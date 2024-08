Gestul făcut de Spike după dezvăluirile făcute de Livia Eftimie despre divorțul de Cătălin Bordea

Livia Efitmie, fosta soție a lui Cătălin Bordea, a vorbit recent despre despărțirea dintre ei. Ea a afirmat că a plecat fără nimic din casa lui după divorț. Cu toate acestea, se pare că juratul de la iUmor i-ar fi oferit Liviei o sumă de bani, cu acte înregistrate la notariat, exact cât ar fi cerut înainte de despărțire, potrivit Cancan.

La un an de la divorț, Livia Eftimie a rupt tăcerea și a vorbit deschis despre separarea de comediant, afirmând că după divorț nu s-a ales cu nimic. Ba mai mult, mașina pe care comediantul i-a lăsat-o ei inițial, i-a fost cerută ulterior înapoi, după ce au apărut imagini publice cu ea și Spike împreună.

Deși a trecut un an de la divorțul lor, mulți continuă să-l susțină pe Cătălin Bordea, aducând acuzații severe împotriva lui Spike. Publicarea fotografiilor cu Spike și Livia și dezvăluirile acesteia au stârnit un val de critici la adresa fostului prieten al lui Bordea.

Unii susțin că Spike ar profita de situația creată. Recent, artistul a ales să publice pe rețelele de socializare o serie de mesaje private primite de la internauți, multe dintre acestea fiind foarte dure. Totul a început după ce Livia Eftimie a publicat un text în care reacționa la tot ce s-a întâmplat, unii considerând că încerca să se victimizeze mai degrabă decât să facă o confesiune sinceră.

„Nu cred că a avut vreo grijă până în 2023. Nu e ușor să te ocupi de două vieți, motiv pentru care am lăsat-o pe a mea și m-am ocupat de a lui, tot. (…) Am ținut, efectiv, două vieți și am lăsat-o pe a mea deoparte pentru că consideram că e mai importantă a lui pentru că ce face el are însemnate și pentru că cine sunt eu sau ce fac eu nu (…) Doar că, la un moment dat, așa cum nu mă gândeam, am obosit. Am început să am probleme de sănătate, veștile de la medici nu erau deloc bune. În momentul în care am avut un șoc care m-a transformat și m-a îndepărtat foarte tare cred că a fost începutul sfârșitului cumva, în 2021 sau 2020. (…) Problemele lui, din nou, erau mai importante decât ce aș fi putut eu să am. Mi se vorbea de atacuri cerebrale, de cancer, de alte alea”, a spus fosta soție a lui Cătălin Bordea.