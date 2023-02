Adevăratul motiv pentru care Irina Nicolae nu a fost invitată la reuniunea formației ASIA. Ce a dezvăluit managerul trupei: „Acest conflict e bun”

Trupa A.S.I.A. a fost înființată de compozitorul Adrian Ordean și bateristul Florin Ionescu pe data de 8 martie 1999 și inițial era compusă din Anca Neacșu, Sorana Darclee, Irina Nicolae și Anemona Niculescu. După un an, Anemona a părăsit trupa, iar în locul ei a venit Alexandra Potora. Ulterior, și Alexandra a decis să părăsească trupa A.S.I.A. și a venit Alina Crișan.

În 2006, trupa A.S.I.A. s-a destrămat și fiecare membră a încercat alte proiecte muzicale independente. În ceea ce o privește pe Irina Nicolae, care a fost în formație din 1999 până în 2005, ea locuiește în Budapesta, alături de soțul ei, Marius Vizer, președintele Federației Internaționale de Judo, și fiica lor, Scarlett Maria.

Recent, Sorana Darclee, una dintre membrele trupei, a anunțat că trupa A.S.I.A. se reunește în cadrul unui concert memorabil care va avea loc în martie. De această dată, artista, alături de Anca Neacșu, Ianna Novac și Anemona Niculescu se unesc pentru a readuce la viață fenomenul A.S.I.A.

Foarte mulți s-au întrebat care e motivul pentru care Irina Nicolae, care a făcut parte din formula inițială a trupei A.S.I.A., nu este prezentă pe afișul concertului. Mai mult decât atât, ea a declarat atât de social media cât și în interviuri că nici măcar nu a fost invitată să participe la acest eveniment.

Sorana Darclee a precizat într-un interviu recent că Irina Nicolae nu a fost luată în considerare pentru acest eveniment încă din momentul în care s-a decis organizarea concertului. Același lucru îl declară și Florin Ionescu, managerul trupei, cel care a avut o relație cu Irina Nicolae în urmă cu mulți ani.

Adi Ordean, fondatorul formației A.S.I.A., a făcut o serie de mărturisiri pentru Playtech Știri cu privire la absența Irinei Nicolae de la show. Conform declarațiilor lui, Irina Nicolae nu poate participa deoarece nu locuiește în țară.

Irina Nicolae a reacționat în urma declarațiilor făcute de Adi Ordean. Aceasta susține că nu a fost căutată de fondatorul formației A.S.I.A. în legătură cu acest concert.

„Adi Ordean nu m-a căutat. Nimeni niciodată nu m-a contactat pentru acest concert. (…) Mi se pare strigător la cer ce se întâmplă acum. Și nu are legătură că am copil. Nu poți să-mi găsești scuze că am copil, că locuiesc în Ungaria și că n-am timp de repetiții. Sunt la 50 de minute de România. Dar, puteam fi oriunde în lumea asta, la urma-urmei, este vorba despre munca mea de o viață. Nu vreau absolut nimic de la ele, vreau doar ca oamenii să înțeleagă faptul că nu sunt pe scenă cu ele pentru că nimeni nu mi-a spus de vreun concert aniversar, am aflat și deschizând pe Instagram un afiș. Mi se pare degradant și înjositor”, a declarat Irina Nicolae pentru aceeași sursă.