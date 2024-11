Mihai Bendeac revine în televiziune. Pentru ce emisiuni va colabora cu Mona Segall, producătoarea de la Antena 1

Mihai Bendeac va reveni pe micile ecrane, anunțând o colaborare cu Mona Segall, producătoarea de la Antena 1, cu care a lucrat anterior la diverse proiecte. Actorul a dezvăluit că a pregătit două formate noi, dintre care unul va fi difuzat cu siguranță începând cu anul viitor. Această mișcare vine după o perioadă de absență, în contextul în care Antena Group a intentat un proces împotriva sa. De asemenea, au apărut zvonuri potrivit cărora Bendeac ar fi semnat un contract cu Pro TV, ceea ce adâncește incertitudinea cu privire la direcția în care se va desfășura noul său proiect televizat.

În 2022, Mihai Bendeac a decis să părăsească rolul de jurat de la „iUmor” după 13 sezoane, o plecare care a stârnit speculații în presa publică, inclusiv ideea unui eventual conflict cu echipa de producție. De asemenea, actorul se află într-un litigiu cu Antena Group, procesul având ca obiect drepturile de autor și drepturile conexe.

După o perioadă de retragere din lumina reflectoarelor, Bendeac a ales să revină în atenția publicului printr-o apariție în podcastul lui Gojira, unde a făcut public anunțul despre revenirea sa în televiziune. Deși procesul cu Antena Group rămâne un subiect deschis, noua colaborare cu Mona Segall, o figură importantă în industria televiziunii, pare să marcheze începutul unui nou capitol profesional pentru actor. Totodată, speculațiile despre o posibilă ofertă din partea Pro TV ridică întrebări legate de viitorul său proiect.

„Am scris două formate și în mod cert unul dintre ele o să se întâmple la anul. Se întâmplă, în primul rând, pentru că țin foarte mult, e o idee foarte mișto. Am povestit-o… dacă am un proiect de acest gen încerc să îl expun unor oameni care nu se uită la TV”, a adăugat acesta.

Mihai Bendeac a anunțat și numele noii emisiuni la care lucrează, care va avea premiera începând cu anul viitor. Proiectul intitulat „The Funerall – Înmormântarea” promite să aducă un concept inovator în peisajul divertismentului românesc, însă detaliile privind posturile care vor difuza emisiunea nu au fost încă dezvăluite.

„Cu cine vrei să lucrezi pe TV? Care este acel om din televiziune, Everestul televiziunii?”, a insistat Gojira.

„Doamna Mona Segall. Am fost foarte pasionat întotdeauna de a studia istoria televiziunii din România, istoria cinematografiei românești. Cumva am fost pasionat de acest spațiu și am avut și ocazia ca cel mai bun prieten al meu să fie cu vreo 50 de ani mai în vârstă și a făcut televiziune toată viața lui, domnul Dan Mihăescu. Deci, cumva părerea pe care mi-am format-o despre doamna Mona Segall este o părere destul de obiectivă. Până de curând nu am cunoscut-o și cred că este de departe cel mai bun om de televiziune pe care l-a avut vreodată România. Pot să spun cum se numește proiectul – The Funerall, Înmormântarea”, a confirmat el.