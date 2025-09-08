Victor Dorobanțu did the THING

L-am întâlnit pe Victor la festivalul Electric Castle, într-un cadru absolut impresionant, desprins de pe platourile de filmare ale serialului, în care mi-a povestit despre parcursul său neobișnuit, de la animator de copii și spectacole de magie, la colaborarea cu Netflix și Tim Burton, despre provocările fizice și creative ale rolului, dar și despre cum e să devii faimos fără să-ți dezvălui înfățișarea.

Pădurea de pe domeniul Bonțida a găzduit o experiență imersivă inedită, Wednesdays Dark Zone, în care festivalierii au fost invitați să descopere universul celebrului serial prin workshop-uri, ateliere de makeover în Dorm Room, jocuri tematice sau sesiuni de citit în palmă. Zonele Electric Chair și Graveyard Lounge

Zone au atras, deopotrivă, un număr remarcabil de vizitatori, care au surprins scenografia în instantanee digitale.

Am profitat de acest spațiu, cât și de prezența lui Victor Dorobanțu la „Nevermore Academy, și ne-am întors niște ani în urmă, la poveștile de la casting, de pe platourile de filmare ale primului sezon, dar mai ales, la cum s-a desfășurat acțiunea celui de-al doilea sezon din Wednesday.

ELLE: Mi-ar plăcea să ne întoarcem în urmă cu câțiva ani, înainte ca Thing să facă parte din tine. Cine erai tu înainte de acest rol? Cum ți-ai descrie background-ul artistic?

Victor Dorobanțu: De la vârsta de 15 ani, pe lângă liceu și ce activități mai aveam, în weekend lucram la un teatru de copii. Și eram un fel de party animator, dar și actor în anumite scenete. Acolo am cunoscut un magician care m-a învățat câteva trucuri ca să pot să-i distrez pe copii. Și din acele trucuri de magie am început să dezvolt așa, o mică pasiune, un hobby. Și am început să fac magie close-up (magia close-up înseamnă magie la masa oamenilor sau în mâna lor, nu pe scenă, ci printre oameni). Și am început să merg la nunți, botezuri, cumetrii, și să le fac și prietenilor. La vârsta respectivă mă ajuta să agăț și fete. Iar atunci când am terminat facultatea, deși aveam și un job normal de agent de vânzări, pentru că facultatea am făcut-o în economie și turism, am renunțat la tot. Mi-am dat demisia de la job și mi-am zis că vreau să încerc să fiu artist.

Nu m-aș fi gândit în direcția de actor, dar ar fi fost un vis. Și am fost la o emisiune televizată, eu zic că am fost de două ori și m-am și făcut de râs. Dar din acele clipuri video s-a creat un butterfly effect, pentru că persoanele de la agenția de casting m-au găsit pe Google, căutând, de fapt, un magician român. Pentru că Tim Burton, când a venit în România, voia să găsească neapărat un magician. Căutase deja în multe țări. Pentru că și în filmele alb-negru vechi cu familia Addams tot un magician îl portretiza pe Thing. Și de acolo, prin „noroc cum spun unii, sau „soartă cum îmi place mie să cred, pentru că mi-am dorit să fac ceva în domeniul ăsta și am urmărit toate oportunitățile pe care le-am întâlnit până acolo, am reușit să obțin un rol important într-un serial de succes internațional.

ELLE: Cum a fost procesul de casting? Prin ce probe ai trecut?

Victor Dorobanțu: Inițial am fost chemați toți să facem fotografii și clipuri cu mâinile noastre. Știam despre ce personaj e vorba, dar nu știam exact cum vrea Tim Burton să arate acest personaj. După acel casting, să-i spunem, pentru că, de fapt, am făcut doar o ședință foto, am fost la un meeting cu Tim Burton. Eram eu, Vlad Grigorescu și Antonio Satiru, care e cel mai înalt magician din lume. Și cumva – n-am primit explicații – Tim Burton m-a ales pe mine, deși la acel casting nu am făcut nimic cu mâna. Pentru că el, de fapt, a vrut să vadă ce idei are viitorul actor pentru acest personaj. Pentru că el plănuia să-i lase și actorului „mână liberă să contureze personajul. Iar apoi am fost sunat că am luat rolul și de acolo…

ELLE: Cum ai aflat că ai luat rolul? Unde erai, ce făceai?

Victor Dorobanțu: Eram în bucătărie, cred că găteam niște paste și aveam geamul deschis lângă aragaz. Atunci când am auzit în telefon: „Ai luat rolul! am reacționat foarte confuz: „Ce? Ce am făcut?. Și am scos capul pe geam și am urlat, cred că m-a auzit tot cartierul. Era și o perioadă, sincer să fiu, în care nu știam ce voi face cu viața mea. Dar fix atunci s-a nimerit să pice asta.

