Nelu Cortea, noi acuzații dure la adresa Liviei, fosta soție a lui Cătălin Bordea, după declarațiile recente ale acesteia: "Încearcă și ea un pic de scandal..."

Livia Eftimie a făcut recent mărturisiri despre despărțirea de Cătălin Bordea. Pentru prima dată de la divorț, ea a vorbit deschis pe Instagram, afirmând că pe parcursul căsniciei s-a dedicat complet soțului ei, însă relația lor s-a destrămat când ea s-a confruntat cu probleme de sănătate și el nu i-a oferit sprijinul necesar. De asemenea, Livia a susținut în repetate rânduri că s-a simțit, în mare parte, singură.

Nelu Cortea a avut o reacție dură după ce Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea, a făcut publice detalii despre căsnicia și divorțul lor. Comediantul își apără prietenul apropiat, care îi este și fin, și o critică pe Livia pentru afirmațiile făcute online.

Nelu Cortea, care este un prieten apropiat al lui Cătălin Bordea și, de asemenea, parte din familie, deoarece Bordea și Livia i-au botezat copilul, a făcut acum noi declarații dure la adresa Liviei.

Totul a pornit după ce o prietenă apropiată a acesteia a susținut că Livia s-a simțit ca o sclavă atunci când lucra la clubul pe care îl deținea Bordea și fosta lui soție.

Nelu Cortea a mai declarat că el crede că ieșirea publică a Livia este datorată dorinței de a deveni celebră.

„Am impresia că artistul ei, care e și iubitul ei, nu prea mai vinde din cauza scandalului pe care l-a pornit ea și atunci încearcă și ea un pic de scandal ca să îi crească Instagramul, cel mai probabil, ceea ce s-a și întâmplat, că așa se face, aparent. Eu nu am vrut să zic nimic, n-am vrut să mă bag, pentru că tot timpul ăsta… Deși și știu mult mai mult decât e cazul. Crede-mă, n-o să le zic, pentru că nu vreau să îi fac rău. Dar aș putea. Doamne, Doamne… În fine! Oricum, divorțul e de un an, dar discuția e de mai mult de un an jumate. După un an jumate, să te apuci să răscolești rahatul și să arunci cu minciuni, sincer… într-un om care te-a lăsat în pace și a zis ca fiecare să își vadă de viață și care suferă în continuare mi se pare cel puțin urât, cel puțin urât! Crede-mă, suntem foarte mulți care știm, de fapt, ce-i acolo, și de aia a reacționat și Bucălae și soția lui Bucălae, care, na, sunt finii lor. Acuma că prietena ei din Canada, care doar a auzit partea ei la telefon a zis ceva, nefiind aici, nu mă bag! Oricum, e urâtă situația. Chiar am ținut la Livia și am considerat-o prietena famliei. Nu credeam că se coboară la nivelul ăsta”, a mai declarat Nelu Cortea pentru FANATIK.