
People

Jennifer Lopez a fost văzută alături de fiul lui Ben Affleck la o sesiune de shopping.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC