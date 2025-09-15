Emmys 2025: cele mai spectaculoase apariții pe covorul roșu

Emmys 2025 a fost încă o ocazie ca celebritățile să defileze pe covorul roșu în ținute speciale, pentru a celebra munca unui an în televiziune. Cea de-a 77-a ediție a premiilor a onorat producțiile lansate între 1 iunie anul trecut și 31 mai anul acesta, evenimentul fiind ținut la Peacock Theater în Los Angeles.

Evenimentul a fost găzduit de Nate Bargatze, și a venit cu o serie de premiere: The Studio a obținut un număr record de nominalizări pentru o comedie în primul său sezon (23), Ayo Edebiri, din The Bear, a devenit prima femeie de culoare care să obțină nominalizări pentru actorie și regie în același an, iar Bella Ramsey a primit o a doua nominalizare pentru The Last of Us, devenind astfel prima persoană nonbinară care obține două nominalizări pentru actorie. Alături de Bargatze, au urcat pe scenă pentru a prezenta și înmâna premii și Elizabeth Banks, Eric Dane, Tina Fey și Phylicia Rashad.

Cât despre ținutele de pe covorul roșu la Emmys 2025, acestea au fost mai cuminți decât în alți ani, dar la fel de rafinate. Două culori au dat tonul – negrul și nuanțele de roșu sângeriu au părut să fie preferate de celebrități, cu câteva apariții metalice convingătoare. Vezi în galeria alăturată ce ne-a plăcut.

Cum era de așteptat, Cate Blanchett, nominalizată pentru Disclaimer, a oferit și la Emmys 2025 o lecție de eleganță, de data aceasta într-o salopetă neagră cu decupaje, și a ales-o dintre creațiile Armani Prive, ca un omagiu pentru designerul Giorgio Armani, care a decedat recent, la vârsta de 91 de ani. Blanchett a purtat în multe ocazii creațiile designerului, așa că alegerea ei a părut cel mai firesc lucru pentru a onora munca celui care a transformat-o într-una dintre reginele covoarelor roșii.

De-a dreptul spectaculoasă pe covorul roșu la Emmys 2025 a fost Jenna Ortega în Givenchy, de Sarah Burton, o ținută amintind de colierul-top purtat de Isabella Rossellini în Death Becomes Her, perfect potrivită aerului goth pe care actrița l-a adoptat în campania sa de promovare a serialului Netflix Wednesday, în regia lui Tim Burton, în care Ortega interpretează rolul principal. Ne-a plăcut și Hunter Schafer în McQueen, o rochie roșie care îi venea perfect și îi sublinia frumusețea naturală, dar și Rashida Jones într-o rochie Dior neagră, din satin, a cărei zonă a bustului era construită ca o fundă uriașă. Tot pentru Dior a optat și Catherine O’Hara, care a oferit o lecție de eleganță desăvârșită cu rochia sculpturală, din lână brodată și mătase.

Nuanțele metalice – ce-i drept, doar argintii – au contribuit la apariții fabuloase pe covorul roșu la Emmys 2025. Angela Bassett, parcă fără vârstă și mereu o apariție care te face să întorci privirea după ea, s-a îmbrăcat într-o rochie Yara Shoemaker, în vreme ce Michelle Monaghan a ales o rochie slip din materialul parcă țesut din lanțuri, devenit clasic pentru creațiile Rabanne.

Un cuplu superb: Jake Gyllenhaal, primind prima sa nominalizare la Emmy pentru Presumed Innocent, și Jeanne Cadieu într-un model deja clasic Schiaparelli, au constituit una dintre cele mai rafinate apariții ale serii. În seria cuplurilor cu apariții grozave se înscriu și Selena Gomez, într-o rochie Louis Vuitton cu un guler sculptural, alături de logodnicul ei, Benny Blanco.

Deși ținuta lui Blanco la Emmys 2025 nu a fost una care să atragă atenția, cele ale altor bărbați au convins. Javier Bardem a purtat ca accesoriu o keffiyeh clasică, o eșarfă purtată îndeosebi în Orientul Mijlociu și devenită acum un simbol al luptei de eliberare a palestinienilor. Iar Bardem nu doar că a făcut un fashion statement, ci a și ținut să vorbească pe covorul roșu împotriva genocidului care afectează de aproape doi ani oamenii din Fâșia Gaza. Bardem a fost de-a lungul timpului una dintre cele mai vocale celebrități în această cauză, atât el, cât și partenera lui, Penelope Cruz, nelăsându-se intimidați de cei care au vrut să îi reducă la tăcere.

Alt tip de eleganță masculină a afișat Pedro Pascal, care a ales să poarte un costum alb semnat Celine, căruia i-a asortat și pantofi albi. Și Michelle Williams s-a îmbrăcat în alb: o rochie Chanel delicată și prețioasă, care se potrivea perfect aparentei fragilități a actriței.

Printre ținutele care ne-au mai atras atenția la Emmys 2025 se numără și rochia verde cu guler înalt purtată de Jean Smart, nominalizată pentru Hacks – ținuta ei a fost realizată de Christian Siriano, iar actrița i-a asortat un colier Rahaminov Diamonds. Lisa, de la Blackpink, a purtat o rochie atipică, dar spectaculoasă, de la Lever Couture, în vreme ce Meghann Fahy, care a devenit foarte populară odată cu apariția în cel de-al doilea sezon White Lotus, a purtat o elegantă rochie Valentino cu decolteu adânc.

