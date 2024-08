Teodora Nedelcu, fosta iubită a lui Spike, declarații neașteptate după dezvăluirile făcute de Livia Eftimie: „Nu te-a lăsat nimeni singură”

În vara anului 2023, Cătălin Bordea a confirmat faptul că el și soția lui, Livia Eftimie, s-au despărțit. După ce în presă au apărut mai multe zvonuri conform cărora cei doi ar fi divorțat în secret la notar, comediantul a făcut primele declarații pe marginea acestui subiect. Juratul emisiunii „iUmor” de la Antena 1 a cunoscut-o pe Livia în anul 2012. Cei doi s-au căsătorit civil în 2014, iar în 2019 a avut loc cununia religioasă.

În viața personală, Cătălin Bordea a traversat o perioadă dificilă după ce au apărut imagini cu fosta sa soție, Livia Eftimie, în timp ce se săruta cu bunul lui prieten, Spike, pe numele său real Paul Mărăcine. Nu mai este pentru nimeni un secret faptul că Spike și Livia Eftimie formează un cuplu. În toamna anului 2023, au fost făcute publice primele imagini cu cei doi în ipostaze pasionale, însă, de atunci, au preferat să fie discreți cu aparițiile lor.

Recent, Livia Eftimie a rupt tăcerea și a decis să își spună propria perspectivă cu privire la divorțul de Cătălin Bordea. După ce ea a dezvăluit că relația cu Spike a început în luna septembrie a anului 2023, Teodora Nedelcu, fosta iubită a cântărețului, a făcut o serie de declarații surprinzătoare.

„Dragă Livia, nu te-a lăsat nimeni singură. După o prietenie închegată, cu conversații de dimineață până seara, cu ieşiri la cafea, cu discuții la club până la 6 dimineața, apoi, brusc, ai tăiat tot. „E de la mine” mi-ai spus. Era ziua când ți-am spus că am început să mă văd cu Paul ca apoi să urmeze un an în care m-am rugat de tine să mai fim prietene, am căutat răspunsuri peste tot, l-am întrebat şi pe actualul tău iubit „Ce se întâmplă, de ce nu mai vorbeşte Livia cu mine?” „Păi, nu mai vorbeşte că e prietenă cu Simona (n.r. Simona Maican, fosta iubită a lui Spike) şi nu-i convine că te vezi acum cu mine.” Am crezut, era plauzibil, doar erați prietene super bune.”