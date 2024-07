Irina Nicolae, fosta membră a trupei A.S.I.A., detalii inedite după 15 ani în Ungaria: „Întotdeauna m-a atras”

Irina Nicolae a fost în formația A.S.I.A. din 1999 până în 2005. Acum, ea locuiește în Budapesta, acolo unde activează într-un domeniu diferit, despre care a vorbit recent.

Artista a mărturisit într-un interviu recent că trăiește o viață împlinită la Budapesta și că se simte extraordinar în capitala Ungariei. Când a fost întrebată despre viața sa în Budapesta, fosta membră a formației A.S.I.A. a spus că a întâlnit numeroase persoane cu care are relații excelente și pe care le vede frecvent în diverse locuri din oraș.

„Sigur că am prieteni, și de aici, și de afară, care mă vizitează des, nu mulți, dar buni! Viața mea socială este una liniștită, nu merg în cluburi sau discoteci, dar ies zilnic cu familia sau prietenii la masă, sau în locuri destinate copiilor, la expoziții, la cinema, la operă, la musicaluri, la evenimente la care soțul este invitat. Am o viață plină și activă!”, a declarat Irina Nicolae.

De asemenea, Irina Nicolae are și un simț estetic deosebit și se dedică designului de interior.

„Întotdeauna m-a atras frumosul, a venit firesc și mi-am dorit să învăț de la profesioniști, așa că nu am stat degeaba și am aplicat pentru cursurile de design interior ale atelierelor iLBAH și ale arhitectei Miruna Ardelean și încă sunt în proces de învățare. Un sfat de care am ținut cont întotdeauna a fost să rămân un elev pentru tot restul vieții, să am acea curiozitate pe care o are un copil atunci când descoperă lumea, și lucruri minunate se vor întâmpla”.