Lumea nu știa la ce să se aștepte, nimeni nu știa că serialul ăsta va fi mare. Toată lumea știa că o să fie ceva cool, pentru că e Tim Burton și pentru că sunt Miles Millar și Alfred Gough și mulți alții. Iar de acolo a fost ca un domino, care încă se desfășoară și acum. De reacții și șocuri pe care le-am avut atunci când am văzut primul set cu Tim Burton și am avut impresia că am intrat într-o poveste, nu pe un set de filmări. Atunci când am văzut cu ce actori am ocazia să stau în același grup.

Atunci când am văzut că am oportunitatea să plec din țară, când eu n-am ieșit niciodată din România, nici măcar cu piciorul sau cu mașina și primul meu zbor a fost la Hollywood pentru premieră. Atunci când am văzut reacțiile oamenilor, atunci când presa străină, niște publicații foarte mari, au luat legătura cu mine să mă întrebe de interviuri. Adică toate lucrurile astea și chiar și ce se întâmplă acum și Comic Con-urile la care am fost – să vezi sute de oameni că stau la coadă și pentru tine să facă o poză sau să ia un autograf. Desigur, aici a intervenit și sindromul impostorului. Și încă îl am, adică încă primează niște șocuri. Uite, și ce facem noi acum, la Electric Castle. Cine s-ar fi gândit? Mie mi se pare cea mai tare activare a unui brand în România. Nu cred că a făcut nimeni ce am făcut noi în pădurea asta.

ELLE: Cum au decurs aceste întâlniri cu fanii din toată lumea? Cum l-au primit ei pe Thing și, implicit, pe tine?

Victor Dorobanțu: Oamenii au fost emoționați de acest personaj, deși nu mă așteptam. Au venit oameni la Comic Con cu probleme la o mână sau oameni care nu aveau o mână, să-mi spună că i-am inspirat. Și deși poate sună un pic pompos, sunt mulți care mi-au spus că eu, fără să-mi folosesc corpul, fața, sufletul, vocea, înfățișarea, doar cu o singură palmă, am reușit să mișc niște oameni, să pun un zâmbet pe buze, să-mi construiesc o carieră din asta. Adică au fost inspirați de acest lucru. Îmi imaginez că se gândesc: „Uite, omul ăsta nu-i actor, n-a studiat asta, n-a făcut nimic cu viața lui în domeniul acesta și totuși, iată, a reușit ceva măreț. Deci e o inspirație pentru oameni; și acum, când mă uit în spate, realizez că oricine poate face orice. Dacă eu am putut face asta cu o palmă.

ELLE: Cum te-ai pregătit pentru rol? Te-ai documentat în zona asta?

Victor Dorobanțu: În perioada de dinainte de a începe filmările în primul sezon, am avut o perioadă de o lună, chiar două luni, să zicem, în care am stat împreună cu Tim Burton, echipa lui, producătorii, echipa de prosthetics care a construit aspectul lui Thing și toate cicatricile și încheieturile pentru el, cu echipa de VFX care îl editează, toată lumea a muncit cot la cot. Am avut o hală gigantică în studiourile Buftea, unde încercam să găsim metode de a merge, de a vorbi, pentru că limbajul semnelor nu poate fi folosit doar cu niște degete și atât. Sau poți, dar durează foarte mult să vorbești. A trebuit să creăm un limbaj pentru Thing, a trebuit să gândim cum merge, cum aleargă, cum sare, cum coboară, ca să pară o creatură de sine stătătoare, nu o chestie care levitează pentru că aveam eu un antebraț, dar l-au șters în post-editing.

A fost o provocare foarte mare, dar uite că, atunci când aduni foarte mulți profesioniști și un nebun ca mine la un loc, iese ceva frumos. A fost un proces complicat, chiar și să ne adaptăm după ce l-am sintetizat, am schimbat anumite aspecte la filmări, la machiaj, la cum să ne purtăm în fața camerei, cum să edităm personajul. Sunt multe alte creaturi și în alte filme, dar Thing este foarte greu de filmat și foarte greu de editat. Trebuie să am grijă la fiecare umbră, la cum îmi mișc corpul – care este îmbrăcat în albastru, cu chroma key – atunci când stă în fața altui actor, astfel încât să nu-l șteargă. Trebuie să punem luminile pe set total diferit de cum ai face-o normal, multe cadre sunt filmate separat, unele necesită CGI, dar și acolo există un scanner cu mâna mea, pe care tot eu o mișc cu niște senzori pe ecran. Deci e un proces foarte complicat la care poate nici acum nu suntem adaptați 100%, nimeni din echipă.

