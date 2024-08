Ce se întâmplă cu noul sezon – al 17-lea – al emisiunii iUmor. Anunțul oficial făcut de Antena 1

Cel de-al 17-lea sezon iUmor – Nu e ce vezi la televizor va avea premiera pe 7 septembrie, de la 20:00, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY și se anunță unul pe cât de savuros, pe atât de plin de surprize.

Concurenţi din toate colţurile lumii se vor prezenta în faţa juraţilor iUmor și a telespectatorilor cu cele mai neaşteptate momente de umor, iar Cosmin Natanticu, Delia, Cătălin Bordea și Cheloo vor porni, și de data aceasta, în căutarea celui mai amuzant concurent al sezonului.

Şi în acest sezon, Emi și Cuza vor fi alături de concurenți în culisele show-ului și promit sesiuni zdravene de râs.

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.6 milioane de abonați la canalul de YouTube, aduce, la Antena 1, începând din 7 septembrie, de la 20:00, cel mai antrenant spectacol, cu ingrediente pe toate gusturile!

Serialul Lia – soția soțului meu, povestea care ține milioane de telespectatori în fața micilor ecrane, revine toamna aceasta la Antena 1 cu ultimul capitol al seriei. Cel de-al patrulea sezon al proiectului semnat de Ruxandra Ion şi produs de Dream Film Production va aduce începând din 12 septembrie, în fiecare joi şi vineri, de la 20.30, noi intrigi şi poveşti dramatice ce nu par să îşi găsească rezolvarea.

După un sfârşit de sezon trei surprinzător, cu o răsturnare de situaţie demnă de un final glorios, povestea va lua o turnură total neaşteptată pentru protagoniştii seriei.

„M-au încercat multe sentimente atunci când am terminat filmările ultimului sezon din Lia. Pe de-o parte am fost tristă, că îmi iau la revedere de la unul dintre cele mai frumoase capitole ale vieții mele, dar în același timp mă simțeam fericită și mândră de ceea ce am realizat. Am pus foarte mult suflet în acest serial, de la început și până acum. Iar după ce aţi urmărit finalul celui de-al treilea sezon, suntem siguri că aşteptaţi la fel de nerăbdători ca şi noi sezonul patru. Urmăriţi-ne, deoarece am pus mult, mult suflet, multă iubire şi multă emoţie în acest sezon care o să vă poarte prin toate stările! Vă invităm să ne fiţi alături în fiecare joi şi vineri, la Antena 1!”, a declarat Ana Bodea, interpreta Liei în serialul cu acelaşi nume.