ELLE: Deci ai avut și un input personal în gestica asta a emoțiilor? Adică oamenii au fost deschiși să-ți audă ideile cu privire la construirea personajului?

Victor Dorobanțu: Absolut. Și chiar și în scenariu este lăsat un spațiu relativ gol în dreptul lui Thing, adică este scrisă acțiunea, ideea pe care trebuie să o transmit, însă pe set improvizăm și încercăm să găsim ce va face Thing. Nu avem un line: uite, faci exact asta, spui asta. Iar Tim Burton este un regizor care permite foarte mult actorului să-și pună amprenta pe personaj.

ELLE: Cum a decurs relația cu Tim Burton? Cum ați colaborat?

Victor Dorobanțu: Mi se pare că suntem la fel de nebuni amândoi. Tim Burton este o persoană foarte creativă. Nu poți să ții pasul cu creativitatea lui. Și pe set am început ușor-ușor să învăț ce-i place și lui și el să învețe ce pot să fac și eu. Pentru că sunt multe momente în care creativitatea lui depășește capacitatea oricărui actor de a face acel lucru. Are o imaginație extraordinar de bogată și chiar e complicat. Dar e o relație foarte frumoasă.

ELLE: Și cum decurge o zi obișnuită de filmare, atunci când ești Thing?

Victor Dorobanțu: : De obicei, eu vin înaintea tuturor actorilor pe set, pentru că durează un pic mai mult la mine, la fel cum durează și la alte creaturi. Machiajul în sine durează două, trei ore zilnic. Depinde și de felul de machiaj pe care îl facem în ziua respectivă. După care, nu mai știu cine a dat acest citat, dar era un actor care a spus că jobul de actor este 90% așteptat și 10% jucat. Pentru că majoritatea timpului trebuie să stai în rulotă sau în zona set-ului sau în green room, în cortul tău, și să aștepți să-ți vină rândul. Pentru că, indiferent că este un scenariu prestabilit cu scene și ora la care se filmează, niciodată nu știi dacă personajul tău a fost introdus de regizor last minute într-o scenă. Și practic toată ziua stai pe set, comunici și te-mprietenești, te distrezi, și când îți vine rândul să-ți faci și treaba, îți faci și treaba.

La sfârșitul zilei dăm jos machiajul. Dar nu întotdeauna este o zi de filmare, uneori este și o noapte, uneori poate fi și un mix. Sunt și multe momente în care sunt nevoit, eu ca actor – că multă lume e curioasă de chestia asta – să fac contorsionism. Pentru că personajul meu și costumul acela de chroma key necesită uneori să te ascunzi după niște obiecte, să stai într-un perete, să fii atârnat, să te ridice cineva cu o macara. Uite, avem scene și în sezonul întâi când făceam asta, mă foloseam de un longboard pe care mă așezam pe burtă, astfel încât Thing să alerge cât mai repede, pentru că n-ar putea face asta neapărat aplecându-ne. Deci sunt multe lucruri care se întâmplă pe un set cu Thing.

ELLE: Cum ți s-au părut filmările pentru cel de-al doilea sezon în comparație cu primul?

Victor Dorobanțu: Ca să nu dau detalii, filmările pentru cel de-al doilea sezon au fost mult mai grele, mult mai dinamice, mult mai diversificate, cu mult mai multe personaje, mult mai multe efecte speciale. Acest sezon este mult mai mult decât orice fan ar putea gândi. Eu cred că depășește așteptările și imaginația oricui. Thing este mult mai implicat și emoțional, este mult mai activ, are acțiuni, are scene cu bătaie. Trebuie să vă așteptați la mult mai multă acțiune, mult mai mult horror, mult mai multă emoție, mult mai multă apartenență în familie, mult mai multe prietenii noi pentru el. Intrăm mai mult în trecutul lui Thing, deci este o poveste mult mai amplă.

ELLE: În ce locații ați filmat?

Victor Dorobanțu: În Dublin, în Irlanda, și împrejurimi.

ELLE: Ai o amintire preferată de pe platourile de filmare, fie din primul sau din cel de-al doilea sezon?

Victor Dorobanțu: Eu de obicei nu am nimic preferat, nici o melodie, trupă, sau culoare. Mi-au rămas foarte multe întâmplări în minte din sezonul al doilea, dar nu vi le pot spune, pentru că sunt cele mai tari spoilere. Cel mai mișto moment nu cred că este de la filmări, de fapt, ci de la premiera primului sezon, când am realizat cu toții că serialul ăsta va fi iubit de oameni.

ELLE: Cum ai construit relația cu Wednesday și, implicit, cu actrița Jenna Ortega, având în vedere că personajele voastre sunt foarte apropiate?

Victor Dorobanțu: În mare parte a timpului eu sunt mereu lângă Jenna și avem scene împreună. Este o actriță extraordinară, care chiar și pe set face method acting și rămâne în personaj chiar și în pauze. Deci nu poți să spui că ai o relație de prietenie cu Wednesday pentru că te-ar mânca de viu. Pe set este ca o soră pentru mine. În pauze ne lăsăm în pace. Nu e nevoie de foarte multă repetiție atunci când e vorba de Thing, mai ales pentru faptul că pe set este mai mult improvizație. Cred că e mai greu pentru ei să se obișnuiască să vorbească serios sau nu, depinde de context, cu o mână. Și mai sunt momente în care vorbesc cu mine și zic: „Nu, nu, nu, uită-te la mână.

ELLE: Dar cu ce actor ai spune că ai avut cea mai bună chimie?



Victor Dorobanțu: Cea mai bună chimie am avut-o cu Luis Guzmán dintotdeauna, din sezonul întâi. Chiar a fost ca un frate pentru mine, este foarte apropiat de noi, ca români, cu sufletul lui de latin. Iar pe set am clar cea mai amuzantă și plăcută chimie cu el, dar mă înțeleg bine cu toată lumea. Și cu Catherine Zeta-Jones m-am înțeles foarte bine, a fost ca o mamă pentru mine. De la ea pot spune că am primit cele mai multe sfaturi. Și nu este vorba despre sfaturi de acting, pentru că rolul meu nu e la fel ca al lor, nu implică tot corpul. Dar am primit multe sfaturi despre cum să te porți cu oamenii acolo, cum să interacționezi cu acest business. Adică au fost mai mult sfaturi de „Welcome to this world of acting! Hai să-ți arăt pe unde să calci și pe unde să nu calci.

ELLE: Asta mi se pare foarte important, pentru că, fiind nou în industrie, intri cu o mică anxietate și gânduri suplimentare: „Vorbesc prea mult, vorbesc prea puțin?

Victor Dorobanțu: Este și o anxietate, exact. Iar eu, ca om, sunt foarte implicat și mă arunc cu capul înainte. Oamenii trebuie să-mi dea sfaturi despre cum să mă conțin, de cele mai multe ori.

ELLE: Dacă ai avea ocazia să interpretezi un alt rol din Wednesday, care ar fi acela?

Victor Dorobanțu:Ar fi un rol din sezonul al doilea, pe care nu vi-l pot spune. Mi l-aș dori foarte mult. Din primul sezon aș fi vrut să joc partea de stunt, cel puțin, de cascadorie a Hyde-ului, a monstrului. Pentru că, deși Hunter Doohan a jucat foarte mult din monstru, a fost și un cascador care interpreta creatura atunci când se lupta. Iar ca personaj, cred că tot Guzmán. I-aș vrea rolul lui Guzmán, l-aș juca pe Gomez.

ELLE: Cum a evoluat cariera ta după acest rol?

Victor Dorobanțu: A evoluat în sensul că încă sunt aici, în acest serial. În alte direcții nu am luat-o încă, pentru că sunt exclusiv pentru Wednesday în momentul de față. Dar au evoluat multe planuri, și pe social media, și în real life. În același timp, sunt recunoscător – și mi-au spus și alți actori – ce norocos sunt că lumea nu mă știe după față și pot să mă scobesc în nas pe stradă, fără să-mi facă cineva o poză sau să mă asalteze fanii. Ăsta e un lucru fain.

ELLE: Ce planuri ai pentru viitorul apropiat?

Victor Dorobanțu: Aștept sezonul al doilea, pentru că, sincer, n-am citit scenariul în detaliu, am citit mai mult ce am avut eu. După cum spuneam, am avut mult mai multă interacțiune în sezonul al doilea, dar am încercat să-mi păstrez și eu niște lucruri pe care nu le cunosc, ca să mă uit ca un fan înrăit, că așa am pățit și în sezonul întâi. Eu nu știam cine e Hyde-ul în sezonul întâi, am aflat odată cu prietenii mei, uitându-ne pe Netflix. Deci aștept neapărat sezonul al doilea, aștept să avem premiera în Londra, aștept reacțiile oamenilor și după aceea nu știu, n-am nici un plan, nu-mi fac planuri de fel. Merg în vacanțe cu logodnica mea și îmi trăiesc viața.

Premiera primei părți a celui de-al doilea sezon al serialului Wednesday a apărut pe 6 august pe Netflix, iar cea de-a doua parte este așteptată pe 3 septembrie, pe aceeași platformă de streaming.

Interviu realizat de: Denisa Coman

Fotografii: Ada Cheroiu

